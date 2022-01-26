Хочу бояться — куда податься?

Побродив меж стеллажей книжного магазина, обязательно наткнёшься на раздел “Зарубежная фантастика” и обнаружишь, что почти все полки в нём заставлены Стивеном Кингом. Ок, это я уже прочёл, есть ли что-то ещё? Да, вот “Ведьмак”, а вот “Сумерки”. Отличные книги, но к жанру “ужасы” не имеют никакого отношения. Полка “Отечественная фантастика” тоже особо ничем не удивит тех, кто пришёл за страшными историями, здесь ожидаемо стоят романы в жанре фэнтези, поэтому взгляд сразу цепляется за броское название “Самая страшная книга”. Обложка сообщает, что это ежегодная антология страшных историй от российских авторов.

— В формировании антологии участвуют читатели. Таргет-группа изучает отправленные нам тексты и присылает свои списки — каждый читатель отмечает понравившиеся рассказы, — рассказывает Михаил Парфёнов, создатель проекта. — Первая “Самая страшная книга” вышла в 2014 году, она и была стартом проекта. До этого момента я и мои коллеги-авторы были вынуждены в основном писать “в стол”, поскольку считалось, что хоррор в России никому не интересен — мол, “жизнь страшнее любых книжек” и прочие штампы. А уж “русский хоррор” якобы и подавно никому не нужен: “Вы писать не умеете”, “Все попытки издавать подобное терпят провал”… Так нам говорили. Тогда еще не были развиты соцсети, молодые авторы знакомились на форумах и сайтах. Мы видели, что среди нас есть недурно пишущие ребята, причём именно в жанре “хоррор”. Это важная деталь, потому что на тот момент редкие издательские потуги выпустить что-то в этом жанре сводились к антологиям от писателей-фантастов — и эти книги проваливались в продажах. Мы считаем, что проваливались потому, что хоррора там было очень мало либо не было совсем. В кругах фантастов было распространено мнение, что хоррор — это поджанр фантастики. Такое, знаете, жалкое, уродливое дитятко. Мне удалось многих коллег убедить в том, что это ошибочное мнение. В какой-то момент я выступил с критической статьёй-эссе “Фантастический снобизм”, в ней говорилось, что хоррор — независимый жанр, имеющий свои эстетические основания и художественную систему, и что он обязательно однажды выйдет из тени. В обсуждениях этого эссе мы схлестнулись с критиками и авторами, представляющими фантастику. Оппоненты поднимали нас на смех, ёрничали… Сотрудничества не получилось. Тогда мы сделали всё сами. К счастью, в издательстве “Астрель-СПб” (сейчас это одна из редакций гиганта “Эксмо-АСТ”) нашлись люди, которые рискнули пойти на такой эксперимент — так и увидела свет наша первая книга.

Общий тираж “Самой страшной книги” уже перевалил за 150 000 экземпляров, у проекта есть свой ютуб-канал с аудиоверсиями рассказов, а в скором времени ожидается сборник комиксов. В ССК есть как “старички”, так и новые авторы — отправить рассказ может любой. Некоторым уже удалось выйти за пределы проекта: у авторов Анатолия Усманского, Олега Кожина и Дмитрия Тихонова купили права на экранизацию, Дарья Бобылёва запустила свою авторскую серию книг, сам автор проекта Михаил Парфёнов и один из участников, Михаил Павлов, стали сценаристами трёх эпизодов передачи “Не бойся 2” на канале ТВ-3.

Всё это звучит очень ободряюще, но в любом деле важна здоровая конкуренция, читателю и авторам нужен выбор. С книжными магазинами дела обстоят не ахти, может, что-нибудь есть в интернете?