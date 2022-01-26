Хочу бояться — куда податься?

Человека сложнее всего напугать и рассмешить
Содержание показать

Время на чтение: 5 минут

Со смехом в современном мире относительно неплохо: множество юмористических шоу, стендап-клубы по всей стране и разноплановые комики, в общем — смейся не хочу. Со страхом всё обстоит сложнее. Любой человек, тяготеющий к мрачным и пугающим историям, в первую очередь “проглотит” Гоголя, Лавкрафта и Кинга. А что дальше? Тут-то и возникают трудности.

Хоррор книги
Flavio Greco Paglia ©

“Самая страшная книга”

Побродив меж стеллажей книжного магазина, обязательно наткнёшься на раздел “Зарубежная фантастика” и обнаружишь, что почти все полки в нём заставлены Стивеном Кингом. Ок, это я уже прочёл, есть ли что-то ещё? Да, вот “Ведьмак”, а вот “Сумерки”. Отличные книги, но к жанру “ужасы” не имеют никакого отношения. Полка “Отечественная фантастика” тоже особо ничем не удивит тех, кто пришёл за страшными историями, здесь ожидаемо стоят романы в жанре фэнтези, поэтому взгляд сразу цепляется за броское название “Самая страшная книга”. Обложка сообщает, что это ежегодная антология страшных историй от российских авторов.

В формировании антологии участвуют читатели. Таргет-группа изучает отправленные нам тексты и присылает свои списки — каждый читатель отмечает понравившиеся рассказы, — рассказывает Михаил Парфёнов, создатель проекта. — Первая “Самая страшная книга” вышла в 2014 году, она и была стартом проекта. До этого момента я и мои коллеги-авторы были вынуждены в основном писать “в стол”, поскольку считалось, что хоррор в России никому не интересен — мол, “жизнь страшнее любых книжек” и прочие штампы. А уж “русский хоррор” якобы и подавно никому не нужен: “Вы писать не умеете”, “Все попытки издавать подобное терпят провал”… Так нам говорили. Тогда еще не были развиты соцсети, молодые авторы знакомились на форумах и сайтах. Мы видели, что среди нас есть недурно пишущие ребята, причём именно в жанре “хоррор”. Это важная деталь, потому что на тот момент редкие издательские потуги выпустить что-то в этом жанре сводились к антологиям от писателей-фантастов — и эти книги проваливались в продажах. Мы считаем, что проваливались потому, что хоррора там было очень мало либо не было совсем. В кругах фантастов было распространено мнение, что хоррор — это поджанр фантастики. Такое, знаете, жалкое, уродливое дитятко. Мне удалось многих коллег убедить в том, что это ошибочное мнение. В какой-то момент я выступил с критической статьёй-эссе “Фантастический снобизм”, в ней говорилось, что хоррор — независимый жанр, имеющий свои эстетические основания и художественную систему, и что он обязательно однажды выйдет из тени. В обсуждениях этого эссе мы схлестнулись с критиками и авторами, представляющими фантастику. Оппоненты поднимали нас на смех, ёрничали… Сотрудничества не получилось. Тогда мы сделали всё сами. К счастью, в издательстве “Астрель-СПб” (сейчас это одна из редакций гиганта “Эксмо-АСТ”) нашлись люди, которые рискнули пойти на такой эксперимент — так и увидела свет наша первая книга.

Общий тираж “Самой страшной книги” уже перевалил за 150 000 экземпляров, у проекта есть свой ютуб-канал с аудиоверсиями рассказов, а в скором времени ожидается сборник комиксов. В ССК есть как “старички”, так и новые авторы — отправить рассказ может любой. Некоторым уже удалось выйти за пределы проекта: у авторов Анатолия Усманского, Олега Кожина и Дмитрия Тихонова купили права на экранизацию, Дарья Бобылёва запустила свою авторскую серию книг, сам автор проекта Михаил Парфёнов и один из участников, Михаил Павлов, стали сценаристами трёх эпизодов передачи “Не бойся 2” на канале ТВ-3.

Всё это звучит очень ободряюще, но в любом деле важна здоровая конкуренция, читателю и авторам нужен выбор. С книжными магазинами дела обстоят не ахти, может, что-нибудь есть в интернете?

Хоррор книги
Самая страшная книга 2022

Самый страшный сайт

В поисках жутких историй их поклонник рано или поздно доберётся до сайта “Мракопедия”. Он разделён на категории, где собраны страшные истории — “крипипасты” — на любую тему: кладбища, монстры, дорожные истории, учебные заведения, ритуалы… У всех историй есть рейтинг. Каждый месяц проходит голосование “История месяца”, где пользователи выбирают лучший рассказ. Есть и категория “Избранное”, там собраны самые сочные крипипасты за всю историю существования сайта. Этот раздел постоянно пополняется.

“Мракопедия” существует с 2011 года, её авторы в основном анонимны, как и её создатель — администраторы утверждают, что он давно “отошёл от дел” и связаться с ним нет возможности, да и сами они предпочитают оставаться под псевдонимами.

Любимые разделы у читателей — деревни, заброшенные места, железная дорога, — рассказывает Вад Аске, отвечающий за страничку “Мракопедии” в социальной сети “ВКонтакте”. — Ну и, конечно, городские легенды и рассказы о смертельных файлах: это современный фольклор. Также многие любят категорию “Настолько плохо, что даже хорошо” — это истории, которые скорее веселят, чем пугают. Люди разные и тяготеют к разному. Одни любят читать о путешествиях во времени, другие — истории, рассказанные призраками. “Мракопедия” — это проект для души, мы не собираемся его монетизировать. Авторам мы не платим, но предоставляем площадку с огромной аудиторией. Это даёт свои плоды: по мотивам рассказа “Глаз” автора Musteline анонсирован выпуск компьютерной игры, история Романа Чёрного “Лаз в углу двора” легла в основу комикса, повесть Михаила Лазарева “Курочка, открой дверь” получила иллюстрированную бумажную версию. Коллектив наших авторов думает о том, чтобы напечатать сборник рассказов, но пока что эта инициатива не получила развития.

Администраторы “Мракопедии” не считают, что в России есть проблема с интересом к хоррору. В 2020-м на сайте появилось около 550 новых историй — пишут как старые, так и новые авторы. “В народном представлении ужасы остаются низким жанром, бульварным чтивом, но интерес к ним всё равно не утихает, — добавляет Вад Аске. — Существует достаточно отечественных инди-издательств, специализирующихся на хоррорах и его поджанрах. У каждого своя сложившаяся аудитория. Нередко такие издатели практикуют краудфандинг: собирают средства на публикацию книги, чтобы окупить печать тиража. Так что в СНГ с хоррором всё в порядке: он жив, имеет множество поклонников и адаптируется к современным реалиям. Сегодня каждый человек может заявить о себе, не покидая своего профиля в соцсети. Свои работы можно продавать прямо в профилях Instagram, возможностей для самопрезентации множество, и издательства с тематическими порталами теряют актуальность”.

Страшнее гроба на колёсиках

Создателей “Самой страшной книги” и “Мракопедии” не назвать задушевными друзьями: в ССК считают, что иногда на “Мракопедии” публикуются истории без разрешения авторов; администраторы “Мракопедии” в свою очередь определяют проект как “вещь в себе”, созданную для читателей и авторов и далёкую от партнёрства и коллабораций.

В одном авторы этих двух проектов сошлись: фильмы ужасов пользуются большей популярностью, чем литература в этом же жанре. Объяснение простое: смотреть быстрее и проще, чем читать, да и денег в рекламу фильма вкладывается больше. Но несмотря на огромное количество фильмов ужасов редко удаётся встретить среди них картину с рейтингом хотя бы 6–6.5 на IMDb. Большой выбор в данном случае весьма иллюзорный — фильмов много, но хороших единицы. В хоррор-литературе ситуация ещё сложнее, “откопать” хорошую историю дольше и хлопотнее, чем хороший фильм.

Администраторы “Мракопедии” назвали своих любимых хоррор-авторов, рекомендуемых к прочтению: это и русские и английские классики — Юрий Мамлеев, Юрий Нестеренко, Адам Нэвилл, и представители “новой волны” — Михаил Лазарев, Роман Чёрный, Кристина Муратова. Создатель ССК уточнил, что не может выделить конкретных авторов, так как их слишком много в России, а на Западе ещё больше.

Попытать удачу читатель может и на “Литресе”, но в этом случае придётся практически наугад покупать электронные книги малоизвестных авторов, ориентируясь только на немногочисленные отзывы других читателей.

Уникального рецепта, чтобы отыскать стоящую хоррор-историю или успешно продать уже написанную, не существует. Рынок хоррор-литературы в России всё ещё юн и свеж, издательства по-прежнему с опасением относятся к этому направлению, а книжные магазины уверенно мешают в одной кастрюле фантастику, пособия по картам Таро и немногочисленные хоррор-романы. Любителям мистики приходится нелегко — градус вещей, способных напугать, всё растёт: если в детстве хватало историй про “гроб на колёсиках” и “красную руку”, то сейчас читателю требуется нечто существенно острее и мрачнее.

Что ж, острые ощущения — блюдо деликатесное, придётся постараться, чтобы отыскать рассказ, который заставит спать со включённым светом. Хочется верить, что наряду с “королями ужаса” Кингом и Лавкрафтом однажды появятся фамилии и российских авторов — не всё же одному Гоголю отдуваться.

Серафима Ананасова

Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями.

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

5 3 голосов
Оцените статью
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Вам также может понравиться

Путешествия
Из глубины Сибири до Антарктики. Часть I
Из глубины Сибири до Антарктики. Часть I
Хроники кругосветной экспедиции яхты “Сибирь”
Подробнее
Политика
9/11 — день, изменивший судьбу Америки
9/11 — день, изменивший судьбу Америки
Точка крушения однополярного мира
Подробнее
Искусство жить
Когда шеф-повар — художник
Когда шеф-повар — художник
Разговоры о французской кухне
Подробнее