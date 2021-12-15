Брат-Виночерпий. Михаил Слонимский (1897 – 1972)

И вот он решил написать политический роман. И перед нами история о том, как попытка романа может сломать судьбу одарённого писателя. Только очень неумный человек может думать, что удачный лоялистский роман получается в результате простого ритуала, чего-то вроде продажи души дьяволу власти. Частое заблуждение, особенно у русского интеллигента, что его душа кого-то интересует. Как создаются бунтарские книги, давно и хорошо описано: бунт против существующей несправедливости заключён в самой природе людей. А вот явление консервативного (или лоялистского) романа куда более загадочно и в глупом пересказе сводится обычно к той самой продаже души. Сотни писателей пытались и пытаются выйти на этот сомнительный рынок, но хороших политических романов получается мало.

Есть такой образ: ловкий человек пишет верноподданную книгу, она приносит ему не только известность, но и немалое благополучие. Как правило, имена этих удачливых авторов забыты, потому что литературные таланты их были скромны. Не то дело — Слонимский, на стороне которого было хорошее образование, родовая привычка к литературе, то перекрёстное опыление идеями, которым знамениты “Серапионовы братья”. И, в конце концов, природный талант. При этом Слонимскому не нужно было ломать себя об колено: он был вполне советским человеком, не то что какой-нибудь Булгаков, который через силу писал пьесу о Сталине.

В начале тридцатых Слонимский стал писать роман под условным названием “Крепость” (имеется в виду выражение “Крепость социализма”). Отрывки из этого текста печатались в журналах, что-то Слонимский читал в Союзе писателей (судя по дневникам его товарищей, это мало кому понравилось), и наконец рукопись ушла в высокие кабинеты. Неизвестно, читал ли “Крепость” сам Сталин, но многими это подразумевается. Серапионов Брат-Алхимик Каверин пишет: “Он написал и послал Сталину свой роман об оппозиции, направленный против Бухарина, Зиновьева и Каменева, и пережил постыдную неудачу, связанную с этим романом”[i].

Долго считалось, что роман этот уничтожен. Автор от отчаяния или из естественного нежелания хранить опасный текст сжёг его в пламени дачного костра где-нибудь в Комарове. Или же его уничтожили наследники писателя, такие случаи тоже бывали. Но нет, литературовед Борис Фрезинский совершенно детективным образом обнаружил “…пакет в 370 листов плотной бумаги формата А4, как сказали бы теперь, исписанной тёмными чернилами с двух сторон. Это были абсолютно разрозненные черновые страницы романа “Крепость” — десятки раз переписываемые набело варианты отдельных страниц отдельных глав. Почти 70 лет они пролежали в рукописном отделе ИРЛИ, и за это время лишь один аккуратный диссертант заглянул в них в 1963 году”[ii].

Но надо сказать несколько слов об исторической канве. Ленинградом много лет подряд руководит Григорий Зиновьев, причём он не только председатель Ленсовета, но и член Политбюро, и глава Коминтерна. Один из основных претендентов на роль руководителя партии после смерти Ленина, с которым, кстати, жил в шалаше в Разливе. На XIV съезде ВКП(б) Зиновьев и Каменев (“левая оппозиция”) начинают борьбу против Сталина (и Бухарина, который потом станет к стенке как глава “правой оппозиции”). Зиновьев проигрывает, в 1926 году его снимают со всех постов, а когда он попытался создать союз с Троцким, выгоняют из партии и ссылают в Калугу. После покаяния Зиновьева в 1928 году его делают заместителем наркома просвещения. В 1932 году снова исключают и дают четыре года ссылки в Кустанай. Но в 1933 году снова восстанавливают в партии и даже дают выступить на XVII съезде, чтобы и там каяться. Съезд происходит в феврале, в декабре Зиновьева осуждают уже на десять лет, а через два года, в 1936-м, его расстреливают по делу “Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра”. На процессе, кстати, снова говорят про крепость: “В свете настоящего процесса особенно ярко представляется роль подпольных антисоветских троцкистских групп — этого основного канала всяких антисоветских настроений, надежд и чаяний, основного рычага, тарана, которым враги советов пытаются пробить брешь в стенах нашего государства, сокрушить воздвигнутую нами крепость социализма”[iii].

[i] Каверин В. Эпилог. — М.: Московский рабочий, 1989. С. 81.

[ii] Фрезинский Б. Серапионовы братья. — СПб.: Академический проект, 2003. С. 280.

[iii] Вышинский В. Я. Речь Государственного обвинителя прокурора СССР // Процесс антисоветского троцкистского центра (23–30 января 1937 года). — М.: НКЮ Союза ССР; Юридическое издательство, 1937. С. 171.