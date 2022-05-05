Кино с ароматом Персии

О чем можно и о чем нельзя снимать фильмы в Иране

Окутанный мифами и стереотипами Иран зачастую представляется нам далёкой непонятной страной, чьё название иногда мелькает в сводках политических и экономических новостей. Среди разговоров о санкциях и ядерной программе мы редко задумываемся об иранской культуре. Однако богатейшая история этой древней страны создала сложную культурную систему, сочетающую в себе доисламские и исламские традиции, религиозные и светские элементы, восточные традиции и западные новшества.

В предыдущей статье мы коснулись современного иранского искусства, прежде всего, изобразительного. Сегодня мы продолжим знакомство с иранской культурой рассказом о кинематографе Исламской республики, который в последние годы приковывает к себе всё больше внимания мировой аудитории благодаря своей самобытности и глубине.

Снимать кино в Иране непросто — между режиссёром и готовой картиной стоит множество ограничений, установленных во время Исламской революции 1979 года. Так, к примеру, на экране нельзя показывать обнажённые тела, сексуализированные женские и мужские образы или жестокие сцены насилия. Кроме того, не все фильмы могут пройти строгую политическую и религиозную цензуру. Помещенные в тесные рамки, иранские режиссёры умудряются лавировать между свободомыслием и законом, рассуждать на остросоциальные темы в завуалированной метафорической форме, благодаря чему и рождаются шедевры.

Сор из избы

Среди наиболее известных иранских фильмов, в первую очередь, стоит отметить картину «Развод Надера и Симин» режиссёра Асгара Фархади, которая вышла в 2011 году и завоевала премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. С этого момента творчество иранских режиссеров становится заметным явлением в мировом кинематографе.

«Развод Надера и Симин» ярко раскрывает одну из основных черт иранской культуры — строгое деление семейной жизни на внутреннюю и внешнюю. Так, внешняя, публичная жизнь обязательно должна быть социально одобряема и соответствовать ожиданиям общества. Внутреннюю семейную жизнь со всеми конфликтами и проблемами принято оставлять внутри и ни в коем случае не выносить на всеобщее обозрение. Развод в Иране считается именно таким «вынесением сора из избы», поэтому герои фильма сталкиваются с осуждением общества, сплетнями и непрошенными советами.

Столкновение с общественным неодобрением, решение непростой дилеммы, проблема несчастливого брака и взаимного долга — вот главные составляющие одного из самых громких драматических фильмов иранского кинематографа.

Свет в конце тоннеля

Ирано-Иракская война 1980–1988 годов стала для иранцев тяжёлым травматическим событием, в котором многие режиссёры нашли вдохновение для своих фильмов. Так, фильм «Башу — маленький чужой среди своих», выпущенный в 1989 году, рассказывает историю мальчика, чьи родители погибли в результате бомбардировки. Режиссёр Бахрам Бейзай окунает зрителя в водоворот эмоционально тяжёлых событий, показывает столкновение культур и жизнь женщин в военное время, говорит о посттравматическом расстройстве и проблемах детей.

Но несмотря на драматический сюжет и непростые конфликты, фильм оставляет после себя светлое ощущение надежды. Такой приём характерен для большинства иранских фильмов — какие бы несчастья ни выпадали на долю героев, с какими бы трудностями они ни сталкивались на своём пути, в конце концов их обязательно ждёт счастливый финал.

Стоит сказать, что фильмы о детях и с детьми в главных ролях также являются яркой чертой иранского кино. Для многих режиссёров это хороший приём, помогающий посмотреть на старые темы под новым углом, рассказать о тех проблемах и ограничениях, с которыми они сталкиваются, через непосредственный, детский взгляд на мир, порассуждать о сложных чувствах, не боясь показаться сентиментальными.

Интересным примером такого фильма может послужить картина «Дети небес», снятая в 1997 году. Режиссёра и сценариста этого фильма, Маджида Маджиди, отличает высокий уровень религиозности, поэтому здесь мы можем увидеть такие традиционные исламские ценности, как добродетель, сострадание и чистота души. Фильм, рассказывая о судьбе иранских бедняков, ненавязчиво напоминает зрителю о том, что следование этим ценностям обязательно будет вознаграждено. Однако и без религиозного подтекста эта картина достойна внимания как простое и доброе кино без сложных сюжетных перипетий, но с обязательным тёплым чувством в конце.

Острые темы

Пожалуй, ключевой фигурой, без которой нельзя представить иранский кинематограф, является Аббас Киаростами — один из самых знаменитых режиссёров Ирана и обладатель множества международных наград. Его фильмы, зачастую неоднозначные, задающие зрителям неудобные вопросы, не раз получали признание на международной арене. Картина «Вкус вишни» 1997 года, которая принесла кинематографу Ирана первую в его истории «Золотую пальмовую ветвь» на кинофестивале в Каннах, также рассуждает о религии, свободе и человеческих ценностях, но уже совсем в другом ключе.

Заложив в основу сюжета историю мужчины, который решается совершить самоубийство, Киаростами говорит со зрителями о смысле жизни, религии, спрашивает, кто ответственен за человеческую судьбу: Бог или сам человек? Прямого ответа на этот вопрос режиссёр не даёт, предлагая зрителю примерить на себя разные роли и посмотреть на жизнь с разных сторон.

В свете множества правил и ограничений, установившихся после Исламской революции 1979 года, одной из самых остросоциальных и популярных тем во всех сферах искусства Ирана стала проблема прав женщин. Несмотря на постепенное ослабление запретов, жизнь современных иранских женщин едва ли можно назвать лёгкой. Поэтому к этой проблеме обращаются в своих картинах многие иранские режиссёры. Однако далеко не все фильмы получают одобрение властей Исламской республики: зачастую самые громкие и провокационные фильмы выходят в прокат за пределами страны, и не всегда даже сами иранцы могут их посмотреть.

Так, полнометражный анимационный фильм «Персеполис», над созданием которого работала иранская писательница Маржан Сатрапи, был выпущен во Франции. Сюжет рассказывает о маленькой девочке, жизнь которой переворачивается с ног на голову во время Исламской революции. Это честный рассказ о пугающих событиях того времени, о жертвах, на которые были вынуждены идти многие иранские женщины и о свободе. Несмотря на то, что картина получила приз жюри Каннского фестиваля и была номинирована на «Оскар», в Тегеране восприняли её негативно. В результате «Персеполис» показывали в иранском прокате всего лишь раз, для небольшой аудитории и в отредактированном виде.

Иранский кинематограф, необычный и неоднозначный, вызывает восхищение и интерес у любителей кино, но при этом зачастую оказывается обделён вниманием обычных зрителей. Специфический киноязык, в основе которого лежит персидская культура, полный метафор, разговоров на сложные темы, эмоционально заряженных сцен, выделяет Иран на международной кинематографической арене.