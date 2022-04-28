Современное Иранское искусство

Иранские женщины глазами Ширин Нешат

Иранское современное искусство — хороший пример развития индустрии «вопреки». Несмотря на строгую цензуру в отношении деятелей искусства, отсутствие поддержки со стороны государства и финансирования, молодые иранские художники успешно продвигают современное искусство внутри страны, а их работы получают международное признание на важнейших культурных мероприятиях по всему миру.

Что же из себя представляет иранское современное искусство, и работы каких художников должен увидеть каждый, кто интересуется культурой?

Жизнь современного иранского искусства можно условно разделить на две части — официальную и неофициальную. В первую входят творцы, состоящие в Союзе художников Ирана, который был создан при поддержке и финансировании правительства для государственных нужд. Благодаря таким художникам в картинных галереях появлялись полотна, восхваляющие Исламскую революцию и героев ирано-иракской войны, а здания городов изобиловали граффити с цитатами из Корана или угрозами в адрес США. Однако в последнее время официальное искусство постепенно меняет свой курс, и всё чаще в государственных музеях можно увидеть сюрреалистические пейзажи, обращение к сюжетам национальных легенд и традиционным памятникам архитектуры.

Гораздо интереснее и разнообразнее творчество неофициальных художников. Некоторые из них выставляют работы в частных галереях, которых в Иране довольно много. Работают они по европейской системе — на выставку одного художника даётся не больше двух недель, что позволяет большому количеству творцов представить свои творения публике. Государство за деятельностью частных галерей не следит, поэтому нередко там можно увидеть работы на политические темы.

Другая часть художников предпочла покинуть страну и продвигать своё творчество за границей. И, стоит сказать, получается это у них успешно. Художники-эмигранты строят свой образ вокруг иранской идентичности, поднимают в своих работах проблемы иранского общества и такой экзотикой привлекают западного зрителя.

Примером художницы, которая приобрела свою популярность за пределами Ирана, может служить Ширин Нешат. Основная тема всех её работ — феминизм. Нешат изучает положение женщины в иранском обществе, вопросы идентичности и самоопределения женщин, показывает свою реакцию на изменения в иранском обществе (после исламской революции женщин сильно урезали в правах, обязали носить хиджаб, и первые годы были для них по-настоящему тяжёлыми). Большая часть работ Нешат исследует физические, эмоциональные и культурные последствия ношения чадры.

Среди работ Ширин Нешат самой популярной считается серия «Женщины Аллаха». Это серия драматичных чёрно-белых фотографий, которые изображают женщин, чьё тело покрыто цитатами из персидской любовной поэзии. Здесь Нешат играет на контрастах, эти работы одновременно лирические и поэтические, они говорят на запрещённые темы религии, женщин и насилия. Открытые и уязвимые лица женщин в чадре сочетаются с откровенными стихами и оружием, мелькающим в кадре на опасно близком расстоянии.

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Ширин Нешат, «Женщины Аллаха»

Работы Ширин Нешат запрещены к показу в Иране, однако на Западе она считается очень успешной и популярной художницей.

Ещё одна художница, чьи работы рассуждают на тему прав женщин — Шади Гадирян. В их основе лежит опыт жизни женщины в мусульманской стране, однако они понятны женщинам по всему миру.

Одна из самых известных работ Шади Гадирян — ироничная серия фотографий «Как каждый день». Здесь художница изображает нескольких женщин, одетых в чадру, с бытовыми предметами вместо лиц — чашками, мисками, чайниками, перчатками, терками, тесаками. В качестве чадры же Шади Гадирян использует простыни и занавески. Таким образом художница подчеркивает, как понятие сложной женской личности со своими талантами, стремлениями и потенциалом упрощается лишь до выполнения домашних обязанностей.

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Ещё одна важная тема, о которой говорят иранцы в своих произведениях — ирано-иракская война. Ирано-иракская война, длившаяся с 1980 по 1988 года, стала для многих иранцев большой национальной травмой, и они до сих пор переживают и переосмысляют этот опыт. В современном иранском искусстве это переосмысление имеет разные формы и стороны: от изучения темы мученичества и участия женщин в войне до обсуждения гендера, мужественности и героизма, включая реакцию на политику иранских властей в период войны.

Одним из художников, переживших опыт участия в войне в подростковом возрасте, является Садек Тирафкан. Он пошел добровольцем в иранскую армию, и позже воспоминания о войне стали одной из главных тем в его творчестве, хотя он не хотел прямо говорить об этом опыте. Именно поэтому его чрезвычайно интересен и необычен — художник исследует тему войны через изучение сложных иранских понятий, таких как мужественность, национальная идентичность и героизм.

Ранние произведения Садега Тирафкана, такие как «Солдаты» и «Ашура», выражают пустоту, горе и боль человека, прошедшего войну и потерявшего друзей и соратников. Черно-белые фотографии молодых людей в военной форме, держащих в руках тела погибших друзей и траурными надписями на заднем плане. Все это может быть достоверным описанием чувств, которые испытывал солдат, прошедший войну.

В поздних же работах Садега Тирафкана сражения и кровь изображаются не только как отсылка к войне, но и как способ обсудить тему мужественности. Например, в серии «Шепот Востока» зритель видит автопортрет Садега Тирафкана с традиционными иллюстрациями к национальному героическому эпосу «Шахнаме». Здесь обычный иранский мужчина-солдат сравнивается с традиционным иранским героем из «Шахнаме» как эталоном мужественности.

Ещё один художник, получивший признание за рубежом, — Али Банисадр. На данный момент он считается одним из самых популярных и успешных художников в США, и его работы можно увидеть в ведущих центрах современного искусства по всему миру.

Творчество художника сосредоточено вокруг воспоминаний о жизни в Тегеране во времена Исламской революции. Его картины часто сравнивают с работами Босха и Кандинского. Это многослойные абстрактные полотна, состоящие из смешения гармонии и хаоса, из интуитивно понятных фигур. Здесь нет однозначных сюжетов, однако игра форм, символов и цвета создаёт новый, но при этом знакомый мир и позволяет зрителю самостоятельно трактовать картины и вкладывать в них собственные смыслы.

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Ещё одна тема, к которой любят обращаться иранские деятели искусства — это переосмысление традиционной культуры. Вокруг этой темы полностью построено творчество Парвиза Танаволи, одного из самых известных и дорогих ныне живущих художников Ирана, который считается основоположником иранского современного искусства.

В своих работах Парвиз Танаволи много раз обращался к традиционному искусству, старым легендам и древней клинописи или переосмыслял работы представителей традиционного национального искусства. К примеру, в скульптуре «Персеполис» художник обратился к иранской истории. Он использовал клинописные источники, найденные на территории древних иранских монументов, чтобы сделать графические символы на своих скульптурах. Эти символы выглядят как слова, но на самом деле это иероглифические знаки его собственного изобретения.

Одними из его самых известных работ считаются скульптуры в виде слова «хич», что в переводе с персидского означает «ничего». По мнению скульптора, это слово занимает особое место в культуре Ирана, и само оно эстетически прекрасно.

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Иранское современное искусство прекрасно и удивительно в своём разнообразии. Строгие рамки цензуры вовсе не мешают иранским художникам создавать произведения, которые завоёвывают сердца зрителей по всему миру, а зачастую непростой опыт проживания в Иране помогает черпать вдохновение для этих работ.