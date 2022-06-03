Девок не пустили в храм – девки показали срам (о фильме «Эскортницы», 2021)

Скромное обаяние восточноевропейского порно

В шестидесятые годы прошлого века, когда кодекс Хейса в американском кино еще не был сокрушен, но уже ощутимо качался, в Штатах была популярна следующая забава. По стране катались якобы научно-популярные фильмы, в которых публику знакомили с противозачаточными средствами и прочими способами борьбы с нежелательной беременностью и половыми инфекциями. А чтобы обучаемой публике было не так скучно, приемы безопасного секса, порой занимавшие три четверти всего фильма, исполняли совершенно голые актеры, публично демонстрируя гениталии и максимально глубокое погружение — в предмет съемок, что называется.

Иногда речь шла о наркотиках, как в фильме «Алиса в стране кислоты» или «Косяковое безумие». Такие ленты, конечно, трудно было сделать учебными; тогда фильмы делали как бы яростно порицающими показываемое явление, хотя процесс потребления, а порой даже приготовления наркотической смеси, как, например, в фильме «Я, групи», демонстрировали во всех подробностях, от и до. Порой подобным учебным пособием вообще становился фильм о пытках вроде «Девушек Ольги», имевшего несколько продолжений. А легендарный халтурщик Эд Вуд в своем первом фильме «Глен или Гленда?» рассказал жаждущей публике о трансвеститах и гомосексуалистах — сугубо в образовательных целях и научно-популярном стиле, разумеется.

В общем, такое «учебное» кино на исходе шестидесятых уверенно отжирало кассовые ниши у традиционного экспло, каковым, собственно, и являлось. При этом цензорам подкопаться было совершенно не к чему: фильмы, обучающие население хорошему, а также отвращающие его от плохого, моральными налогами обычно не облагаются.

Экспло — от английского exploitation movie — жанровые фильмы, эксплуатирующие какую-либо популярную тему в целях быстрого заработка. Термин «эксплуатация» в киноиндустрии обозначает рекламу и раскрутку (продвижение, стимулирование сбыта). Качество при этом вообще значения не имеет, главное — привлечь как можно больше зрителя в кинотеатры.

Только мы-то с вами понимаем, конечно, что главной задачей создателей такого кино было не позаботиться о целомудрии народа, а под видом учебного пособия продемонстрировать ему побольше того, что народу было действительно интересно вместо скучной дидактики — обнаженной натуры, возбужденных гениталий, чрезмерного насилия и приема наркотиков. Того, чего не показывали в кино и по телевизору. И снять с этого максимальную денежную пенку.

Фильм «Эскортницы» выглядит пронзительной драмой о печальных судьбах, прямо скажем, проституток, которые выезжают в Куршавель или Дубай, дабы в качестве хостесс развлекать местных толстосумов. Выглядит. Но суть у него та же, что и у американского экспло шестидесятых: показать побольше всякой крути, обнаженной натуры и совокупляющихся парочек.

Нет, желание на самом деле понятное и даже похвальное, если оно честно не пытается маскироваться под учебное кино или глубокую драму. Франшиза про Джеймса Бонда долгое время именно такой откровенно стёбной и была. Приятно щекочущей двумя пальцами пузико человеческого Ид, или Оно, как называл это Фрейд: элитный алкоголь, элитное курево, элитные автомобили, красивые (полу)обнаженные девочки, мордобой и другие острые моменты в ассортименте. При этом фильмы про Бонда всегда были равны самим себе, они никогда не пытались казаться чем-то иным, чем они есть, каждая следующая картина демонстрировалась с растопыренной пятерней у носа, зритель всегда был уверен, что все это не более чем изящная (не всегда) шутка.

А вот «Эскортницы» погребально серьезны. И это меня как-то сразу насторожило.

На самом деле уши предшественника данного фильма торчат вполне отчетливо — это «Волк с Уолл-стрит» Скорсезе. Он даже точно так же снят по документальной книге. Вот только увы, до «Волка» «Эскортницы» определенно не дотягивают. Мастерства не хватает. Хотя попытки сделать нечто подобное определенно предпринимались, и местами, честно признаем, кое-что даже удалось. По крайней мере, сцены массовых оргий удались не хуже.

В последнее время постоянно убеждаюсь, что глобализация окончательно перемешала мировой кинематограф. Давно остались в прошлом времена, когда режиссер из, скажем, Берега Слоновой Кости с узкопленочной камерой в трясущихся руках выдавал кино с ярко выраженным ароматом родины (не всегда приятным, но зачастую остро экзотичным), которое потом щедро одаривали призами на локальных кинофестивалях вроде Московского.

Кино Восточной Европы не может без корней, поэтому в новой польской ленте явно видны фильмы эры первоначального накопления капитала, каких много снимали в девяностые годы — «Боны и покой», «Раны», да тот же «Брат», наконец. Отчетливо несет общепитовским капустным духом, который в восточноевропейском кино называется «традиция». Но я понимаю, конечно, что без разоблачения традиции (духовных скреп, как это именуется у типа продвинутых) после падения Союза никуда не деться, прямо как в фильме Веры Хитиловой «Красота порока». Поляки слишком травмированы всем этим, чтобы избежать упоминаний гнусных Советов и разоблачения лицемерия послевоенного поколения. Эту давно уже безвкусную жвачку они могут пережевывать еще не одно десятилетие.

«Эскортницы» — фильм производственный, рассказывающий о всяких деталях, особенностях и сложностях данной, с позволения сказать, профессии. Лично я считаю лучшим производственным фильмом всех времен «Бешеные псы», но в этот раз, помимо «Волка с Уолл-стрит», за референс взята совсем другая, хотя столь же беспощадно точная профессиональная драма — нежно любимый мною «Шоугёлз» Пола Верховена, который Тарантино некогда назвал «экспло за сорок миллионов долларов». (Напомню, что для Квентина, обожающего фильмы экспло, пересмотревшего их несколько тысяч и регулярно вставляющего элементы из них в свои работы, это не злобная претензия, а скорее дружелюбное пошлепывание по пятой точке).

«Эскортницы» очень подробно рассказывает о становлении девушки Эми в качестве элитной бандерши. С самого начала, с провинциального польского города, где красивой девушке в качестве ставки в карточной игре приходится показывать сиськи грязным мужикам. С нелепыми коммунистическими конкурсами красоты и непременной проституцией во имя Денег.

В процессе карьеры Эми придется поработать под началом бандерши классической — толстой, старой и некрасивой бабищи с сомнительной деловой хваткой в исполнении Катажины Фигуры (той самой обольстительной в юности дамочки, по умопомрачительному обнаженному телу которой карабкался гномик в фильме «Кингсайз»; весьма многозначительное напоминание о том, что время неумолимо, а физическая красота крайне быстротечна). Она еще сыграет важную роль в дальнейшем, но прочь спойлеры.

Можно как угодно называть девушек, которых собирает под своим крылом вышедшая на оперативный простор Эми — эскортницы, хостесс и т. д., — но они все равно остаются элитными проститутками. А проституция в Восточной Европе — уголовно наказуемое деяние. Поэтому тучи над Эми непрерывно сгущаются.

Я понимаю, что глупость смертной казни не заслуживает. Даже удара туфлей по морде, как в этом кино — не заслуживает. Но вот как-то все равно не получается сочувствовать круглым дурам, которые полетели незнамо куда сосать за десять тысяч евро. Иногда везет, и исполнение дрожащим голоском «Love me tender» так очаровывает босса, что он берет тебя в свой номер люкс, собственноручно что-то там готовит из съестного, потом короткий половой акт, а потом задушевные разговоры до утра. В зависимости от уровня глупости и наивности это даже можно принять за любовь. Может даже показаться, что тебе удалось поймать Бога за бороду. Вот только на следующую вечеринку босс заказывает пятьдесят совершенно новых девушек, потому что глава международного картеля принципиально не должен влюбляться в золушку из нищей восточноевропейской страны, это азы корпоративной безопасности. И даже если ты надела парик, тебя все равно рассекретят.

Вообще постоянно педалируемый в таких фильмах тезис о том, что для честной девушки из провинции возможны только два пути — беспросветная нищета или работа эскортницей — это такое вкрадчивое передергивание для девушек, не имеющих между ушами ничего, кроме стильных очков и симпатичной внешности. Я лично знаю достаточное количество умных и деловых женщин из глубинки, которым не подтирали попу богатые столичные родители, которые приехали в большой город и всего добились сами, без ансамбля.

Прекрасный эпизод, когда четыре эскортницы на вечеринке пляшут на некой металлической конструкции, вознесенной над толпой, и пьяный араб велит им снять трусики. Три тут же беспрекословно исполняют приказание, а четвертая мнется: я так не могу типа. Когда мамка-Эми с шипением набрасывается на нее, чтобы узнать, что это еще за выходки, скромная дама поясняет, что сегодня неподбрита и вообще у нее шрамы после кесарева.

Оставим в стороне то, как она в таком виде вообще собиралась работать эскортницей на арабской вечеринке — эту тайну знает только режиссерка, а она не скажет. Но в любом случае нас побуждают сочувствовать вот этим самым несчастным эскортницам, которые не готовы снять трусы перед мужиками только из-за шрамов, а так-то они всегда пожалуйста.

Девушка Эми, за успешной карьерой и печальной судьбой которой нам предстоит наблюдать, при случае и сама готова максимально обнажиться на чужой вечеринке. На мой плебейский вкус, эта дама, по которой сходят с ума арабские принцы и короли, а также западноевропейские мачо, похожа на лягушку, но у каждого свои недостатки.

То, что данное кино — лишь экспло, которое стремится показать побольше материала для фрейдистского Оно, доказывается тем, что на самом деле далеко не всем престарелым дубайским шейхам, как в фильме, по двадцать два года, не у всех подтянутые фигуры, как у «танцующего миллионера» Джанлукки Вакки, аккуратно подстриженные бороды и модельные стрижки. Но для порно или «учебного» американского кино именно такие «шейхи» — то, что надо.

И вершина лютого позора — это, конечно, финальный титр о том, что полмиллиона женщин за истекший год попали в сексуальное рабство. То есть мы как бы не пытаемся показать вам побольше клубнички, чтобы состричь с вас побольше денег, мы боремся с проявлениями мужского шовинизма. Кому вы вообще верите — своим глазам или нам?! Как говорил на костре один религиозный деятель, о, святая простота.

Как и недавняя «Аллея кошмаров» дель Торо, фильм этот на самом деле о том, что, вторгаясь на территорию Больших Денег, надо откусывать кусок, который сможешь прожевать, иначе — заворот кишок и запор, реально способный привести к смерти. «Сербский фильм», «Смерть в Сети» и «Клаустрофобы» уже наглядно продемонстрировали, что люди с Большими Деньгами всегда способны, по словам Виктора Пелевина, сделать тебя пидарасом у клоунов, раз уж ты отказываешься быть клоуном у пидарасов. После всех своих криминальных шалостей в теннис во дворе американской тюрьмы играют только волки с Уолл-стрит. Эми из Польши, где проституция запрещена законодательно, будут мотать срок по полной программе.

И, в соответствии со славянской блатной моралью, когда все тебя предадут — муж, любовник, босс, — из тюремной камеры тебя будет дожидаться только старенькая мама, которой всё равно, что ты, дочка, натворила.

Но показанные в фильме the телки в основной массе хороши, не будем ханжами. Посмотрите, чего там, если гнушаетесь порно — не пожалеете.