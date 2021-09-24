“Дюна” Вильнёва: гениальная картина или очередная неудачная экранизация?

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“Дюна” Френка Герберта — одна из тех знаменитых книг, которая с самого своего появления настоятельно напрашивалась на экранизацию, вроде “Властелина колец” или “Оно”.
Обычно принято говорить, что уровень спецэффектов-де ещё не подходит для того, чтобы адекватно экранизировать такую классику. Однако спецэффекты неуклонно развиваются с каждым годом, и Питер Джексон уже убедительно доказал, что давно пришла пора замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. Раз уж было успешно экранизировано священное писание толкинистов, не осталось ни одной убедительной причины не сделать новую киноверсию другой сакральной эпопеи, написанной и тоже получившей головокружительную популярность в эпоху хиппи.
Тем более что как раз “Дюну”, в отличие от “Властелина колец”, раньше уже переносили на широкие экраны. Успеха у кинематографистов и особенно у фэнов первоисточника эти переносы, увы, так и не сникали, но более чем серьёзные попытки были.
В этой связи стоит вспомнить грандиозную экранизацию, затеянную в семидесятых годах режиссёром Алехандро Ходоровским. Его фильм “Крот” настолько поразил Джона Леннона, что тот выделил ему на новую работу “Святая гора” миллион долларов. В итоге получился лучший экзерсис Ходоровского — с карликовыми бегемотами и грандиозными декорациями.
Эту картину великий режиссёр, согласно договорённости с великим музыкантом, создал как хотел, без продюсера и какого-либо постороннего контроля. Впечатлённый увиденным, продюсер Мишель Сейду предложил Алехандро финансировать любой фильм по его собственному выбору. Тот выбрал “Дюну”.
Грядущая лента сразу поразила своим размахом — Ходоровский не привык ограничивать свою буйную фантазию. Если бы эта “Дюна” всё-таки увидела свет, наверняка она, а не “Звёздные войны”, стала бы величайшим фантастическим фильмом всех времён, в результате чего история мирового кинематографа могла пойти совсем по другому пути. Режиссёр сворачивал горы на своем пути, привлекая к сотрудничеству самые знаменитые фигуры своей эпохи. Достаточно упомянуть, что раскадровку к фильму сделал знаменитый комиксист и иллюстратор фантастики Жан “Мёбиус” Жиро, над образами героев и обликом предметов дизайна трудился будущий создатель “Чужого” Ганс Руди Гигер, музыку планировали писать “Pink Floyd” — после своего триумфа “Dark Side of the Moon”. На важные роли в “Дюне” уже были утверждены Сальвадор Дали, Орсон Уэллс и Мик Джаггер.
Судя по всему, получиться должно было визуальное пиршество вроде “На серебряной планете” Жулавского, только гораздо круче. И до кончика хвоста обидно, что в итоге проект так и не состоялся.
Самое смешное, что на всё это великолепие Ходоровский собирался потратить всего 15 миллионов долларов. Американским кинодеятелям показалось, что это много, и проект в результате был остановлен. Десять лет спустя Дэвид Линч, отказавшись от режиссуры шестых “Звёздных войн”, на деньги знаменитого продюсера Дино де Лаурентиса всё-таки возглавил постановку “Дюны”, потратив 40 миллионов долларов. А место рок-звезды Джаггера занял рок-звезда Стинг.
Как и Ходоровский, Линч имеет собственное чутьё на гениальное, свои кинематографические принципы и свой узнаваемый стиль, но это был первый и последний фильм в карьере режиссёра, когда он из-за величины бюджета прислушался к требованиям продюсера и позволил ему перемонтировать окончательный вариант ленты на свой вкус — и в результате “Дюна” от Линча не была принята ни критиками, ни зрителем.
Спустя сорок лет и пару телевизионных сериалов по книге новый подход к снаряду осуществил Дени Вильнёв. Он сразу заявил, что в одном фильме внятно рассказать эту грандиозную историю невозможно, поэтому фильмов будет два, и это ещё в лучшем случае. Так что в первой его картине ещё ничего не закончилось, нет даже промежуточного финала, этакого обозначения удара, как в спортивном каратэ.
Кинематографически подкованный Вильнёв, безусловно, пытался сделать современные “Звёздные войны” — такие мрачные, суровые, жёсткие, со множеством убийств и прочим жесткачом. Может быть, и неосознанно пытался, совсем не исключено. Понятно, что книжная серия Герберта когда-то стала для Лукаса мощным источником вдохновения, это очевидно, да и сказано об этом не раз; однако экранизацию “Дюны” неизбежно будут сравнивать именно с киноэпопеей, изменившей кинематограф в целом и фантастическое кино в частности. Некоторые визуальные решения, скажем, позаимствованы именно оттуда.
Я бы даже отметил, что это попытка сделать взрослые “Звёздные войны”, если бы рейтинг у данного зрелища не был 12+, точно как у завершающей диснеевской трилогии про джедаев. Оттого кровищи фонтаном, отсечённых конечностей и прочих милых сердцу взрослых безделушек уровня 18+ вы тут не увидите, сожалею. Ну, а то, что у Вильнёва всё угрюмо, мрачно и многозначительно, как во взрослом кино, так ещё Мюнгхаузен из фильма Захарова сказал, что умное лицо — ещё не признак ума. Одной многозначительной сосредоточенной угрюмости для подлинной глубины повествования маловато, честное слово. Тем более что в фильме, чтобы не перегружать зрителя умняком, оставлена за бортом практически вся философия книги.
Более правильным, пожалуй, будет сказать, что это “Звёздные войны”, снятые в парадигме недавней “Легенды о зелёном рыцаре”: органно, мощно, заунывно и без крови. Не самая удачная попытка адаптировать классику к современным условиям и спецэффектам, прямо скажем. Хотя и весьма любопытная.
Визуальный ряд фильма хорош. Не священное безумие Ходоровского, конечно, но персонажи всё же колоритны и впечатляющи.
Разумеется, фильм не восстанавливает побуквенно текст книги. Литература и кино пользуются слишком разными инструментариями, чтобы запросто можно было воспроизводить объект одного вида искусства средствами другого. Однако режиссёр всячески пытается восстановить не только дух, но и букву первоисточника. По крайней мере, история падения и возвышения Пола Атрейдеса, сына главы могущественного звёздного клана, передана вполне адекватно.
Порой это получается. Но тогда неизбежно всплывает важный вопрос: для кого вот это вот всё снято? Для фанатов книги? Едва ли: всякое отклонение от оригинала они обычно воспринимают как личное оскорбление. Для детей и прочих зрителей фильмов по комиксам Marvel? Навряд ли: действо слишком нединамично, для такой публики в нём недопустимо мало экшн-сцен, баталий и монстров, герои больше рассуждают, чем действуют. Наконец, для вдумчивой аудитории Антониони и Бергмана? Полно: эти люди найдут себе другое подходящее зрелище, более камерное, артхаусное и душеполезное.
Прочий массив публики в данном случае крайне случаен в своих предпочтениях и иррегулярен, поэтому полагаться на него, надеясь, что он сделает кассу суровой задумчивой саге, местами сильно провисающей в сюжете, очень рискованно. Когда я смотрел “Дюну”, в зале было довольно много тинэйджеров — но пошло ли им впрок увиденное? Не уверен. А ведь следующий фильм появится только в том случае, если первый принесёт прибыль. Но даже в этом я не уверен. Не случайно в Европе, где уже привыкли к таким угрюмым драмам, “Дюна” пошла в прокат на месяц раньше, чем в Америке.
Что в фильме великолепно, так это музыкальное и звуковое сопровождение фильма. Вот, собственно, и единственный Оскар следующего года, который гарантирован “Дюне”: за звук. Может быть, за спецэффекты, но это не точно, как говорят топовые блогеры.
Если вы ещё не добрались до кинотеатра, смотрите трейлер.
Василий Мидянин