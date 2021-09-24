“Дюна” Вильнёва: гениальная картина или очередная неудачная экранизация?

“Дюна” Френка Герберта — одна из тех знаменитых книг, которая с самого своего появления настоятельно напрашивалась на экранизацию, вроде “Властелина колец” или “Оно”.

Обычно принято говорить, что уровень спецэффектов-де ещё не подходит для того, чтобы адекватно экранизировать такую классику. Однако спецэффекты неуклонно развиваются с каждым годом, и Питер Джексон уже убедительно доказал, что давно пришла пора замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. Раз уж было успешно экранизировано священное писание толкинистов, не осталось ни одной убедительной причины не сделать новую киноверсию другой сакральной эпопеи, написанной и тоже получившей головокружительную популярность в эпоху хиппи.

Тем более что как раз “Дюну”, в отличие от “Властелина колец”, раньше уже переносили на широкие экраны. Успеха у кинематографистов и особенно у фэнов первоисточника эти переносы, увы, так и не сникали, но более чем серьёзные попытки были.

В этой связи стоит вспомнить грандиозную экранизацию, затеянную в семидесятых годах режиссёром Алехандро Ходоровским. Его фильм “Крот” настолько поразил Джона Леннона, что тот выделил ему на новую работу “Святая гора” миллион долларов. В итоге получился лучший экзерсис Ходоровского — с карликовыми бегемотами и грандиозными декорациями.

Эту картину великий режиссёр, согласно договорённости с великим музыкантом, создал как хотел, без продюсера и какого-либо постороннего контроля. Впечатлённый увиденным, продюсер Мишель Сейду предложил Алехандро финансировать любой фильм по его собственному выбору. Тот выбрал “Дюну”.

Грядущая лента сразу поразила своим размахом — Ходоровский не привык ограничивать свою буйную фантазию. Если бы эта “Дюна” всё-таки увидела свет, наверняка она, а не “Звёздные войны”, стала бы величайшим фантастическим фильмом всех времён, в результате чего история мирового кинематографа могла пойти совсем по другому пути. Режиссёр сворачивал горы на своем пути, привлекая к сотрудничеству самые знаменитые фигуры своей эпохи. Достаточно упомянуть, что раскадровку к фильму сделал знаменитый комиксист и иллюстратор фантастики Жан “Мёбиус” Жиро, над образами героев и обликом предметов дизайна трудился будущий создатель “Чужого” Ганс Руди Гигер, музыку планировали писать “Pink Floyd” — после своего триумфа “Dark Side of the Moon”. На важные роли в “Дюне” уже были утверждены Сальвадор Дали, Орсон Уэллс и Мик Джаггер.

Судя по всему, получиться должно было визуальное пиршество вроде “На серебряной планете” Жулавского, только гораздо круче. И до кончика хвоста обидно, что в итоге проект так и не состоялся.

Самое смешное, что на всё это великолепие Ходоровский собирался потратить всего 15 миллионов долларов. Американским кинодеятелям показалось, что это много, и проект в результате был остановлен. Десять лет спустя Дэвид Линч, отказавшись от режиссуры шестых “Звёздных войн”, на деньги знаменитого продюсера Дино де Лаурентиса всё-таки возглавил постановку “Дюны”, потратив 40 миллионов долларов. А место рок-звезды Джаггера занял рок-звезда Стинг.