Злые вы, уйду я от вас (О фильме “Злое”, 2021)

Джеймс Ван — режиссёр для современного кино уникальный. За жалкие двадцать лет он сумел запустить целых три (прописью: три!) довольно свежих ужастиковых франшизы. Весьма могучих, разветвлённых и нестандартных, одновременно принесших своим создателям умопомрачительное бабло и ставших культовыми для продвинутой публики (то и другое сразу случается крайне редко): “Пила”, “Астрал” и “Заклятие”.
Бывали у Вана, конечно, и весьма сомнительные проекты, вроде режиссуры “Мёртвой тишины” или седьмого “Форсажа”, а также продюсирования маловнятного “И гаснет свет”. Впрочем, назовите мне классика, у которого никогда не случалось неудачных работ. Назовите, я жду!
Новый фильм режиссёра “Злое” из-за ковида задержался с релизом ровно на год, как и многие ленты последних лет. Впрочем, состариться за это время он не успел и смотрится достаточно бодро, как и многие фильмы Джеймса Вана.
Молодая женщина Мэдисон в детстве имела довольно серьёзные проблемы с неким воображаемым другом, который довольно часто переступал черту нормального. Теперь она выросла и имеет проблемы уже с грубоватым мужем, не умеющим держать себя в руках. Естественно, воображаемый друг таким раскладом недоволен: после многолетней спячки он пробуждается и начинает решительно действовать, что приводит к горам трупов. Хуже того, все эти убийства Мэдисон видит глазами убийцы прямо в момент совершения. Девушка пытается остановить потоки крови, но, естественно, добивается лишь того, что становится у полиции главным подозреваемым, как оно обычно и происходит в фильмах подобного рода. А истоки вопроса, действительно ли монстр воображаемый или это вполне реальный маньяк, многие годы преследующий девушку, лежат в её раннем детстве, о котором она предпочитает не вспоминать…
Кадры из фильма «Злое»
Фильм, подобно творениям Тарантино, переполнен цитатами и характерными ходами из киноклассиков — явственно прочитываются элементы из “Изгоняющего дьявола”, “Хэллоуина”, “Выводка”, “Глаз Лоры Марс”, “Кошмара на улице Вязов”, многочисленных итальянских хорроров-джалло, других именитых ужастиков. Эрудиция режиссёра в области просмотренного неисчерпаема, вся вывернута на поверхность и высится обширными влажными пластами, как в мясном ряду. Причём часто абсолютно непонятно, совершает ли Джеймс Ван коленопреклоненный оммаж тем фильмам, которые так впечатляли его в детстве, либо на полном серьёзе использует приёмы успешных предшественников в своём опусе, разумно полагая, что холст маслом не испортишь.
Скажем, очевиден почтительный поклон в адрес великого мастера биологического хоррора Дэвида Кроненберга, много разрабатывавшего сходную тему “паразитического близнеца”; но вот то, что дело происходит в Сиэтле — это ещё один горячий привет канадцу Кроненбергу или всё-таки то, что Ван первую половину жизни жил в Канаде?
И так в этом фильме со многим — не то салют былому великолепию, не то постановщик кропотливо выстраивает эффектный успешный сюжет, который по природе своей обречён на использование приёмов более ранних успешных фильмов.
Как ни странно, сверхобильные заимствования из классиков (не станем уподобляться простецам и называть это плагиатом — плагиат в законе об авторском праве имеет очень чёткое определение, и это не он), как всё у того же Тарантино, не вызывают ощущения лоскутности и калейдоскопичности. Фильм отнюдь не рассыпается на кусочки (ну, разве что иногда — когда девушка подъезжает к заброшенной психиатрической клинике и ошарашенно любуется её впечатляющим фасадом средь бела дня, а в следующем кадре входит в подвальный архив клиники уже глубокой ночью, когда в окно заглядывает полная луна): он неплохо сверстан, подогнан по фигуре и практически избавлен от досадных провисов, во всяком случае во второй половине. И если начинается он ещё довольно традиционно и шаблонно, то уже ближе к середине начинаешь смутно понимать, что все твои банальные догадки, к которым тебя ненавязчиво подталкивает режиссёр, к финалу блистательно окажутся неверны.
Кадры из фильма «Злое»
Сам фильм не вполне является хоррором, к каким уже приучил нас Джеймс Ван: скорее это слэшер, мясорубочное действо, причём не с элементами саспенса, как классика жанра вроде “В пятницу, тринадцатого”, а с элементами триллера, а то и вообще кэмероновского боевика. Такое зрелище не очень страшно, но довольно увлекательно, если режиссёр опытен. А Ван — гуру ужаса, как он уже не раз доказывал.
Несмотря опять же на то, что “Злое”, как и многие фильмы режиссёра, кропотливо составлено из элементов множества успешных предшественников, смотреть его интересно. Джеймс Ван умело тасует эти элементы, на выходе получая достаточно оригинальную историю, как у него уже получилось с “Астралом” и “Заклятием”.
Не вполне понятно, правда, кто же теперь будет отвечать за гору нагромождённых ближе к финалу трупов, ибо расследовать это дело станут обычные следователи из нашей реальности, куда, напомню, людей с мистическим складом фантазии, верящих в монстров, не берут. Какие такие потусторонние демоны и мстительные призраки.
Впрочем, это ведь не реальная жизнь, это голливудское кино, где неукоснительно действует изобретённая телесериальным Шерлоком Камбербэтчем мудрая формула: “Я пострадавший, вот мой плед!”
И услышав такое, все окружающие полицейские, как те мыши, садятся в кружок, вытягивают мордочки и верят, верят изо всех сил.
Василий Мидянин