Злые вы, уйду я от вас (О фильме “Злое”, 2021)

Джеймс Ван — режиссёр для современного кино уникальный. За жалкие двадцать лет он сумел запустить целых три (прописью: три!) довольно свежих ужастиковых франшизы. Весьма могучих, разветвлённых и нестандартных, одновременно принесших своим создателям умопомрачительное бабло и ставших культовыми для продвинутой публики (то и другое сразу случается крайне редко): “Пила”, “Астрал” и “Заклятие”.

Бывали у Вана, конечно, и весьма сомнительные проекты, вроде режиссуры “Мёртвой тишины” или седьмого “Форсажа”, а также продюсирования маловнятного “И гаснет свет”. Впрочем, назовите мне классика, у которого никогда не случалось неудачных работ. Назовите, я жду!

Новый фильм режиссёра “Злое” из-за ковида задержался с релизом ровно на год, как и многие ленты последних лет. Впрочем, состариться за это время он не успел и смотрится достаточно бодро, как и многие фильмы Джеймса Вана.

Молодая женщина Мэдисон в детстве имела довольно серьёзные проблемы с неким воображаемым другом, который довольно часто переступал черту нормального. Теперь она выросла и имеет проблемы уже с грубоватым мужем, не умеющим держать себя в руках. Естественно, воображаемый друг таким раскладом недоволен: после многолетней спячки он пробуждается и начинает решительно действовать, что приводит к горам трупов. Хуже того, все эти убийства Мэдисон видит глазами убийцы прямо в момент совершения. Девушка пытается остановить потоки крови, но, естественно, добивается лишь того, что становится у полиции главным подозреваемым, как оно обычно и происходит в фильмах подобного рода. А истоки вопроса, действительно ли монстр воображаемый или это вполне реальный маньяк, многие годы преследующий девушку, лежат в её раннем детстве, о котором она предпочитает не вспоминать…