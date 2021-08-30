“Война намного страшнее и глубже”

Едва фильм Максима Бриуса и Михаила Вассербаума “Солнцепёк” появился в интернете и на телевидении, как в редакцию нашего журнала начали поступать вопросы от постоянных читателей: появится ли в Fitzroy рецензия на картину? Будем честны, рецензировать такие фильмы непросто, во-первых, из-за поднятой тематики, во-вторых, благодаря авторскому позиционированию: вещь жёсткая, тяжёлая, показывающая войну на Донбассе 2014–2015 годов без ретуши. Одновременно ходили разговоры о том, что к созданию “Солнцепёка” причастен небезызвестный Евгений Пригожин, что в глазах либерально настроенной части общества автоматически превращает фильм в “пропагандистский”, а то и вовсе снятый ради последней сцены с появлением бойцов ЧВК “Вагнер”.

Подчеркну: это всего лишь слухи и разговоры, а не достоверные и доказанные сведения.

Обвинения в “пропаганде” в любом случае появились бы, поскольку вопрос касается до сих пор актуальных событий, память о которых не изгладится ещё много лет, но в самом этом явлении нет ровным счётом ничего плохого или криминального. Тем более, что на Украине совершенно не стесняются снимать откровенно пропагандистские фильмы за государственный счёт: “Киборги”, “Позывной Бандерас”, “Черкассы”, “Донбасс”, “Схидняк/Восточник” — и это только то, что я вспомнил. Поэтому, несмотря на спорную тему и однозначный общественный вызов “Солнцепёка”, я решил посмотреть его и выступить со своей оценкой.