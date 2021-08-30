“Война намного страшнее и глубже”

Едва фильм Максима Бриуса и Михаила Вассербаума “Солнцепёк” появился в интернете и на телевидении, как в редакцию нашего журнала начали поступать вопросы от постоянных читателей: появится ли в Fitzroy рецензия на картину? Будем честны, рецензировать такие фильмы непросто, во-первых, из-за поднятой тематики, во-вторых, благодаря авторскому позиционированию: вещь жёсткая, тяжёлая, показывающая войну на Донбассе 2014–2015 годов без ретуши. Одновременно ходили разговоры о том, что к созданию “Солнцепёка” причастен небезызвестный Евгений Пригожин, что в глазах либерально настроенной части общества автоматически превращает фильм в “пропагандистский”, а то и вовсе снятый ради последней сцены с появлением бойцов ЧВК “Вагнер”.
Подчеркну: это всего лишь слухи и разговоры, а не достоверные и доказанные сведения.
Обвинения в “пропаганде” в любом случае появились бы, поскольку вопрос касается до сих пор актуальных событий, память о которых не изгладится ещё много лет, но в самом этом явлении нет ровным счётом ничего плохого или криминального. Тем более, что на Украине совершенно не стесняются снимать откровенно пропагандистские фильмы за государственный счёт: “Киборги”, “Позывной Бандерас”, “Черкассы”, “Донбасс”, “Схидняк/Восточник” — и это только то, что я вспомнил. Поэтому, несмотря на спорную тему и однозначный общественный вызов “Солнцепёка”, я решил посмотреть его и выступить со своей оценкой.
Кадры из фильма «С0лнцепёк»
Итак, фильм “Солнцепёк” вышел в августе 2021 года, события картины разворачиваются в Луганске во время боевых действий весны-лета 2014 года. В главных ролях снимались Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко. События, предшествовавшие войне, всем известны, на них останавливаться не будем. По сюжету фильма, главный герой — бывший “афганец” — в попытке уберечь семью от гибели, против ожиданий оказывается в Луганске, зоне активных боевых действий.
Первое впечатление от фильма — наши кинодеятели за последние годы научились снимать вполне достойное кино пусть даже и при скромных бюджетах. Как и в “Майоре Громе”, в “Солнцепёке” есть всё, чтобы оправдать ожидания зрителя. В наличии весь обязательный набор “военного триллера”, скроенный едва ли не по голливудским стандартам. Нельзя сказать, что фильм чрезмерно шокирует. Безусловно, есть далеко не самые приятные сцены, но вряд ли даже самая утончённая барышня потеряет сознание во время просмотра. Общее впечатление — как минимум “хорошо”, пусть и не без недочётов — особенно в области актёрской игры. Однако “Солнцепёк” отчасти реабилитирует отечественный кинематограф, ничем всерьёз себя не проявлявшим в последние годы — редкие исключения не в счёт, они только подчёркивают общую картину упадка.
Тем не менее, это не абстрактная кинофантазия наподобие “Звёздного десанта”, а исторический фильм о вполне конкретных и совсем недавних делах, свидетелей которых множество. Спустя семь лет не обязательно забираться в пыльные архивы, достаточно набрать телефонный номер и задать простой вопрос: “расскажи, как там было, ты же непосредственный участник событий”. И вот здесь постулаты авторов картины в стиле “мы не романтизируем войну, а хотим показать её без прикрас”, а равно и историческая достоверность ставятся под большой вопрос.
Что ж, для объективной оценки фильма обратимся к очевидцам. Я побеседовал с Александром Кофманом, главой Общественной Палаты Донецкой Народной Республики.
Стас Литвинов: Александр, здравствуй! Давай поговорим о фильме “Солнцепёк”, ты ведь его смотрел?
Александр Кофман: Из-за тебя пришлось смотреть его два раза! Первый — по выходу, второй — для интервью.
С.Л.: Фильм вообще смотрели в ДНР и ЛНР? Как приняли?
А.К.: Фильм показывали по телеканалам, и его посмотрела значительная часть населения республик, плюс он доступен в интернете. Мнения о нём разделились. Если мы говорим просто о жителях Донецка и Луганска, которые пережили здесь 2014 год — то это одно мнение. Для них фильм — вскрытие тех ран, что только-только сумели зарубцеваться. На самом деле очень многие вещи показаны максимально правдиво, в частности — обстрел Луганской облгосадминистрации. Я в тот момент находился в здании, в другом крыле, и наше совещание в последнюю минуту было перенесено из того кабинета, под которым взорвалась ракета.
С.Л.: Тогда что ты можешь сказать о картине?
А.К.: Произошло именно то, что я предсказывал после просмотра фильма: 2014 год был ужасен, страшен, но в качестве примеров этого ужаса нужно было использовать реальные факты. К счастью, не было такого, чтобы снаряд влетел в детский хор (слава Богу!), и одновременно погибло столько детей. Всего на территории двух республик погибло свыше двухсот детей — дети гибли, и гибли часто. Но показав то, чего не было, создатели фильма дали шанс тем же Быковым говорить о том, что фильм — клюква.
Донбасc. 2015 год
С.Л.: Реальность была настолько чудовищна, что её можно было показывать без ненужных фантазий?
А.К.: Ты хорошо понял мою мысль, практически буквально. Можно было показать Кристину Жук с ребёнком — Горловскую Мадонну. Это не менее страшно, но это было.
С.Л.: А что с героями? Как показаны условные “наши” и “враги”?
А.К.: Не понравились безликие мародёры в начале фильма, и тем более, гибнущие от рук украинских повстанцев. Украинские добровольцы и были этими самыми мародёрами, убийцами. Славяно-сербская колония, которая разбежалась после прихода “добробатов”, ушла потом в Правый Сектор. Многие пошли воевать и за нас, но их меньшинство. Не надо уводить правду в сторону, мы знаем, кто убивал, насиловал и грабил. В фильме показаны мародёры, убийцы, но почему нет их имён? Где эти сотрудники СБУ, которые бросали сюда, под огонь наших автоматов, срочников из разных частей Украины? Попадая в плен, они спрашивали: “А це що ні Вінниця? Де я?” Почему не показали вот это? К слову, таких срочников без всякого обмена мы отправляли домой.
Не показан Правый Сектор, который расстреливал отказавшихся воевать срочников.
Война была значительно страшнее, чем её показали, и значительно глубже. У неё четко есть виноватые стороны.
Разрушенная Саур-Могила
С.Л.: Ты хочешь сказать, что фильм страдает тотальной, даже преступной недосказанностью?
А.К.: Порой откровенным обманом. Особенно обидно было слышать слова главного героя — Павла — о том, что у него всего лишь 500 бойцов. К тому времени, концу мая и началу июня — в Луганскую ОГА снаряд влетел 2 июня, в ЛНР было порядка 7-8 тысяч бойцов.
Гражданское население Донбасса этот фильм заставил заново пережить так и не прошедшую травму. Бойцы по-другому отнеслись к фильму, каждый по-своему. А вот российский патриотический зритель, который все эти годы следил за новостями по телевидению и в интернете, сказал: “да, именно так всё и было, помним эти ролики в сети”. Наверное, режиссёр и сценарист тоже фильм монтировали по роликам. Всё это правда, но жизнь значительно страшнее.
Война всегда ужасна. Но картонный рейхстаг не так ужасен, как настоящий, и даже самая жестокая, чернушная картина о войне не передаст того ужаса, который пережили люди.
Фильм вышел на десять лет раньше, чем следовало. На подрастающее поколение, страдающее от “клипового” мышления, “Солнцепёк” произведёт очень сильное впечатление. Позволит вспомнить о той войне, что будет весьма полезно. Но режиссёры не дождались и сняли фильм сейчас, лишь разбередив незажившие раны и вызвав негодование зрителей.
Хотите помочь людям — снимайте фильмы о мирной жизни в Луганске. Вот этого не хватает. А памятью о войне пусть останется разрушенная Саур-Могила.
Мы желаем Донбассу мирного неба. О том, что для этого делается, и чем опасна плохая пропаганда — читайте в следующих материалах Fitzroy Magazine.
беседовал Стас Литвинов