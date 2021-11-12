“Вечные”: девианты против ЛГБТ

Сюжетная линия вообще представляет собой плохой конспект сюжетной схемы вышедшего недавно фильма “Капитан Марвел”, смешанной с историей Серебряного Сёрфера и пожирателя миров Галактуса. У нас снова есть раса злобных чудовищных инопланетян, прессующих расу человеческую (с дивными непосредственностью и остроумием они названы “девиантами”), снова есть некие добрые супергерои, инопланетяне Вечные, защищающие людей от девиантов. И, как говорила одна крымчанка, дочь офицера, здесь всё так же неоднозначно.

Оказывается, как и скруллы капитана Марвел, девианты совершенно ни в чём неуиновны, у них жизнь такая беспросветная, а то, что массово и жестоко убивают людей, так ксенотолерантность в последнее время является трендом кинокомиксов, вроде “Люди в чёрном: интернешнл”. Можно ли обвинять в чём-то мерзких чудовищных убийц, если им и так несладко, если у них было тяжёлое детство, если супергерои безжалостно охотятся на них, как на дичь, хотя они разумны? Надо внимательно выслушать их и принять во внимание их позицию, а растерзанные ими женщины и дети… что ж, у каждого свои недостатки.

А самая-то гниль притаилась среди инопланетных супергероев, и основная линия противостояния — вовсе не с мыслящими монстрами, основной антагонист главных героев — среди самих добрых инопланетян, которые в борьбе за мир из самых благих побуждений готовы устроить такой погром, что камня на камне не останется. Помните могущественного суперзлодея Таноса из киносериала “Мстители”? Так вот, если верить беседам Вечных, уничтожение им половины человечества было лишь неуклюжей попыткой гуманно отсрочить полное уничтожение людей. Короче, мы окружены потрясающими благодетелями, которые, криво усмехаясь, медленно сжимают кольцо.

Трудно поверить, что при имеющихся вводных, эффектной картинке и множестве спецэффектов фильм, на который явно делается кассовая ставка, способен провалиться. Слишком много позитивных привходящих обстоятельств вроде тех же мегапопулярных девчонок, которые так или иначе приведут публику в кинозалы (хотя обе уже в возрасте, конечно, и им пора уже потихоньку переключаться на роли симпатичных бабушек). Но помешать им с кассой легко могут внезапные и огромные стаи “чёрных лебедей”, которые уже кружат над сборами нового фильма — скажем, ковид и внезапные локдауны, один из которых перенёс премьеру “Вечных” в России на неделю и отобрал у них четыре потенциально золотых выходных на День народного единства.

Или, допустим, пресловутая повесточка, к примеру, оголтелый феминизм, подстреливший на взлёте сольный фильм про “хранителя” — Чёрную вдову, роль которой как раз исполняет Йохансон. В случае с “Вечными” это ЛГБТ-персонажи, продемонстрировавшие зрителю смачный мужской поцелуй, из-за чего фильм уже отказались прокатывать в некоторых азиатских странах. В России, страшной гомофобной стране, не отказались, кстати. И даже не стали ничего вырезать, напуганные толерантной общественностью в истории с “Рокетменом”.

Впрочем, и с феминизмом в фильме всё в порядке — три довольно важных для происходящего мужских персонажа из комикса в экранизации стали женщинами. Всё в порядке с феминизмом, всё в порядке с ЛГБТ, есть центральный чёрный персонаж, который всех спасает, есть среди Вечных глухонемой инвалид, некоторые боевые божества бодипозитивны и страшны, как смертный грех, среди них представители всех рас, от азиатов до латиносов, а два главных гадёныша — какой расы? Ну, ну, смелее? Правильно.

Вообще создается такое ощущение, что китайская режиссёрка Хлоя Чжао, как и всякий религиозный неофит, допущенный к созданию мифологии новой религии, постаралась упихнуть в свой экзерсис побольше политически правильных вещей, чтобы угодить патриархам. Впрочем, не исключено, что я излишне пристрастен к ней и на самом деле зашкаливающая толерантность — жёсткие требования мейджора в лице “Диснея”. Хотя вот диснеевская “Малефисента” умудрилась же каким-то образом обойтись и без чернокожих, и без представителей ЛГБТ. Видимо, режиссёр в таких случаях тоже важен.