“Вечные”: девианты против ЛГБТ

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— Вы Супермен! Вы носили плащ и стреляли лучами из глаз!
— Я не ношу плащи.
“Вечные”
Порой нестерпимо чувствуешь себя той фрекен Бок из мультика, которая рассуждала сама с собой: “Странно. Ботинок есть, а ребёнка в нём нет”.
Похожая ситуация и в нашем случае. Вроде бы ботинок есть, все составляющие успеха предшественника налицо, и если у “Мстителей” в одной из основных ролей, помимо аппетитных харизматичных мужиков, замечена любимица мужчин Скарлетт Йохансон, то среди “Вечных” таких секс-бомб, пусть и малость подувядших, сразу две — Анджелина Джоли и Сельма Хайек. А всё-таки не выходит чего-то Каменный цветок.
Видимо, с аппетитными мужиками проблема, вот что.
Понятно, что ураганно монетизируемый киносериал о Мстителях, в общем и целом, завершён, а сольные проекты членов банды вроде “Чёрной вдовы”, мягко говоря, не окупаются, либо приносят мизерную прибыль. Поэтому было бы неплохо поддержать падающее коммерческое знамя франшизы каким-нибудь новым союзом сверхлюдей, которые так нравятся публике.
В комиксах это обычное дело. Многие супергерои, включая Супермена и Бэтмена, поучаствовали в Лиге справедливости, были популярны в своё время Защитники, Тайные Мстители, Тёмная Лига справедливости и ещё куча всяких супергеройских обществ. В конце концов, Хранители, полностью перевернувшие весь современный комикс — изначально тоже ведь команда добра. Неизменный интерес вызывали у публики и союзы суперзлодеев — скажем, Зловещая шестёрка, Зловещая дюжина, Зловещий отряд 66, Отряд самоубийц.
В общем, сама идея объединения супергероев, славно отработанная и унавоженная непосредственно “Мстителями” — вполне годная. Но дальше лакомой темы у “Вечных” косяк за косяком и постановочное уныние: хочется снимать артхаус, а доверили вот это…
Кадры из фильма «Вечные»
“Повесточка” на экране
Сюжетная линия вообще представляет собой плохой конспект сюжетной схемы вышедшего недавно фильма “Капитан Марвел”, смешанной с историей Серебряного Сёрфера и пожирателя миров Галактуса. У нас снова есть раса злобных чудовищных инопланетян, прессующих расу человеческую (с дивными непосредственностью и остроумием они названы “девиантами”), снова есть некие добрые супергерои, инопланетяне Вечные, защищающие людей от девиантов. И, как говорила одна крымчанка, дочь офицера, здесь всё так же неоднозначно.
Оказывается, как и скруллы капитана Марвел, девианты совершенно ни в чём неуиновны, у них жизнь такая беспросветная, а то, что массово и жестоко убивают людей, так ксенотолерантность в последнее время является трендом кинокомиксов, вроде “Люди в чёрном: интернешнл”. Можно ли обвинять в чём-то мерзких чудовищных убийц, если им и так несладко, если у них было тяжёлое детство, если супергерои безжалостно охотятся на них, как на дичь, хотя они разумны? Надо внимательно выслушать их и принять во внимание их позицию, а растерзанные ими женщины и дети… что ж, у каждого свои недостатки.
А самая-то гниль притаилась среди инопланетных супергероев, и основная линия противостояния — вовсе не с мыслящими монстрами, основной антагонист главных героев — среди самих добрых инопланетян, которые в борьбе за мир из самых благих побуждений готовы устроить такой погром, что камня на камне не останется. Помните могущественного суперзлодея Таноса из киносериала “Мстители”? Так вот, если верить беседам Вечных, уничтожение им половины человечества было лишь неуклюжей попыткой гуманно отсрочить полное уничтожение людей. Короче, мы окружены потрясающими благодетелями, которые, криво усмехаясь, медленно сжимают кольцо.
Трудно поверить, что при имеющихся вводных, эффектной картинке и множестве спецэффектов фильм, на который явно делается кассовая ставка, способен провалиться. Слишком много позитивных привходящих обстоятельств вроде тех же мегапопулярных девчонок, которые так или иначе приведут публику в кинозалы (хотя обе уже в возрасте, конечно, и им пора уже потихоньку переключаться на роли симпатичных бабушек). Но помешать им с кассой легко могут внезапные и огромные стаи “чёрных лебедей”, которые уже кружат над сборами нового фильма — скажем, ковид и внезапные локдауны, один из которых перенёс премьеру “Вечных” в России на неделю и отобрал у них четыре потенциально золотых выходных на День народного единства.
Или, допустим, пресловутая повесточка, к примеру, оголтелый феминизм, подстреливший на взлёте сольный фильм про “хранителя” — Чёрную вдову, роль которой как раз исполняет Йохансон. В случае с “Вечными” это ЛГБТ-персонажи, продемонстрировавшие зрителю смачный мужской поцелуй, из-за чего фильм уже отказались прокатывать в некоторых азиатских странах. В России, страшной гомофобной стране, не отказались, кстати. И даже не стали ничего вырезать, напуганные толерантной общественностью в истории с “Рокетменом”.
Впрочем, и с феминизмом в фильме всё в порядке — три довольно важных для происходящего мужских персонажа из комикса в экранизации стали женщинами. Всё в порядке с феминизмом, всё в порядке с ЛГБТ, есть центральный чёрный персонаж, который всех спасает, есть среди Вечных глухонемой инвалид, некоторые боевые божества бодипозитивны и страшны, как смертный грех, среди них представители всех рас, от азиатов до латиносов, а два главных гадёныша — какой расы? Ну, ну, смелее? Правильно.
Вообще создается такое ощущение, что китайская режиссёрка Хлоя Чжао, как и всякий религиозный неофит, допущенный к созданию мифологии новой религии, постаралась упихнуть в свой экзерсис побольше политически правильных вещей, чтобы угодить патриархам. Впрочем, не исключено, что я излишне пристрастен к ней и на самом деле зашкаливающая толерантность — жёсткие требования мейджора в лице “Диснея”. Хотя вот диснеевская “Малефисента” умудрилась же каким-то образом обойтись и без чернокожих, и без представителей ЛГБТ. Видимо, режиссёр в таких случаях тоже важен.
Кадры из фильма «Вечные»
Ошибка Хлои Чжао
Я вполне понимаю, что предыдущий артхаус Хлои Чжао, снятая за копейки “Земля кочевников”, сделал отличную кассу. Но мы в очередной раз убеждаемся, что успешный артхаус и коммерческий блокбастер — это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. А коммерческий боевик должен быть боевиком, а не витриной достижений всеобщей терпимости.
А режиссёр ещё ненавидит хромакей и старается использовать его по минимуму. Безусловно, для экзотического фантастического боевика — тоже крайне важное умение. Крайне. Но толерантность важнее.
Сейчас, через две с лишним недели после старта франшизы, когда “Вечные” наконец добрели до России, их сборы в Штатах совсем не выглядят блестящими — семьдесят миллионов при бюджете в двести. Это уже не “доберем позднее”, это уже начало некоторого караула. Не то, чтобы полный провал: полагаю, касса в мире пока 150, и немного времени до массового вала рождественских премьер ещё есть. Но что-то очень на него похожее. Фильм этот я смотрел в середине дня один в пустом зале, и по-моему, такое — крайне плохой признак.
Совсем не исключаю, что фильм недоберёт денег вовсе не из-за священной толерастии, а из-за собственной неуклюжести и полного непопадания в нерв эпохи. Режиссёр явно пыталась на материале “Мстителей” создать новую “Землю кочевников” либо новую масштабную “Дюну”, но вышло так себе: в первые полчаса фильм вообще непростительно провисает и довольно долго болтается избыточно провисшим, ненужно длинным, лишь ближе к финалу снова раскручиваясь по полной программе.
Американцы, конечно, любят делать хорошую кассу дурным безблагодатным поделкам вроде “Хоббс и Шоу”, но ведь всё должно иметь свои пределы! “Вечные” особо не воодушевили даже американцев, несмотря на совершенно могучую франшизу “Мстителей”, к которой вроде относятся. Да и в Китае они не демонстрируются, хоть режиссёр и родилась в Пекине (привет смачному мужскому поцелую и высказываниям Хлои Чжао против китайской политики). Нет, как киноаттракцион под колу и попкорн оно, наверное, проскочит; в остальном же “Вечных” приходится смотреть, сцепив зубы, беспомощно мечтая о новом Верховене, на которого ты не пошёл, потому что надо же было сходить заценить “Вечных”.
Традиционная сцена после титров сулит нам вторую часть, Пипа и брата Таноса. Но что-то подсказывает мне, что вторую часть при таких сборах вполне могут отменить.
И в качестве постскриптума: давно уже замечено, что блонд Анджелине Джоли категорически не идёт, превращая харизматичную актрису в серую мышь и заставляя её сливаться с окрестностями. А она опять!..
Василий Мидянин