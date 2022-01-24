Реальность третьего уровня: о фильме “Этерна: Часть первая”

Дело тут в отсутствии фундамента. Эпическое фэнтези должно на что-то опираться — на традицию ли, на литературную основу, на легенды, в конце концов (в качестве примера можно привести весь свод Артурианы, которой вдохновлялся не только англосакс Толкин, но и наши братья-славяне в лице пана Анджея Сапковского). А на что опираться отечественному эпик-фэнтези? Разве что на былины про богатырей, но этот пласт культурного наследия давно и прочно оккупирован мультипликаторами. Цикл же Веры Камши представляет собой идеальное поле эксперимента: автор — наш, соответственно, психология героев, их мотивы и поступки для отечественного зрителя понятны и близки, в то же время действие происходит в альтернативной реальности, больше напоминающей условно западноевропейскую (в мире Кэртианы можно найти аналоги Франции, Англии, Германии и Испании, что-то типа шляхетской польской вольницы и Ватикана), герои носят французско-немецко-английские имена, а уровень технического развития местной цивилизации примерно соответствует XVII в. — то есть холодное оружие ещё используется на каждом шагу, но мушкеты и пушки вполне распространены и играют большую роль в военных конфликтах.

Таким образом, наш мир по отношению к миру Камши — это реальность базовая. Вселенная Кэртианы, созданная писательницей, — реальность второго уровня. А мир, показанный в фильме “Этерна: Часть первая”, — реальность уже следующего, третьего уровня.

И реальность, сконструированная вполне убедительно. Никаких анахронизмов, которыми часто грешат фильмы на вольные исторические темы, здесь нет. Нет и логических нестыковок, характерных для жанра фэнтези как такового — всё очень продумано, связано одно с другим, поступки героев обоснованы их происхождением, а также условиями, в которых они вынуждены действовать. Это замечательно, это придаёт истории достоверности — но, как следствие, многое в этом мире нужно зрителю объяснять — просто потому, что различия между базовой реальностью и реальностью третьего уровня местами почти неразличимы, а местами очень велики. Необходимость в “кратком курсе” истории и натурфилософии Кэртианы вызвала к жизни почти трёхминутный пролог на фоне вращающихся металлических фигур и конструкций. Кто-то считает, что это введение лишнее и только утомляет зрителя. А кто-то возражает: если современный зритель настолько избалован киножвачкой, что не способен запомнить несколько незнакомых имён и названий, то путь ему один — в мультиплекс на просмотр очередного комикса от “Марвел”. Что ж, у каждого своя правда.

Но вот что хочется по этому поводу заметить. Известно, что экранизация “Отблесков Этерны” изначально задумывалась как сериал, причём на каждую книгу цикла планировалось по крайней мере по одному сезону. Для столь грандиозного проекта подробное описание альтернативного мира и его законов было вполне оправданно и даже необходимо. Но потом планы творцов киноверсии почему-то изменились (думаю, дело упирается в экономику — неоднократно подчёркивалось, что “Этерна” снимается без господдержки и бюджетных денег), и решено было снять пилот в формате полного метра. И вот для этого пилота введение во вселенную Кэртианы действительно оказалось необязательным. Зрителю, наблюдающему за приключениями короля в изгнании Альдо Ракана и бедного, но гордого дворянина Ричарда Окделла, вряд ли так важно знать, какими богами сотворён и каким законам подчиняется их мир. Да, эту предысторию явно держат в уме таинственные гоганы, но в рамках полуторачасового фильма эта линия так и не находит дальнейшего развития, и зритель о ней вполне может забыть.

А вот если представить, что вслед за фильмом последует настоящий сериал — уж сколько в нём будет сезонов, гадать сейчас не станем — то всё встанет на свои места. И то вступление, которое сейчас приводит зрителей (особенно не читавших книгу) в недоумение, окажется как нельзя более кстати.

Впрочем, это, пожалуй, единственный минус превращения первой серии предполагаемого сериала в “полный метр”. Потому что основные сюжетные линии “Этерны” тут раскрываются вполне достойно — хотя и не в объёме первого тома эпопеи. Но вспомним недавнюю нашумевшую “Дюну” — она тоже закончилась примерно на первой трети первой книги многотомной эпопеи Фрэнка Херберта. Похоже, что это новый тренд в киновоплощении больших фэнтезийных и Sci-Fi циклов.

В городе-государстве Агарис скучает король без королевства Альдо Ракан — отличная актерская работа Анара Халилова, нашего отечественного Тимоти Шаламе. Его наперсник Робер Эпинэ (Павел Крайнов) убедителен в своих сомнениях — то ли остаться при крохотном “дворе” законного сюзерена, то ли податься в наёмники, то ли вообще плюнуть на всё и уйти в монастырь, тем более что монахи из Ордена Славы настойчиво туда зазывают. Однако сомнениям приходит конец, когда загадочный народ гоганов заключает с Альдо выгодную, на первый взгляд, сделку — престол Талига в обмен на необитаемые руины древней столицы континента, а в качестве залога предоставляют юную и весьма привлекательную деву Мэллит (сцена, в которой Мэллит и Альдо колют себя кинжалом, чтобы кровью скрепить договор, завораживает не столько компьютерной графикой, сколько едва прикрытой сочной грудью гоганки, хотя это, конечно, чистой воды объективация).

Вторая сюжетная линия — обучение в школе оруженосцев Лаик юного наследника древнего и гордого рода Повелителей Скал Ричарда Окделла, чей отец был когда-то убит на дуэли первым мечом Талига, демоническим Рокэ Алвой (Юрий Чурсин). Ричарда играет Денис Нуруллин, интервью с которым выходило на Fitzroy ещё в начале работы над фильмом. Не слишком хитроумный, но благородный и прямой Ричард одержим идеей мести убийцам своего отца, к которым он причисляет и короля, и стоящего за ним всесильного кардинала Сильвестра. И вот в финале судьба, кажется, даёт ему шанс исполнить задуманное — во время церемонии принятия на службу выпускников школы Лаик он оказывается в двух шагах от короля и в нескольких сантиметрах от Рокэ Алвы. Читатели книг Камши, конечно, знают, чем закончится эта сцена, а вот зрителям, чьё знакомство с миром Этерны началось с фильма, придется ждать как минимум до 2023 года. И этот драматический открытый финал — большая удача создателей фильма.

Ещё одной безусловной удачей фильма, как признают все без исключения посмотревшие “Этерну: Первую часть”, является его “материальная сторона” — доспехи, оружие, костюмы, реквизит. О работе художников по костюмам и оружейников Fitzroy уже писал, и повторяться не хочется. Но важно подчеркнуть: бережным, по-настоящему любовным отношением к деталям “Этерна” доказала, что так можно снимать не только в Голливуде, но и у нас.

Отлично поставленные боевые сцены выверены до мелочей. Даже самые рьяные “заклёпочники” отметили, как убедительно смотрятся пулевые отметины на кирасах пикинёров или то, как готовясь встретить атаку рейтар, пехотинцы наклоняют головы к земле, чтобы шлемы защитили их от мушкетного огня. Фехтовальщики фехтуют так, как делали это в XVII веке, а не так, как обучают этому в рамках курса “сценическое фехтование”. И это, кстати, объясняет — но не оправдывает — недовольство некоторых “знатоков”, возмущённых “странным” стилем боя Рокэ Алва с герцогом Окделлом. Да, возможно, эти “знатоки” и в курсе, с какой стороны надо браться за рапиру — но вот о школе Сальватора Фабриса, величайшего мастера меча XVII в., они явно ничего не слышали. А между тем, Алва дерётся с Окделлом именно так, как рекомендует это делать Фабрис (включая и захват клинка противника перчаткой, которая — рискнём предположить — у Рокэ была кольчужной, и только сверху обшитой бархатом). Единственный упрёк, который я мог бы адресовать постановщикам этой дуэли — она слишком коротка, хотелось бы, чтобы противники фехтовали друг с другом по крайней мере минуту. Но это было бы уже против “исторической правды”, в которой Алва убил герцога одним молниеносным ударом.