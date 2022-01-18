Ра-Ра-Распутин, рашен крейзи секс-мэшин

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Не секрет, что умные комиксисты (Мур, Миллар, Гейман etc.) очень любят опрокидывать свои (или чужие, как получится) успешные франшизы в прошлое. Уже выходили Marvel 1602, где старинные Мстители действуют во времена Колумба, похождения Спайдермена в Средневековье, приключения Росомахи в Первую мировую войну, “Лига экстраординарных джентльменов”, “Провиденс” и тому подобное.
Не секрет, правда, и то, что подобные франшизы слишком редко бывают коммерчески успешными. Произведение, активно использующее исторические и литературоведческие факты, изначально обречено на серьёзное недопонимание у большей части традиционной комиксовой публики, привыкшей к более простому материалу. Массы с такими фактами просто не знакомы, для очень многих времена Второй мировой — малопонятная седая древность, что уж говорить о более ранних периодах.
Такие проекты часто довольно интересны, порой даже шедевральны и, как правило, становятся культовыми. Но молодёжной аудитории старпёрские древние реалии — дедушкина радость, абсолютно не близки, поэтому рассчитывать, что она поддержит франшизу, слишком смело. Это, скорее, утоление личных авторских амбиций.
Вот и создатели кинематографического “Кингсмана”, первая часть которого как раз была основана на комиксе Марка Миллара, в третьем фильме решили порадовать благодарного зрителя историей о том, как в начале ХХ века была основана эта тайная шпионская организация.
Традиционно не станем заостряться на том, что история того времени переврана люто. Ульянов-Ленин, принимающий из рук Николая II подписанное отречение от престола и размахивающий им на манер Чемберлена, который-де привёз англичанам “мир для нынешнего поколения”, убийство семьи Николая, якобы собравшейся для фотоснимка, кросс по ничейной полосе между британской и немецкой военными позициями с раненым на спине (напомню на всякий случай, что танки были изобретены как раз для того, чтобы преодолевать плотные ряды колючей проволоки между вражескими окопами, в которых намертво застревала атакующая пехота)…
Нет, подобные нарушения формальной логики вполне характерны для комикса, главная цель которого — чтобы было интересно людям несведущим. У кино другая проблема. Этот вид искусства слишком популярен, и слишком многие в мире учат историю по тому, что показывают в американских фильмах. Не штудируют, конечно, как учебник — просто очень яркие эпизоды врезаются в память, и потом уже на автомате припоминаешь, что император Коммод, к примеру, был зарезан гладиатором на арене. А что, в кино же показывали!
С другой стороны, сцена убийства эрцгерцога Фердинанда отыграна вполне правдоподобно. Водитель эрцгерцога действительно свернул не туда и, пытаясь вернуться на верную дорогу, на самом деле случайно вывез хозяина прямо на убийцу Гаврилу Принципа, который как раз сидел в летнем кафе и заедал горечь неудачи первого покушения на августейшую особу. Что называется, повезло невероятно. Ситуация реально комиксовая, нарочно не придумаешь, из серии “жизнь гораздо более безумна и непредсказуема, чем любая художественная выдумка”, и улучшать её в направлении массового интереса уже не имело смысла.
Но в итоге мы имеем классическую ситуацию “штаны или крестик”. То есть человек чуть поумнее понимает, конечно, что верить данному треш-фильму нельзя, что там всё выдуманное, как в ричевском “Шерлоке Холмсе”. Но тогда нельзя верить и версии про Фердинанда: типа “нэ так всё било”. А она на самом деле правильная. Дезориентированный зритель посрамлён, лежит на спине и дрыгает лапками.
В соответствии с сегодняшней повесткой дня, у истоков организации King’s man, кроме белого лорда, как выясняется, стояли негритянский водитель и служанка лорда, позволяющая себе строить его и всячески глумить, даже в присутствии другой прислуги. Это в начале ХХ века у нас такие вольные нравы, если кто запамятовал.
Из угнетённых меньшинств не замечено здесь только представителей ЛГБТ. Хуже того: однополая любовь к мальчикам вообще представлена исключительно как постыдная прерогатива антагонистов, например, Распутина (честно говоря, не припомню содомию как один из грехов, всерьез инкриминируемых ему в реальности, но предположим). Не очень понятно, на что создатели рассчитывали с таким геененавистническим подходом.
Один из главных эпик фейлов нового фильма — это загадочный антагонист, всемогущий гуру, харизматичный злодей, легко управляющий королями и судьбами мира. Его лицо долго нам не показывают, нагнетая интригу, а когда наконец показывают в финале — так лучше бы не показывали совсем. Идея абсолютно идиотская даже для несерьёзного комикса. Наверное, более нелепым было бы, если бы загадочным предводителем злобного ордена оказался убиенный царь Николай II.
Я понимаю, что комикс совершенно несерьёзный, что Миллар никогда ничего не делал на угрюмом серьёзе. Что образы главных злодеев в первых двух частях франшизы тоже глупее, чем в эпопее о Джеймсе Бонде: миллиардер с дефектом речи, подающий на званый обед бигмаки в фирменной упаковке “Макдоналдса”, и взбалмошная фанатка американских пятидесятых, скрупулёзно восстанавливающая в диких джунглях закусочные соответствующей эпохи. В общем, визуальная составляющая в комиксе всегда превосходила смысловую.
Но и тут создатели опять пытаются усидеть между двух стульев. “Кингсман: Начало”, принадлежащий к изначально дурашливой франшизе, зачем-то попытались сделать глубоко суровым и органным под стать эпохе, с трагическими смертями героев, горестной декламацией проникновенных стихов у гроба и прочей мелодраматичностью. Другими словами, предполагалось, что этот фильм должен понравиться и девушкам, и номинантам на престижные премии. Но мне неведомо, как этот проникновенный умняк оскароносного кино должен сочетаться со злобным колдуном Распутиным, скачущим, словно мастер Йода в первой трилогии “Звёздных войн”, и сектантом-Лениным (хорошо хоть не рептилоидом), который на конспиративной квартире пожимает руку Гитлеру, своему “главному конкуренту на Западе” (Гитлер, правда, пришел к власти через 10 лет после смерти Ленина, а на момент этой киношной встречи ему было 28 лет — сомнительно, чтобы на такого юнца делали серьёзную ставку в геополитической игре).
И что касается Распутина. При всей своей трешовости и бондообразности “Кингсману” долгое время удавалось избегать национального вопроса. Но, конечно, при повествовании о эпохе первой мировой от национализма не уйти никуда, ибо в то время он был основой геополитики. Тем более не уйти, памятуя, что как раз в те времена Россия и Британия азартно разыгрывали так называемую Большую игру (рабочее название фильма, кстати, было именно Kingsman: The Great Game), решая между собой посредством спецслужб, кому из них предстоит в новом веке быть мировым гегемоном (не вышло ни у кого). Рассказывая об этом весьма напряжённом противостоянии, никак нельзя было обойти главного противника.
Нет, понятно, что немцы в лице кайзера изображены злобными истеричными придурками, это уже общее место, они и сами обычно извиняются в таких местах и мелко кланяются, как китайские болванчики; ату нас, мы заслужили типа. Но почему русские должны радоваться, глядя, как английские джентльмены решительно побеждают свирепого неопрятного Распутина с крошками пирога в бороде (образ которого, собственно, сами англичане и оболгали в оппозиционной прессе того времени) — для меня загадка.
Что же касается экшена, то он главным образом соответствует показанной эпохе — неловкий, незамысловатый, напоминающий борьбу Холмса с Мориарти на краю Рейхенбахского водопада в отечественном телесериале. Только если в варианте Ливанова — Евграфова это было хотя бы талантливо, то в нашем случае об экшене просто скорбно умолчим. Есть пара индианоджонсовских моментов вроде карабканья по скале на огромной высоте, но это всё.
Народу посмотреть третью часть в первый день собралось в Москве немного. И в нашем прокате кино довольно быстро сдулось. Только не уверен точно, в чем тут дело — в карикатурных русских, предельно слабом экшене или в том, что публике совсем не понятен развесёлый комикс в угрюмых трагических декорациях Первой мировой, о которой она совершенно ничего не знает и которая совершенно ей не интересна.