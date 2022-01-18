Ра-Ра-Распутин, рашен крейзи секс-мэшин

Но в итоге мы имеем классическую ситуацию “штаны или крестик”. То есть человек чуть поумнее понимает, конечно, что верить данному треш-фильму нельзя, что там всё выдуманное, как в ричевском “Шерлоке Холмсе”. Но тогда нельзя верить и версии про Фердинанда: типа “нэ так всё било”. А она на самом деле правильная. Дезориентированный зритель посрамлён, лежит на спине и дрыгает лапками.

В соответствии с сегодняшней повесткой дня, у истоков организации King’s man, кроме белого лорда, как выясняется, стояли негритянский водитель и служанка лорда, позволяющая себе строить его и всячески глумить, даже в присутствии другой прислуги. Это в начале ХХ века у нас такие вольные нравы, если кто запамятовал.

Из угнетённых меньшинств не замечено здесь только представителей ЛГБТ. Хуже того: однополая любовь к мальчикам вообще представлена исключительно как постыдная прерогатива антагонистов, например, Распутина (честно говоря, не припомню содомию как один из грехов, всерьез инкриминируемых ему в реальности, но предположим). Не очень понятно, на что создатели рассчитывали с таким геененавистническим подходом.

Один из главных эпик фейлов нового фильма — это загадочный антагонист, всемогущий гуру, харизматичный злодей, легко управляющий королями и судьбами мира. Его лицо долго нам не показывают, нагнетая интригу, а когда наконец показывают в финале — так лучше бы не показывали совсем. Идея абсолютно идиотская даже для несерьёзного комикса. Наверное, более нелепым было бы, если бы загадочным предводителем злобного ордена оказался убиенный царь Николай II.

Я понимаю, что комикс совершенно несерьёзный, что Миллар никогда ничего не делал на угрюмом серьёзе. Что образы главных злодеев в первых двух частях франшизы тоже глупее, чем в эпопее о Джеймсе Бонде: миллиардер с дефектом речи, подающий на званый обед бигмаки в фирменной упаковке “Макдоналдса”, и взбалмошная фанатка американских пятидесятых, скрупулёзно восстанавливающая в диких джунглях закусочные соответствующей эпохи. В общем, визуальная составляющая в комиксе всегда превосходила смысловую.

Но и тут создатели опять пытаются усидеть между двух стульев. “Кингсман: Начало”, принадлежащий к изначально дурашливой франшизе, зачем-то попытались сделать глубоко суровым и органным под стать эпохе, с трагическими смертями героев, горестной декламацией проникновенных стихов у гроба и прочей мелодраматичностью. Другими словами, предполагалось, что этот фильм должен понравиться и девушкам, и номинантам на престижные премии. Но мне неведомо, как этот проникновенный умняк оскароносного кино должен сочетаться со злобным колдуном Распутиным, скачущим, словно мастер Йода в первой трилогии “Звёздных войн”, и сектантом-Лениным (хорошо хоть не рептилоидом), который на конспиративной квартире пожимает руку Гитлеру, своему “главному конкуренту на Западе” (Гитлер, правда, пришел к власти через 10 лет после смерти Ленина, а на момент этой киношной встречи ему было 28 лет — сомнительно, чтобы на такого юнца делали серьёзную ставку в геополитической игре).

И что касается Распутина. При всей своей трешовости и бондообразности “Кингсману” долгое время удавалось избегать национального вопроса. Но, конечно, при повествовании о эпохе первой мировой от национализма не уйти никуда, ибо в то время он был основой геополитики. Тем более не уйти, памятуя, что как раз в те времена Россия и Британия азартно разыгрывали так называемую Большую игру (рабочее название фильма, кстати, было именно Kingsman: The Great Game), решая между собой посредством спецслужб, кому из них предстоит в новом веке быть мировым гегемоном (не вышло ни у кого). Рассказывая об этом весьма напряжённом противостоянии, никак нельзя было обойти главного противника.

Нет, понятно, что немцы в лице кайзера изображены злобными истеричными придурками, это уже общее место, они и сами обычно извиняются в таких местах и мелко кланяются, как китайские болванчики; ату нас, мы заслужили типа. Но почему русские должны радоваться, глядя, как английские джентльмены решительно побеждают свирепого неопрятного Распутина с крошками пирога в бороде (образ которого, собственно, сами англичане и оболгали в оппозиционной прессе того времени) — для меня загадка.