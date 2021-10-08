Прощальный поклон Бонда (О фильме “Не время умирать”, США, 2021)

Приход во франшизу Дэниела Крейга совпал с её перезапуском. Правообладатели чётко уловили, что народ устал от раз и навсегда определённой схемы эпизодов киносериала, и с этим пора что-то делать.

Попытки осовременить и как-то усовершенствовать Бонда предпринимались ещё со времён Далтона, когда герой сражался не с комиксовыми злодеями-гигантоманами, а с вполне реалистическими латиноамериканскими наркокартелями. А первые эксперименты с сюжетом вообще начались ещё в конце шестидесятых, с единственного фильма Лэзенби “На секретной службе Её Величества” — когда Бонд сначала чуть не женился (единственный раз за свою карьеру, если мне не изменяет память), а потом его невесту убили в финале, причём довольно случайным образом.

Теперь Крейг уходит — в связи с преклонным, так сказать, возрастом для роли. В этой связи правообладатели даже запустили будоражащую (и неизменно поднимающую популярность на волне скандала) фейковую информацию о том, что в соответствии с новой толерантной повесткой дня агентом 007 в новом фильме будет одноногая чернокожая лесбиянка… ну, может, не одноногая и не факт, что лесбиянка, это, кажется, из анекдота… но однозначно чернокожая.

Самое интересное, что в итоге даже не наврали. В новом фильме действительно действует чёрная женщина, агент 007. Но она Бонда не изображает и едва ли собирается делать это в дальнейшем — скорее это традиционный помощник главного героя. И вписалась в действие она прекрасно.

Правда, в соответствии с этой самой толерантной повесткой, главный герой, по сравнению с первыми фильмами франшизы, уже совсем даже не бабник, а также не пьёт и не курит — это уже в соответствии с пропагандируемым на Западе здоровым образом жизни. Впрочем, для постоянного зрителя бондианы с Крейгом давно не новость, что понятие “девушка Бонда” понемногу кануло в лету (в новой картине под такое определение не подходит вообще никто). Иное было бы странно, ибо возрастной ценз фильма “Не время умирать” — 12+. Угощайтесь, как сказала в подобном случае героиня “Амаркорда”.

Ещё здорово вписалась в происходящее Ана де Армас в роли неопытного спецагента, помогающего Бонду на Кубе — красивая и забавная простушка, маскирующаяся под девушку из высшего общества, которая вообще-то умеет драться и легко высаживает в противника полмагазина из пистолета. Сцены с её участием даже придают фильму сюрреалистического очарования ранних лент с Шоном Коннери… но нет, нет, никакого мужского шовинизма и прочего унижения женского достоинства, конечно. Нельзя.

А вот Рами Малек воплотил образ одного из самых унылых и незапоминающихся бондовских суперзлодеев со штампованными и не вполне понятными мотивациями — Люцифера Сафина. Его не спасает даже вкрадчивая, характерная для киношных маньяков речь. Чудовищное зло он творит по заветам Портоса: “Я дерусь просто потому, что дерусь”.

Нет, наверное, такое тоже было бы любопытно и интересно — будь образ как следует развит и проработан. Однако при просмотре возникает мерзкое ощущение, что большая часть сыгранного Малеком была в конечном итоге просто выброшена в корзину, настолько невыразительный и незамотивированный монстр у него получился. И это при том, что в традиционном бондовском вступлении он оставляет довольно зловещее впечатление. Но увы, только во вступлении.