Прощальный поклон Бонда (О фильме “Не время умирать”, США, 2021)

— Он улетел. Но он обещал вернуться
мультфильм “Карлсон вернулся”
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“Не время умирать” (реж. Кэри Фукунага) — ещё одна могучая франшиза, очередной эпизод которой был серьёзно задержан эпидемией ковида. Я понимаю, конечно, что такой рефрен будет сопровождать новинки проката ещё долго. Нервные люди, не сумевшие сохранить хладнокровия и выпустившие свои ленты в последние года полтора, потерпели закономерный кассовый крах. Новый Бонд всё же дотянул до светлых времён, когда кинопрокат относительно восстановился, поэтому его, сдаётся мне, ожидает более благоприятная судьба.
Хотя, конечно, к его содержимому это имеет минимальное отношение. Как гласит популярная русская пословица, мужчина чуть красивее чёрта — уже красавец. Перефразируя эту справедливую максиму, запросто можно утверждать, что Бонд чуть интереснее уровня среднего боевичка — уже кассовый шедевр, вне зависимости от сценария, режиссёра и актёров.
Когда-то, начиная с фильма “Голдфингер”, возник даже некий канон бондианы, которого с тех пор придерживались все постановщики (песня про заглавного злодея, эффектный комиксовый зачин, непременная массовая рукопашная схватка в финале — силы добра против сил зла, на фоне которой главный герой бился с главным антагонистом, — и т.д.). Некоторое время это весьма успешно работало — скажем, в семидесятые, когда роль Бонда исполнял Роджер Мур, кассовые сборы были выше, чем в шестидесятые, во времена эталонного Бонда — Шона Коннери. Но понемногу, с Далтоном и Броснаном, киносериал начал скисать; конечно, такого скисания дай Бог каждому, но продюсеры уже привыкли, что агент 007 всякий раз приносит золотые горы, и даже позиционные сокращения кассы воспринимали болезненно.
Кадры из фильма
Приход во франшизу Дэниела Крейга совпал с её перезапуском. Правообладатели чётко уловили, что народ устал от раз и навсегда определённой схемы эпизодов киносериала, и с этим пора что-то делать.
Попытки осовременить и как-то усовершенствовать Бонда предпринимались ещё со времён Далтона, когда герой сражался не с комиксовыми злодеями-гигантоманами, а с вполне реалистическими латиноамериканскими наркокартелями. А первые эксперименты с сюжетом вообще начались ещё в конце шестидесятых, с единственного фильма Лэзенби “На секретной службе Её Величества” — когда Бонд сначала чуть не женился (единственный раз за свою карьеру, если мне не изменяет память), а потом его невесту убили в финале, причём довольно случайным образом.
Теперь Крейг уходит — в связи с преклонным, так сказать, возрастом для роли. В этой связи правообладатели даже запустили будоражащую (и неизменно поднимающую популярность на волне скандала) фейковую информацию о том, что в соответствии с новой толерантной повесткой дня агентом 007 в новом фильме будет одноногая чернокожая лесбиянка… ну, может, не одноногая и не факт, что лесбиянка, это, кажется, из анекдота… но однозначно чернокожая.
Самое интересное, что в итоге даже не наврали. В новом фильме действительно действует чёрная женщина, агент 007. Но она Бонда не изображает и едва ли собирается делать это в дальнейшем — скорее это традиционный помощник главного героя. И вписалась в действие она прекрасно.
Правда, в соответствии с этой самой толерантной повесткой, главный герой, по сравнению с первыми фильмами франшизы, уже совсем даже не бабник, а также не пьёт и не курит — это уже в соответствии с пропагандируемым на Западе здоровым образом жизни. Впрочем, для постоянного зрителя бондианы с Крейгом давно не новость, что понятие “девушка Бонда” понемногу кануло в лету (в новой картине под такое определение не подходит вообще никто). Иное было бы странно, ибо возрастной ценз фильма “Не время умирать” — 12+. Угощайтесь, как сказала в подобном случае героиня “Амаркорда”.
Ещё здорово вписалась в происходящее Ана де Армас в роли неопытного спецагента, помогающего Бонду на Кубе — красивая и забавная простушка, маскирующаяся под девушку из высшего общества, которая вообще-то умеет драться и легко высаживает в противника полмагазина из пистолета. Сцены с её участием даже придают фильму сюрреалистического очарования ранних лент с Шоном Коннери… но нет, нет, никакого мужского шовинизма и прочего унижения женского достоинства, конечно. Нельзя.
А вот Рами Малек воплотил образ одного из самых унылых и незапоминающихся бондовских суперзлодеев со штампованными и не вполне понятными мотивациями — Люцифера Сафина. Его не спасает даже вкрадчивая, характерная для киношных маньяков речь. Чудовищное зло он творит по заветам Портоса: “Я дерусь просто потому, что дерусь”.
Нет, наверное, такое тоже было бы любопытно и интересно — будь образ как следует развит и проработан. Однако при просмотре возникает мерзкое ощущение, что большая часть сыгранного Малеком была в конечном итоге просто выброшена в корзину, настолько невыразительный и незамотивированный монстр у него получился. И это при том, что в традиционном бондовском вступлении он оставляет довольно зловещее впечатление. Но увы, только во вступлении.
Кадры из фильма
И совершенно не раскрыта история его странной японской маски, которая явно что-то означает — тем более что режиссёр японец и явно понимал, для чего это нужно. Ну, как в “Хранителях”, когда только из комикса становится ясно, что это за странные перетекающие пятна на маске у Роршаха и откуда они вообще взялись, а в фильме об этом нет ни слова.
Сюжет нового фильма о Бонде… Да полно, кто-то ещё реально до сих пор решает, идти или не идти на новый фильм о Бонде, исходя из его сюжета?! Обычный там сюжет для бондовской франшизы. С суперзлодеем, решившим уничтожить миллионы людей и оборудовавшим свою циклопическую фабрику-лабораторию в горе на необитаемом острове где-то “между Россией и Японией”. С большим количеством стрельбы, зловещих чёрных автомобилей и вражеских мотоциклистов. Со всякой шпионской техникой Кью, который прозорливо снабжает Бонда теми прибамбасами, которые понадобятся ему именно в этом фильме.
Маловато только классических бондовских шуток и гэгов, в основном составлявших полотно франшизы в её золотую эпоху. Фирменной изюминки киносериала, девушек Бонда, как уже было сказано, нет; есть несколько женских персонажей, крутых, волевых, деловых, целеустремлённых — но эмансипированных раскрепощённых феминоамериканок и феминобританок едва ли можно называть этим пасквильным словосочетанием. Секса и пошлых намёков, которыми была в своё время переполнена бондиана, нет — 12+ всё-таки.
В финале фильм в соответствии со своим возрастным цензом, рассчитанным на подростков, уже откровенно напоминает компьютерную стрелялку — даже бетонно-металлической раскраской графики. Подручные верховного злодея послушно выскакивают парами на заградительный огонь Бонда и неукоснительно увеличивают количество уложенных им противников.
Внимание! Спойлер!
Кадр из фильма
Сейчас буду спойлерить: Джеймс Бонд в финале красиво погибает. Но вы же понимаете, конечно, что это как бы понарошку, что резать курицу, несущую бриллиантовые яйца, никто не собирается, и нас ожидает ещё не один фильм про агента 007. Что отдельно подчёркивается и надписью после всех титров: “Джеймс Бонд вернётся”. Конечно, вернётся, куда он, к чёрту, денется.
И эта надпись купирует главную опасность: что погибшего спецагента сменит негритянка 007, с которой нас уже познакомили в этом фильме. Но нет, она, конечно, не Джеймс Бонд, возвращение которого обещано публике. Тут тонкость.
Василий Мидянин