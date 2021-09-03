Пиджаки майора Томина как зеркало эпохи позднего социализма

“Следствие ведут знатоки” — возможно, самый успешный позднесоветский долгоиграющий телевизионный проект. Он начал своё шествие по “голубым экранам” страны в 1971 году и в своём роде превратился в концентрат эпохи “зрелого и перезрелого Брежнева”. Как известно, одним из показателей популярности является возникновение пародий, и вот вам мультик “Следствие ведут Колобки”, который, не исключено, видели даже те представители молодого поколения, которые не имеют представления о “Знатоках”.

Вообще детектив представлял собой едва ли не единственную форму остросюжетного развлекательного зрелища, доступную советскому человеку (если не считать фильмов о войне, всегда эмоционально перегруженных). Но не только это стало причиной огромной популярности “Знатоков”. Они были для своего времени очень новаторскими, а с другой стороны — целиком и полностью отражали породившую их эпоху.

В середине 1950-х годов сотрудники органов в изображении советских кинематографистов неизменно представали этакими сверхчеловеками. Хмурые, неулыбчивые люди чрезвычайно мужественной внешности, они должны были внушать законопослушному обывателю чувство защищённости, а не вполне законопослушному — страха перед неотвратимым правосудием.

Но время изменилось, наступила эпоха победившего быта. В этих условиях теплоту и человечность “разрешили” не только лейтенантам Великой Отечественной, но и милиционерам. В советской масскультуре начинается сращение жанров — скрещивание детектива с соцреалистической повестью о повседневности. И у милиционера, помещённого в узнаваемую бытовую картинку, появляется человеческое лицо.