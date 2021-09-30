Папа Веном (о фильме “Веном 2”, 2021)

Перед нами ещё одна могучая франшиза, герой которой, подобно Джокеру, когда-то выполнял роль эпизодического антагониста знаменитого сверхчеловека.
Поначалу Веном в комиксах был лишь одним из противников Человека-Паука. Однако публике герой понравился, так что в итоге ему был посвящён целый спин-офф, со своим заголовком и собственным сюжетом. Изначально довольно брутальная бестия, Веном понемногу гуманизировался, перестал жрать всех подряд (в первом фильме для этого хватило всего пары инцидентов, чтобы носитель ужаснулся и категорически запретил своему хранителю убивать людей), а потом вообще стал защитником обиженных (главным образом потому, что плохих обидчиков жрать можно).
Первый фильм веномовской франшизы снял Рубен Фляйшер, знаменитый постановкой двух отвязных “Зомбилэндов”. Нет, на самом деле честь и хвала Фляйшеру, что он хотя бы удостоился кассового триумфа (первая часть “Венома” окупилась в восемь с лишним раз, что, учитывая бюджет в сто миллионов долларов, просто великолепно), а не угробил лакомую франшизу, как некоторые другие визионеры — скажем, как поступил Питоф с “Женщиной-кошкой”. Но от такого нестандартного материала, да ещё с таким нестандартным режиссёром, многие ожидали гораздо более взрослого веселья. Однако с заявленным рейтингом PG-13 особо не разгуляешься, будь ты хоть трижды здоровый циник, завидный остряк и культовый постановщик. В общем, те, кто закономерно ждал от первого “Венома” этакого полупипца-полудэдпула в декорациях “Отряда самоубийц”, так же закономерно обломались: фильм получился традиционной марвеловской экранизацией, разве что герой был довольно непривычный.
Видимо, руководство “Sony” сообразило, что так не годится, поэтому возрастной ценз на вторую часть сделали 16+. Это, конечно, очень смелый шаг со стороны правообладателей. Безусловно, он позволил шутить более смелые шутки и беспощаднее колотить актёров массовки о твёрдые поверхности, применяя к ним всякие бесчеловечные спецэффекты, но на кассовых сборах это определённо скажется не самым лучшим образом.
Хотелось даже написать, что это немного нечестно по отношению к зрителям 13+, которые смотрели первый фильм, но не смогут посмотреть второй… однако между двумя частями “Венома” прошло как раз три года, так что тем, кому в 2018 году было тринадцать лет, теперь шестнадцать — и значит, они снова в деле! По степени гениальности это почти как десять лет, прошедшие между двумя “Зомбилэндами”, за которые успела подрасти малолетняя актриса из первого фильма — однако она с дивной непосредственностью исполняет ту же роль и во втором. Потому что “потому” кончается на “у”. Элементарно же.
Несмотря на кассовый успех, которого добился Фляйшер, второй фильм делал другой режиссёр — Энди Сёркис. Да-да, тот самый, который Горлум из “Властелина колец” и Цезарь из “Планеты обезьян”. И несмотря на то, что в режиссёрском портфолио он до этого имел только две работы, с Веномом у него вышел гораздо более захватывающий блокбастер, чем у Фляйшера — может, и благодаря повышенному возрастному цензу, не исключаю. Тем не менее от режиссёра всё равно зависит очень многое, в том числе стройность и увлекательность повествования. Когда создателя неудержимо прёт от делаемого, зритель невольно ощущает эту могучую энергетику и проникается ею. Если же режиссёру скучно самому и он просто отбывает номер, это тоже сразу и хорошо чувствуется.
Компания “Sony” неоднократно осторожно заявляла, что её Веном действует в том же мире, что и Человек-паук. Компания “Disney”, обладающая правами на образ Человека-паука, но выпустившая из рук права на Венома, всегда относилась к этому хладнокровно, что называется, с повышенным плечепожиманием: ну, пусть резвятся, если уж мы не готовы это пресечь. В результате некоторых непоняток с правами в “Веноме” не было продемонстрировано, что этот спин-офф имеет отношение к приносящему несметные прибыли “Спайдермену”; из-за спора хозяйствующих субъектов создателям первого “Венома” пришлось вставить после титров небольшую мультипликацию, в которой действует некто, очень напоминающий Человека-паука. Вот и всё, что мы смогли сделать, чтобы нас не обвинили в нарушении закона об авторском праве, но вы же всё поняли, ребят, да?..
Во втором фильме Паука по-прежнему нет. Однако, если верить сцене после титров, в третьем фильме они всё-таки столкнутся так, что только пух полетит. Кажется, правообладатели договорились наконец. Да и то, грех выпускать из виду такого персонажа, который в сольном фильме заработал около миллиарда. Но это не точно, как любят непременно добавить к подобным новостям топовые блогеры.
Явление Карнажа, жуткого противника Венома, обещали ещё в первом фильме. Уже на самых финальных титрах Эдди Брок приходит в тюрьму брать интервью у маньяка Клетуса Кэссиди в исполнении Вуди Харрельсона — именно он и сыграл во второй части Карнажа. Практически не обманули, да.
В интервью Харрельсон утверждал, что согласился сниматься в финальной сцене первого фильма практически вслепую — не представляя, что за роль его ожидает. Мне кажется, мэтр несколько лукавит, утверждая, будто ничего не знал о биографии и образе Карнажа. Во всяком случае, Вуди снова играет безумного убийцу-маньяка, и снова делает это блестяще. Его фирменное амплуа уже начало несколько поднадоедать, но в этом образе актёр всё же неизменно великолепен, он не играет роль Клетуса, а живёт в ней. Наряду с превосходным Томом Харди, Харрельсон — украшение второго “Венома”. Он уже давно болтается между оскароносными актёрами и всеми остальными, не в силах ни подняться к небожителям, ни опуститься на средний уровень; тут он, пожалуй, почти поднялся.
Кинематографически подкованный Сёркис не упускает случая блеснуть эрудицией, дружелюбно подмигнуть понимающему зрителю: вырвавшиеся на свободу из тюремной камеры Клетус и его подруга Визг очень напоминают Мики и Мэлори из знаменитых “Прирождённых убийц”, где снимался всё тот же Харрельсон, а финальный эпизод похождений Кэссиди называется “Кровавая свадьба” — прямо как в “Убить Билла” у Тарантино. Веном тоскует о человеческих мозгах — как те зомби из “Возвращения живых трупов”: “М-мозги!..”
Чем всегда были хороши “Веномы”, так это неизменно сочными образами главных злодеев. В первом фильме это был справедливый и человеколюбивый мультимиллиардер, ради грядущего счастья человечества готовый стереть значительную его часть в порошок. Во втором это чудесный Клетус Кэссиди, вкрадчивый серийный убийца, архетипический маньяк.
И, разумеется, Карнаж, которого Клетус сумел вырастить из частички крови Эдди Брока, добытой при укусе. Свирепый, безумный, могучий Карнаж, которому Веном, получается, приходится папой, превосходящий своего родителя примерно во всём.
Как уже было сказано, второй фильм франшизы превосходит первый так же, как Карнаж превосходит Венома. Он более динамичен, в нём гораздо больше экшна и взрослого юмора. Драка Эдди со своим симбионтом — за это сразу надо давать “Оскара”. Любопытен образ Визг, которая всё время порывается помочь своему парню — но изрыгаемые ею мощные звуковые вибрации постоянно ошеломляют и оглушают его биологический бронежилет — Карнажа, что приводит к дополнительному острому конфликту.
И взыскующему Веному в итоге всё же достаются на обед искомые человеческие мозги. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу.
Василий Мидянин