Папа Веном (о фильме “Веном 2”, 2021)

Перед нами ещё одна могучая франшиза, герой которой, подобно Джокеру, когда-то выполнял роль эпизодического антагониста знаменитого сверхчеловека.

Поначалу Веном в комиксах был лишь одним из противников Человека-Паука. Однако публике герой понравился, так что в итоге ему был посвящён целый спин-офф, со своим заголовком и собственным сюжетом. Изначально довольно брутальная бестия, Веном понемногу гуманизировался, перестал жрать всех подряд (в первом фильме для этого хватило всего пары инцидентов, чтобы носитель ужаснулся и категорически запретил своему хранителю убивать людей), а потом вообще стал защитником обиженных (главным образом потому, что плохих обидчиков жрать можно).

Первый фильм веномовской франшизы снял Рубен Фляйшер, знаменитый постановкой двух отвязных “Зомбилэндов”. Нет, на самом деле честь и хвала Фляйшеру, что он хотя бы удостоился кассового триумфа (первая часть “Венома” окупилась в восемь с лишним раз, что, учитывая бюджет в сто миллионов долларов, просто великолепно), а не угробил лакомую франшизу, как некоторые другие визионеры — скажем, как поступил Питоф с “Женщиной-кошкой”. Но от такого нестандартного материала, да ещё с таким нестандартным режиссёром, многие ожидали гораздо более взрослого веселья. Однако с заявленным рейтингом PG-13 особо не разгуляешься, будь ты хоть трижды здоровый циник, завидный остряк и культовый постановщик. В общем, те, кто закономерно ждал от первого “Венома” этакого полупипца-полудэдпула в декорациях “Отряда самоубийц”, так же закономерно обломались: фильм получился традиционной марвеловской экранизацией, разве что герой был довольно непривычный.

Видимо, руководство “Sony” сообразило, что так не годится, поэтому возрастной ценз на вторую часть сделали 16+. Это, конечно, очень смелый шаг со стороны правообладателей. Безусловно, он позволил шутить более смелые шутки и беспощаднее колотить актёров массовки о твёрдые поверхности, применяя к ним всякие бесчеловечные спецэффекты, но на кассовых сборах это определённо скажется не самым лучшим образом.

Хотелось даже написать, что это немного нечестно по отношению к зрителям 13+, которые смотрели первый фильм, но не смогут посмотреть второй… однако между двумя частями “Венома” прошло как раз три года, так что тем, кому в 2018 году было тринадцать лет, теперь шестнадцать — и значит, они снова в деле! По степени гениальности это почти как десять лет, прошедшие между двумя “Зомбилэндами”, за которые успела подрасти малолетняя актриса из первого фильма — однако она с дивной непосредственностью исполняет ту же роль и во втором. Потому что “потому” кончается на “у”. Элементарно же.