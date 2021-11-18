Папа по имени Козёл. Почему русские в США всегда злодеи?

Клише о дореволюционных московитах переносится и на нынешние времена с лёгкой ретушью. Как объясняют в популярном сериале Homeland:

— Это же русские!

—Что?

—Ты разве не понимаешь? Это всё русские!

Глава резидентуры СВР в Берлине сидит в ресторане русской кухни (мы ж другую не едим) — и, разумеется, пьёт водку. Главный киллер российской разведки — чеченец по имени Василий Ковач (!), бывший участник тамбовской ОПГ. Один агент жутко пугается угрозы лишить его дачи на Чёрном море и соглашается на любые условия — ибо непонятно, как жить дальше. Для заработков российские шпионы переправляют в Европу проституток: видимо, зарплату им выплачивают нерегулярно, Россия очень бедная. В своё время я спрашивал в США актёра Олега Видова об этих особенностях Голливуда — они что, реально так представляют себе русских? “Реально, — скучно подтвердил ныне покойный Олег Борисович. — И доказывать им обратное бесполезно. Раньше американцы считали, что мы самые злые и грозные, потом — что самые нищие и у нас любой дворник за пару долларов с помойки ядерную ракету вынесет. В итоге эти два понятия у них прочно смешались. Не смотри, с ума сойдёшь. Они честно пытались сделать злодеями в фильмах арабов — не катит, северокорейцев — кисло. Вернулись к старым добрым русским, и зритель выдохнул спокойно: теперь всё как надо”.