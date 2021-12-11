“Охотники за привидениями: Наследники”. Больше чем оммаж

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— Что нужно сказать, когда тебе дают конфетку?
— Давно пора!
(“Футурама”)
— Оно ожило!!!
(“Франкенштейн”)
— Наука бескомпромиссна. Как панк-рок!
(“Охотники за привидениями. Наследники”)
Почти через сорок лет вышло наконец кинематографическое признание в любви знаменитому артефакту, который наделал в своё время оглушительного шуму, на пару с “Американским оборотнем в Лондоне” перевернул видеоиндустрию и стал шаблоном для многих последователей. (Это если не считать тех двух трагических недоразумений — второй части эпопеи и недавней неуклюжей попытки перезапустить франшизу с женскими персонажами).
Как справедливо замечено в одном бесчеловечно мудром мультсериале, давно пора. Даже другие объекты киношного культа, ставшие синонимами долгостроя, вроде “Звёздных войн” и “Индианы Джонса”, не брали такой продолжительной паузы между эпизодами. (И, кстати, между вторыми “Охотниками” и феминопопыткой реанимировать франшизу прошло уже больше четверти века, что запредельно много).
Конечно, невозможно не признать: фильм вышел подростковый. А чего вы ждали при рейтинге 12+ — взрослых откровений и гэгов в духе “Дедпула” или хотя бы второго “Венома”? Нет, такого не будет, сорри, и это было ясно сразу, ещё до похода в кино. Собственно, примерно такой же рейтинг и у первоисточника — картины тоже, будем откровенны, довольно детской, снятой через несколько лет после того, как “Звёздные войны” доказали, что кассу в основном делают тинэйджеры, поэтому в блокбастере для всех не должно быть кровищи фонтаном и супернасилия.
Правда, в том же году, что и “Охотники за привидениями”, вышел “Индиана Джонс и храм судьбы”, а чуть позже — “Робот-полицейский”, продемонстрировавшие, что новое поколение таки хочет бифштексов с кровью; но это уже совсем другая история. В начале восьмидесятых ещё всерьез казалось, что секрет монетизации — комедийная фантастика с плюшевым насилием — наконец найден.
И в то же время “Наследники” вышли вполне завлекательными. Подобное бывает, когда нестерпимо детский фильм талантливо сделан таким образом, что жгуче интересен даже взрослым — вроде “Детей шпионов — 4”.
Неплохо сбалансирован в нашем случае сценарий: с одной стороны, фильм является стопроцентным оммаж-продолжением культовой франшизы, регулярно являя зрителю характерные детали из первого легендарного эпизода вроде манекенщицы-Гозера, её классического вопроса “Вы боги?”, на который герои после того достопамятного случая уже знают, как правильно отвечать, адских рогатых собак-зуулов, Ключника и Привратника и крошечных (зацените, зацените авторскую иронию!) Зефирных человечков, а с другой стороны, последовательно гнёт собственную сюжетную линию.
Разумеется, за сорок лет четвёрка исполнителей главных ролей уже благополучно состарилась и реально достигла статуса дедушек. Мюррей, наконец, научился играть по-взрослому и теперь блистает в “Трудностях перевода” и “Мёртвые не умирают”. Эйкройд отошёл от стендапа и вообще от актёрства и выпускает теперь элитную текилу и эксклюзивную водку в бутылках в виде хрустальных черепов. Хадсон погрузился в телесериалы и озвучку мультфильмов. Рэмис, к сожалению, уже умер. Поэтому спасение мира придётся взять в руки новому поколению — их внукам.
Собственно, именно смерть Рэмиса, судя по всему, и стала тем отправным пунктом, от которого отталкивалась версия 2021 года. По сюжету Игон Спенглер, совершенно взбалмошный чудила, кидает друзей и семью, чтобы поселиться на полуразрушенной ферме в Оклахоме, и этот разваливающийся дом — всё, что достается его дочери и двум её детям после скоропостижной смерти бывшего охотника за привидениями. Однако, разумеется, всё совсем не так просто, как представляется.
Естественно, уход на покой — не причина для старых героев не участвовать в новых приключениях. Гвардия заслуженных ветеранов снова возникает в “Наследниках”; на исход противостояния они влияют решающим образом, но не появляются с первых же минут, как полузабытые звёзды многих других перезапущенных франшиз. И даже в первой половине фильма не появляются. И даже в первых трех четвертях.
Но уж когда появляются — тут уже привычный тарабум и праздник для всех фанатов франшизы. Эффектно появляются, не отнимешь.
И даже Сигурни Уивер отметилась в новом кино — правда, в сцене после титров, но ведь отметилась? отметилась же?..
В фильме возник даже сам покойный Гарольд Рэмис — в виде призрака. Но нет, это не классическое “киска, ну ещё капельку”, это даже не дежурное появление характерного персонажа, как было в недавнем вбоквеле “Звёздных войн” с моффом Таркином в исполнении уже скончавшегося Питера Кушинга. Эпизод с призраком Игона Спенглера сделан очень почтительно, что называется, с непременным трогательным салютом в честь павшего соратника.
Из старой гвардии не появился в новой версии лишь Рик Моранис (бухгалтер Луис Тулли, он же Ключник в фильме 1984 г.) — но он, знаменитый диджей на радио, удостоенный Ордена Канады за вклад в культуру страны, уже больше четверти века не снимается принципиально, полностью уйдя из актёрской профессии.
Я на самом деле не являюсь особым поклонником франшизы. Но даже меня поразило, как аккуратно, деликатно и осторожно обошлись создатели с заслуженными ветеранами и особенно с покойным Рэмисом — именно внуки Спенглера играют главную роль в новом противостоянии с призраками. Поначалу даже кажется, что его беспощадно глумят и выставляют полным неудачником, но нет, оказывается, у него были важные мотивы спрятаться на ферме в Оклахоме. И именно он, уже мёртвый, удерживает в слабых руках внучки бьющийся и прыгающий излучатель. Очень классный символизм получился — не дурной, не вымученный, как это часто бывает (да вон, хотя бы как было во вторых “Охотниках за привидениями”), а очень спокойный и душевный. Такой символизм здорового человека.
И невозможно не упомянуть, что в фильме, в соответствии с новой диктатуропролетарской идеологией США, участвуют в главных ролях и чёрная чика, и жёлтый паренёк. Но в данном случае этот американский расизм последних лет почему-то не имеет вообще никакого значения, потому что играют они здорово и в фильме появляются оттого, что такие расы в Штатах реально есть, а не оттого, что позарез надо получить Оскар.
Новый фильм называется “Наследники” не только потому, что культовых героев заменили их внуки. Саму постановку осуществил не режиссёр первого фильма Айвен Райтман, а его сын Джейсон.
Тут впору было бы возмущённо вскинуться — какая гадость эти режиссёрские династии, рука руку моет, ну как не порадеть родному человечку, на детях талантливых людей природа отдыхает и всё такое прочее. Было бы впору — если бы сам Джейсон не был весьма самобытным режиссёром, поставившим массу любопытного. Не исключаю, может быть престарелый Айвен и порадел кровиночке, но фильму это в любом случае пошло на пользу — многие критики оценили его довольно высоко, и даже на зрительских сайтах он имеет рейтинг выше среднего.
Впрочем, с кассовыми перспективами фильма пока ещё не всё ясно. Бюджет он уже отбил, но этого маловато, чтобы принести прибыль.
Сын, правда, порадовал папу в своей ленте мелкими, но приятными оммажами. Скажем, когда героиня знакомится с Подкастом, они проходят мимо кинотеатра, где крутят фильм “Девушки-каннибалы” — это название второй полнометражной ленты Айвана Райтмана.
В целом же “Наследники” — всё те же безбашенные охотники за привидениями, спасающие мир, всё в тех же комбинезонах, на той же машине и с теми же излучателями, время от времени точно так же изрекающие смешное. По-моему, перезапуск франшизы решительно удался.
Василий Мидянин