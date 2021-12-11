“Охотники за привидениями: Наследники”. Больше чем оммаж

Иногда они возвращаются

Время на чтение: 5 минут.

— Что нужно сказать, когда тебе дают конфетку?
— Давно пора!
(“Футурама”)

— Оно ожило!!!
(“Франкенштейн”)

— Наука бескомпромиссна. Как панк-рок!
(“Охотники за привидениями. Наследники”)

Почти через сорок лет вышло наконец кинематографическое признание в любви знаменитому артефакту, который наделал в своё время оглушительного шуму, на пару с “Американским оборотнем в Лондоне” перевернул видеоиндустрию и стал шаблоном для многих последователей. (Это если не считать тех двух трагических недоразумений — второй части эпопеи и недавней неуклюжей попытки перезапустить франшизу с женскими персонажами).

Охотники за привидениями

Как справедливо замечено в одном бесчеловечно мудром мультсериале, давно пора. Даже другие объекты киношного культа, ставшие синонимами долгостроя, вроде “Звёздных войн” и “Индианы Джонса”, не брали такой продолжительной паузы между эпизодами. (И, кстати, между вторыми “Охотниками” и феминопопыткой реанимировать франшизу прошло уже больше четверти века, что запредельно много).

Конечно, невозможно не признать: фильм вышел подростковый. А чего вы ждали при рейтинге 12+ — взрослых откровений и гэгов в духе “Дедпула” или хотя бы второго “Венома”? Нет, такого не будет, сорри, и это было ясно сразу, ещё до похода в кино. Собственно, примерно такой же рейтинг и у первоисточника — картины тоже, будем откровенны, довольно детской, снятой через несколько лет после того, как “Звёздные войны” доказали, что кассу в основном делают тинэйджеры, поэтому в блокбастере для всех не должно быть кровищи фонтаном и супернасилия.

Правда, в том же году, что и “Охотники за привидениями”, вышел “Индиана Джонс и храм судьбы”, а чуть позже — “Робот-полицейский”, продемонстрировавшие, что новое поколение таки хочет бифштексов с кровью; но это уже совсем другая история. В начале восьмидесятых ещё всерьез казалось, что секрет монетизации — комедийная фантастика с плюшевым насилием — наконец найден.

И в то же время “Наследники” вышли вполне завлекательными. Подобное бывает, когда нестерпимо детский фильм талантливо сделан таким образом, что жгуче интересен даже взрослым — вроде “Детей шпионов — 4”.

Неплохо сбалансирован в нашем случае сценарий: с одной стороны, фильм является стопроцентным оммаж-продолжением культовой франшизы, регулярно являя зрителю характерные детали из первого легендарного эпизода вроде манекенщицы-Гозера, её классического вопроса “Вы боги?”, на который герои после того достопамятного случая уже знают, как правильно отвечать, адских рогатых собак-зуулов, Ключника и Привратника и крошечных (зацените, зацените авторскую иронию!) Зефирных человечков, а с другой стороны, последовательно гнёт собственную сюжетную линию.

Разумеется, за сорок лет четвёрка исполнителей главных ролей уже благополучно состарилась и реально достигла статуса дедушек. Мюррей, наконец, научился играть по-взрослому и теперь блистает в “Трудностях перевода” и “Мёртвые не умирают”. Эйкройд отошёл от стендапа и вообще от актёрства и выпускает теперь элитную текилу и эксклюзивную водку в бутылках в виде хрустальных черепов. Хадсон погрузился в телесериалы и озвучку мультфильмов. Рэмис, к сожалению, уже умер. Поэтому спасение мира придётся взять в руки новому поколению — их внукам. 

Собственно, именно смерть Рэмиса, судя по всему, и стала тем отправным пунктом, от которого отталкивалась версия 2021 года. По сюжету Игон Спенглер, совершенно взбалмошный чудила, кидает друзей и семью, чтобы поселиться на полуразрушенной ферме в Оклахоме, и этот разваливающийся дом — всё, что достается его дочери и двум её детям после скоропостижной смерти бывшего охотника за привидениями. Однако, разумеется, всё совсем не так просто, как представляется.

Охотники за привидениями

Естественно, уход на покой — не причина для старых героев не участвовать в новых приключениях. Гвардия заслуженных ветеранов снова возникает в “Наследниках”; на исход противостояния они влияют решающим образом, но не появляются с первых же минут, как полузабытые звёзды многих других перезапущенных франшиз. И даже в первой половине фильма не появляются. И даже в первых трех четвертях.

Но уж когда появляются — тут уже привычный тарабум и праздник для всех фанатов франшизы. Эффектно появляются, не отнимешь.

И даже Сигурни Уивер отметилась в новом кино — правда, в сцене после титров, но ведь отметилась? отметилась же?..

В фильме возник даже сам покойный Гарольд Рэмис — в виде призрака. Но нет, это не классическое “киска, ну ещё капельку”, это даже не дежурное появление характерного персонажа, как было в недавнем вбоквеле “Звёздных войн” с моффом Таркином в исполнении уже скончавшегося Питера Кушинга. Эпизод с призраком Игона Спенглера сделан очень почтительно, что называется, с непременным трогательным салютом в честь павшего соратника.

Из старой гвардии не появился в новой версии лишь Рик Моранис (бухгалтер Луис Тулли, он же Ключник в фильме 1984 г.) — но он, знаменитый диджей на радио, удостоенный Ордена Канады за вклад в культуру страны, уже больше четверти века не снимается принципиально, полностью уйдя из актёрской профессии.

Я на самом деле не являюсь особым поклонником франшизы. Но даже меня поразило, как аккуратно, деликатно и осторожно обошлись создатели с заслуженными ветеранами и особенно с покойным Рэмисом — именно внуки Спенглера играют главную роль в новом противостоянии с призраками. Поначалу даже кажется, что его беспощадно глумят и выставляют полным неудачником, но нет, оказывается, у него были важные мотивы спрятаться на ферме в Оклахоме. И именно он, уже мёртвый, удерживает в слабых руках внучки бьющийся и прыгающий излучатель. Очень классный символизм получился — не дурной, не вымученный, как это часто бывает (да вон, хотя бы как было во вторых “Охотниках за привидениями”), а очень спокойный и душевный. Такой символизм здорового человека.

И невозможно не упомянуть, что в фильме, в соответствии с новой диктатуропролетарской идеологией США, участвуют в главных ролях и чёрная чика, и жёлтый паренёк. Но в данном случае этот американский расизм последних лет почему-то не имеет вообще никакого значения, потому что играют они здорово и в фильме появляются оттого, что такие расы в Штатах реально есть, а не оттого, что позарез надо получить Оскар.

Охотники за привидениями

Новый фильм называется “Наследники” не только потому, что культовых героев заменили их внуки. Саму постановку осуществил не режиссёр первого фильма Айвен Райтман, а его сын Джейсон.

Тут впору было бы возмущённо вскинуться — какая гадость эти режиссёрские династии, рука руку моет, ну как не порадеть родному человечку, на детях талантливых людей природа отдыхает и всё такое прочее. Было бы впору — если бы сам Джейсон не был весьма самобытным режиссёром, поставившим массу любопытного. Не исключаю, может быть престарелый Айвен и порадел кровиночке, но фильму это в любом случае пошло на пользу — многие критики оценили его довольно высоко, и даже на зрительских сайтах он имеет рейтинг выше среднего.

Впрочем, с кассовыми перспективами фильма пока ещё не всё ясно. Бюджет он уже отбил, но этого маловато, чтобы принести прибыль.

Сын, правда, порадовал папу в своей ленте мелкими, но приятными оммажами. Скажем, когда героиня знакомится с Подкастом, они проходят мимо кинотеатра, где крутят фильм “Девушки-каннибалы” — это название второй полнометражной ленты Айвана Райтмана.

В целом же “Наследники” — всё те же безбашенные охотники за привидениями, спасающие мир, всё в тех же комбинезонах, на той же машине и с теми же излучателями, время от времени точно так же изрекающие смешное. По-моему, перезапуск франшизы решительно удался.

Василий Мидянин

Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями.

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

5 1 голос
Оцените статью
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Вам также может понравиться

Мнения
Россия плохо играет в футбол, потому что Россия — великая страна
Россия плохо играет в футбол, потому что Россия — великая страна
Футбол — это сублимация войны
Подробнее
Мир
Граф в осаждённой крепости
Граф в осаждённой крепости
Интервью с Дмитрием Толстым
Подробнее
Мир
Кто готовит Апокалипсис
Кто готовит Апокалипсис
“Не это ль час кончины мира?”
Подробнее