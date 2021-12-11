“Охотники за привидениями: Наследники”. Больше чем оммаж

Как справедливо замечено в одном бесчеловечно мудром мультсериале, давно пора. Даже другие объекты киношного культа, ставшие синонимами долгостроя, вроде “Звёздных войн” и “Индианы Джонса”, не брали такой продолжительной паузы между эпизодами. (И, кстати, между вторыми “Охотниками” и феминопопыткой реанимировать франшизу прошло уже больше четверти века, что запредельно много).

Конечно, невозможно не признать: фильм вышел подростковый. А чего вы ждали при рейтинге 12+ — взрослых откровений и гэгов в духе “Дедпула” или хотя бы второго “Венома”? Нет, такого не будет, сорри, и это было ясно сразу, ещё до похода в кино. Собственно, примерно такой же рейтинг и у первоисточника — картины тоже, будем откровенны, довольно детской, снятой через несколько лет после того, как “Звёздные войны” доказали, что кассу в основном делают тинэйджеры, поэтому в блокбастере для всех не должно быть кровищи фонтаном и супернасилия.

Правда, в том же году, что и “Охотники за привидениями”, вышел “Индиана Джонс и храм судьбы”, а чуть позже — “Робот-полицейский”, продемонстрировавшие, что новое поколение таки хочет бифштексов с кровью; но это уже совсем другая история. В начале восьмидесятых ещё всерьез казалось, что секрет монетизации — комедийная фантастика с плюшевым насилием — наконец найден.

И в то же время “Наследники” вышли вполне завлекательными. Подобное бывает, когда нестерпимо детский фильм талантливо сделан таким образом, что жгуче интересен даже взрослым — вроде “Детей шпионов — 4”.

Неплохо сбалансирован в нашем случае сценарий: с одной стороны, фильм является стопроцентным оммаж-продолжением культовой франшизы, регулярно являя зрителю характерные детали из первого легендарного эпизода вроде манекенщицы-Гозера, её классического вопроса “Вы боги?”, на который герои после того достопамятного случая уже знают, как правильно отвечать, адских рогатых собак-зуулов, Ключника и Привратника и крошечных (зацените, зацените авторскую иронию!) Зефирных человечков, а с другой стороны, последовательно гнёт собственную сюжетную линию.

Разумеется, за сорок лет четвёрка исполнителей главных ролей уже благополучно состарилась и реально достигла статуса дедушек. Мюррей, наконец, научился играть по-взрослому и теперь блистает в “Трудностях перевода” и “Мёртвые не умирают”. Эйкройд отошёл от стендапа и вообще от актёрства и выпускает теперь элитную текилу и эксклюзивную водку в бутылках в виде хрустальных черепов. Хадсон погрузился в телесериалы и озвучку мультфильмов. Рэмис, к сожалению, уже умер. Поэтому спасение мира придётся взять в руки новому поколению — их внукам.

Собственно, именно смерть Рэмиса, судя по всему, и стала тем отправным пунктом, от которого отталкивалась версия 2021 года. По сюжету Игон Спенглер, совершенно взбалмошный чудила, кидает друзей и семью, чтобы поселиться на полуразрушенной ферме в Оклахоме, и этот разваливающийся дом — всё, что достается его дочери и двум её детям после скоропостижной смерти бывшего охотника за привидениями. Однако, разумеется, всё совсем не так просто, как представляется.