«Матрица: Воскрешение», или Зачем вернулся Нео

Лилли Вачовски в возрождении франшизы участвовать не стала. Что ж, такую принципиальность можно только приветствовать. Поучаствовавшая же Лана оторвалась не только в отдельных фразах, демонстрирующих ее скептическое отношение к происходящему, но и в сюжете. Восстановленный Матрицей Нео (красиво постаревший, но все тот же Киану Ривз) теперь крутой разработчик крутой суперпопулярной игры «Матрица»; Тринити (красиво постаревшая, но все та же Керри-Энн Мосс) – случайно встреченная им дама в возрасте. Нео чувствует к ней некое необъяснимое влечение, но у нее муж и двое детей (какое коварство Матрицы!)

Киану Ривзу в его возрасте, конечно, трудно уклоняться от пуль, красиво выгибаясь назад, поэтому теперь он отражает их воздетыми руками, как Иисус, противостоящий мексиканским бандидос. Нет, решение красивое – но раньше-то он выгибался, породив новую моду в спецэффектах. Теперь же нет. Тут тонкость.

И от Нео требуют четвертую часть игры, делать которую пребывающему в творческом кризисе автору совсем не хочется. Но ведь бабло же! Контракты рухнут!!! Так и видишь, как от госпожи Вачовски требуют четвертую часть кино, благо и «Звездные войны» перезапустились, и «Терминатор», и «Охотники за привидениями», а «Матрице» уже давно пора. При этом страждущая госпожа Вачовски сделала всё, чтобы абсолютно все поняли, как же ей не хотелось, как ее заставляли бесчеловечно – но она профессионал, а если на горизонте маячит Большое Бабло, профессионал обязан сделать над собой усилие и выдать качественный продукт, даже если ему больно или не хочется. Ради публики, как это называлось в прошлом веке у цирковых артистов.

В целом же кино определенно построено на ностальгии по первой трилогии, в основном по первому фильму – некоторые сцены буквально покадрово повторяют классические, из первоисточника. И тот, кто после этого скажет, что новое кино было выпущено не для того, чтобы состричь с фанатов некоторое количество банкнот, а для того, чтобы заставить их задуматься о всяких философских вопросах, пусть первым бросит в меня камень.

В четвертой части имеет место одна важная подробность, которая определенно необходима для правдоподобного развития сюжета, но у зрителя вызывает лютую оторопь. После финального подвига Нео в прошлой серии люди, живущие вне Матрицы, сумели договориться с некоторыми машинами и теперь живут с ними душа в душу как дружелюбные союзники. Нет, понятно, что рано или поздно повстанцы обязаны прийти к тому, чтобы попытаться перепрограммировать терминатора, что по-другому ничего не получится, слишком велика диспропорция в силах, но с точки зрения продюсеров это всегда рискованный трюк: зритель смотрит франшизу именно как противостояние людей и машин, поэтому дружественные машины имеют хороший шанс остаться непонятыми.

У Кэмерона во втором «Терминаторе» получилось убедить публику в необходимости и рациональности благого киборга-убийцы. У Вачовски, по-моему, не очень. Боевые роботы-бабочки, имеющие интеллект, разительно отличающийся от человеческого, послушно подчиняются людям и вообще ведут себя как игривые котята. Я понимаю, что такое круто с коммерческой точки зрения, но вообразить подобных роботов в реальности не в силах.

Продолжение франшизы и всякая ностальгия, конечно, были бы немыслимы без Морфеуса и агента Смита. Увы, прославивших эти образы Лоуренса Фишборна и Хьюго Уивинга в фильме нет, а их роли исполняют молодые и энергичные, но довольно средней руки актеры. Матрица ведь виртуальный мир, в ней возможно что угодно – даже поменять внешность исполнителю любой роли. Даже по-прежнему заставлять его играть, если он уже умер, как продемонстрировали нам в одном из вбоквелов «Звездных войн» мофф Таркин в исполнении покойного Питера Кушинга, или новые «Охотники за привидениями», где вновь играет уже скончавшийся Гарольд Рэмис.

По-моему, замена не вполне адекватная: именно матерая кабанистость Морфеуса и придавала образу убедительности. Может быть, в этой роли действительно был бы хорош субтильный паренек; но тогда его именно так и следовало раскручивать с самого начала. Пока же новый Морфеус в сложившийся образ персонажа не вписывается и аудитории малопонятен. Увы, это совсем другой человек, и он мало чем напоминает прежнего Учителя Праведности.