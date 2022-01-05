«Матрица: Воскрешение», или Зачем вернулся Нео

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— Оффтопил я ваш сиквел франшизы!
(«Матрица: Воскрешение»)
— Что, всё так плохо?!
— Нет. Всё гораздо хуже.
(«Матрица: Воскрешение»)
Совершенно чеканные формулировки, не правда ли? Так прямо и просятся в эпиграф рецензии о новом опусе. Недаром их в отношении фильма не использовал еще только ленивый критик вроде меня.
Но нет, на самом деле всё совсем не так плохо. В реальности приведенные цитаты свидетельствуют лишь о том, что с чувством юмора и самоиронией у девушки Ланы Вачовски (которая выпустила первую «Матрицу», еще когда была мужчиной по имени Ларри) все в порядке. Ведь нужно быть совсем уж непроходимой дурой, чтобы не понимать, что такие сочные нажористые фразы непременно будут немедленно растащены на цитаты критиками, воображающими, что они умнее всех.
И такие фразы явно были вставлены в фильм специально, дабы их растащили критики, воображающие, что… А девушку Лану Вачовски дурой назвать трудно, ибо первую «Матрицу» она таки поставила – с сестрой, которая в тот момент еще была братом. Согласен, трудновато назвать рациональной смену пола (тем более что на современном этапе полноценная операция в этом направлении совершенно невозможна – из мужчины реально создать лишь жалкий инвалидный эрзац женщины, и наоборот), но этот причудливый невроз, активно поощряемый на Западе – пожалуй, из того немногого, что реально можно поставить Лане в укор насчет мыслительного процесса. В коммерческом плане голова у нее работает прекрасно
Лилли Вачовски в возрождении франшизы участвовать не стала. Что ж, такую принципиальность можно только приветствовать. Поучаствовавшая же Лана оторвалась не только в отдельных фразах, демонстрирующих ее скептическое отношение к происходящему, но и в сюжете. Восстановленный Матрицей Нео (красиво постаревший, но все тот же Киану Ривз) теперь крутой разработчик крутой суперпопулярной игры «Матрица»; Тринити (красиво постаревшая, но все та же Керри-Энн Мосс) – случайно встреченная им дама в возрасте. Нео чувствует к ней некое необъяснимое влечение, но у нее муж и двое детей (какое коварство Матрицы!)
Киану Ривзу в его возрасте, конечно, трудно уклоняться от пуль, красиво выгибаясь назад, поэтому теперь он отражает их воздетыми руками, как Иисус, противостоящий мексиканским бандидос. Нет, решение красивое – но раньше-то он выгибался, породив новую моду в спецэффектах. Теперь же нет. Тут тонкость.
И от Нео требуют четвертую часть игры, делать которую пребывающему в творческом кризисе автору совсем не хочется. Но ведь бабло же! Контракты рухнут!!! Так и видишь, как от госпожи Вачовски требуют четвертую часть кино, благо и «Звездные войны» перезапустились, и «Терминатор», и «Охотники за привидениями», а «Матрице» уже давно пора. При этом страждущая госпожа Вачовски сделала всё, чтобы абсолютно все поняли, как же ей не хотелось, как ее заставляли бесчеловечно – но она профессионал, а если на горизонте маячит Большое Бабло, профессионал обязан сделать над собой усилие и выдать качественный продукт, даже если ему больно или не хочется. Ради публики, как это называлось в прошлом веке у цирковых артистов.
В целом же кино определенно построено на ностальгии по первой трилогии, в основном по первому фильму – некоторые сцены буквально покадрово повторяют классические, из первоисточника. И тот, кто после этого скажет, что новое кино было выпущено не для того, чтобы состричь с фанатов некоторое количество банкнот, а для того, чтобы заставить их задуматься о всяких философских вопросах, пусть первым бросит в меня камень.
В четвертой части имеет место одна важная подробность, которая определенно необходима для правдоподобного развития сюжета, но у зрителя вызывает лютую оторопь. После финального подвига Нео в прошлой серии люди, живущие вне Матрицы, сумели договориться с некоторыми машинами и теперь живут с ними душа в душу как дружелюбные союзники. Нет, понятно, что рано или поздно повстанцы обязаны прийти к тому, чтобы попытаться перепрограммировать терминатора, что по-другому ничего не получится, слишком велика диспропорция в силах, но с точки зрения продюсеров это всегда рискованный трюк: зритель смотрит франшизу именно как противостояние людей и машин, поэтому дружественные машины имеют хороший шанс остаться непонятыми.
У Кэмерона во втором «Терминаторе» получилось убедить публику в необходимости и рациональности благого киборга-убийцы. У Вачовски, по-моему, не очень. Боевые роботы-бабочки, имеющие интеллект, разительно отличающийся от человеческого, послушно подчиняются людям и вообще ведут себя как игривые котята. Я понимаю, что такое круто с коммерческой точки зрения, но вообразить подобных роботов в реальности не в силах.
Продолжение франшизы и всякая ностальгия, конечно, были бы немыслимы без Морфеуса и агента Смита. Увы, прославивших эти образы Лоуренса Фишборна и Хьюго Уивинга в фильме нет, а их роли исполняют молодые и энергичные, но довольно средней руки актеры. Матрица ведь виртуальный мир, в ней возможно что угодно – даже поменять внешность исполнителю любой роли. Даже по-прежнему заставлять его играть, если он уже умер, как продемонстрировали нам в одном из вбоквелов «Звездных войн» мофф Таркин в исполнении покойного Питера Кушинга, или новые «Охотники за привидениями», где вновь играет уже скончавшийся Гарольд Рэмис.
По-моему, замена не вполне адекватная: именно матерая кабанистость Морфеуса и придавала образу убедительности. Может быть, в этой роли действительно был бы хорош субтильный паренек; но тогда его именно так и следовало раскручивать с самого начала. Пока же новый Морфеус в сложившийся образ персонажа не вписывается и аудитории малопонятен. Увы, это совсем другой человек, и он мало чем напоминает прежнего Учителя Праведности.
Официальная версия гласит, что старых мустангов не пригласили на старые роли, потому что в их возрасте дожития им было бы тяжко участвовать в трюковых сценах. Однако, как говаривал в подобных случаях классик, есть нюансы. Скажем, Фишборн в интервью отмечал, что создатели новой «Матрицы» вообще не связывались с ним насчет исполнения классической роли, не уточняли, способен он вернуться к ней или нет. Такое возможно только в том случае, если создатели изначально не планировали участие актера в своем фильме.
И тут настает время домыслов о нюансах. Как известно, Фишборн очень сильно повздорил с дочерью, ушедшей в порноиндустрию. Практически сказал, что у нее больше нет папки. А такие речи совершенно недопустимы в обществе Ланы Вачовски, отважного трансгендера с передовыми взглядами на то, что каждый человек имеет право самостоятельно распоряжаться собственным телом. Надо полагать, именно так грязный шовинист Фишборн, который совсем не выглядит дряхлым в своих текущих работах, и потерял роль Морфеуса. Как известно, демократия – это когда говорят и действуют демократы, а не так чтобы любому можно было лепить что попало.
Если же отбросить эти неизбежные на современном Западе шовинистические разборки и назойливый косплей первоисточника, новый фильм совсем даже не безобразен. Беда в том, что я никогда не рассматривал «Матрицу» как некое философское откровение, которому непременно нужно поклоняться и кадить. Для меня она всегда была просто весьма удачным фантастическим боевиком. Мне никогда не были близки Ричард Бах и Пауло Коэльо, которые разжевывали старые прописные истины из всемирно известных древних трактатов до совершенно коллоидного состояния.
С «Матрицей» у меня случилась примерно такая же история, как и с Коэльо. Когда хочется философии, мне вполне достаточно притчи Платона о тенях на стене пещеры, на каковой притче построены практически все современные космогонии, в том числе и «Матрица». Полагать, что данное кино произвело какое-то философское откровение – столь же наивно, как верить, что «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» или «Алхимик» перевернули вверх дном весь мировой мыслительный процесс. Увы, все их философские идеи встречались в мировом культурном пространстве гораздо раньше, в количестве и ассортименте.
А вот многочисленные кинозрители, которые трубят теперь о предательстве идеалов, определенно рассматривали идеи «Матрицы» как совершенно новые и мессианские. С моей же точки зрения, новая «Матрица» столь же неплоха, как и первая. Как блокбастер и боевик. По крайней мере, правильных спецэффектов там не меньше. Однако судя по многочисленным критическим разборам, зрителю мало зрелища, ему еще и почирикать охота.
Финал отечественные критики уже окрестили торжеством феминизма, хотя какой там, к монахам, феминизм, когда Король и Королева равноценны на этом шахматном поле? Скорее там имеет место уже давно навязший в зубах и слегка заветренный тезис, излюбленный до полусмерти в советском кино – о том, что настоящая любовь превозмогает всё-всё, любые козни противников, любых монстров и даже Смерть; но подан этот трюизм красиво, не отнимешь.
Если же отвлечься от идеологии, то эффектный финал совсем не плох – со множеством спецназовцев, фейковой семьей Тринити и грандиозной игрой на доверие с модератором Матрицы: а как же этому сукину сыну не доверять, если больше у Нео не осталось ровно никаких вариантов?
Василий Мидянин