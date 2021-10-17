Эффект “Кальмара”: секреты самого успешного сериала “Нетфликс”

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Начнём с того, что в России, руководствуясь устойчиво-запретительной тенденцией последних лет, “Кальмара” уже предлагают заблокировать. Учитывая подобный “охранительный” процесс в некоторых других странах, реакция ожидаемо вышла из-под контроля, закономерно обернувшись реверсом, — сработал “Эффект Стрейзанд”.
Прошёл ровно месяц со дня релиза сверхнашумевшей “Игры в кальмара” (на экранах с 17 сентября), ставшей за эти 4 недели самым (!) популярным сериалом в истории стриминговой платформы “Нетфликс”.
Что же происходит? Почему относительно невзрачная и недорогая по исполнению картина прямо-таки взорвала зрительский интерес? Что в этом фильме архинеобычного и загадочного?
И это притом, что русскоязычный сегмент Фейсбука, например (а лично у меня он довольно возрастной), с пеной у рта ругает “Кальмара”. Твердят о безыдейности, режиссёрском непрофессионализме… И о ерундовом, недоработанном, и одновременно катастрофически кровавом сюжете, не стоящем серьёзного внимания.
Скриншот из сериала «Игра в Кальмара»
Это меня заинтриговало…
То есть большие бородатые дяди — не восприняли фильм восторженно. А волну нешуточного ажиотажа подняли… да-да, — как ни странно, дети. Подростки. (Мне посоветовал смотреть “Кальмара” сын-девятиклассник).
О сюжетных перипетиях, режиссёрско-технических находках писано немало. Я об ином…
О том, — что не затронуто придирчивым оком киноведов и справочников.
А именно — почему получилось, что фильм, не нацеленный, в общем-то, на подростков, идеально попал непосредственно в молодняк, а не во взрослую публику.
Итак…
Невидимые слои
Кажется, режиссёр Хван Дон Хёк не рассчитывал, что замысел накроет по преимуществу детскую аудиторию. Ляжет на детское сознание (точнее даже, подсознание), как сыр на масло.
Вслед чему родители начнут бунтовать, требуя закрыть показы. Слишком жестоко. Чрезмерно много крови! Это, дескать, приведёт к появлению очередной волны школьного насилия, убийств, “колумбайнов”.
Утверждаю обратное.
Фильм — против насилия. Фильм позволит задуматься тому, кто вынашивал коварные планы. И, вероятно, остановит будущего, несозревшего духом и разумом школьника, ученика от неминуемой беды — а не исключено, что и гибели.
Об этом чуть подробней…
В картине зашито несколько смысловых слоёв. Невидимых “взрослому” критику. Не ведающему особенностей воззрений ребёнка. А оценивающему лишь категорию профессиональных компетенций, сценарных возможностей. Ну, и заработанных на том денег.
Скриншоты из сериала «Игра в Кальмара»
- Самое элементарное, доступное для понимания — это, конечно, категория “фильм для взрослых”. Да неужели?
С портретом на постерах корейской топ-модели HoYeon Jung (роль игрока № 067, беженки из КНДР), — возглавляющей ныне высшие чарты всемирной моды по версии Vogue? Модели, по которой сохнут миллионы пубертатно-диванных “боевых слонов”? Для них знак “18+” как красная тряпка для быка в руках у зазевавшегося тореро. Даже не смешно. “Эффект Стрейзанд”, не забыли?
HoYeon Jung в сериале «Игра в Кальмара»
- Деньги. Слава. Почёт.
Фильм не превозносит эти качества.
Во всяком случае, не возвышает стезю достижения богатства — через преступление. Наоборот — показывает, что к таким деньгам страшно прикоснуться. Слишком они… даже не грязные. Дьявольские. Исчадие дантового Ада. С коим человечество рано или поздно должно покончить.
Хлебнувши жуткого дыхания преисподней, главный герой — Сон Ки Хун (№ 456): шофёр, игроман, неудачник-тихоня — уже не в состоянии жить прежней жизнью. Он вовсе не думает о свалившемся кровавом богатстве, к которому вряд ли притронется. Хочет непременно отомстить. Ему надо найти тех убийц, чтобы…
Ещё раз сыграть? Сдать всех полиции? Уничтожить логово бесчестия — Муравейник? Об этом автор не говорит.
- Интересная деталь — параллели с “Бумажным домом”.
Это — красно-багровые костюмы с масками, напоминающие комбинезоны из “Бумажного дома” — фантастически популярного (и тоже изначально неанглоязычного) сериала Netflix-2018.
Любопытно, что тенденция увеличения спроса на прославленную в кино одежду не обошла и “Кальмаров” (что уже отметила “Газета”): фанаты раскупили обувь-слипоны, спортивные костюмы с “тюремной” полоской и т.д.
Охранники из «Игры в Кальмара» и преступники из «Бумажного дома»
Российская молодёжная группа Ramil’ выступает в ярко-красной форме “вохровцев” с их сине-зелёным подопечным — солистом Рамилем. И кстати, идут неутихающие споры насчёт “хромакейного” цвета комбезов участников Игры.
Обратите внимание на схожесть униформы охранников смертельного турнира из “Кальмара” — и обаятельных мошенников из “Бумажного дома”.
Авторам, несомненно, удался тонкий чувственный приём: человек неосознанно соотносит сходство костюмов. Что влечёт к просмотру свежего кино — на волне популярности предыдущего.
Это близко к умозрительному эффекту Розенталя, основанному на ожиданиях. Когда воспоминание о понравившемся фильме передаётся ощущением одинаковых фрагментов (в том числе одежды) — из другого. То, что называется проективной идентификацией. Из разряда детской психологии, опять же.
Сближает испанский и корейский сериалы и некий эмпатический “круг доверия” профессора Сальвадора Мартина, помните? Который образуется у заложников с грабителями из “Бумажного дома”. И между игроками в “Муравейнике”. Круг во главе с хитрым стариком О Иль Намом (№ 001). Затеявшим ужасное, безумное действо.
Идём дальше.
- Путь — Дао.
Путь достижения — через страдание.
Через “умное”, тщательно просчитанное противление злу как насилием, так и ненасилием. Через тайны подсознания. Через возврат в детство, где всё было более ясно — и одновременно тоже очень нелегко.
Фильм дозволяет задуматься молодому человеку, как ему дальше жить. Тот ли путь он выбрал? И понять: ежели внезапно этим путём окажется тёмная дорога зла, очерченная в “Кальмаре”, — то определённо есть шанс остановиться.
И фильм даёт такой шанс. Подсказывает предлог тормознуть тому, кто уже сделал первые шаги по дороге зла. Оглянуться. Посмотреть внутрь себя, пораскинуть мозгами — и выбрать дорогу Дзен.
Скриншоты и промо из сериала «Игра в Кальмара»
- Ну, и последний, пятый пункт.
Философия боя. Чрезвычайно привлекающая подростков своей бескомпромиссностью.
Ведь дворовая жизнь — не сахар, будь то в Корее или России. Умение выжить — немаловажная, если не основная черта многих “пацанских” потайных задворок. Захламлённых криминалом, наркотой, жестокостью — порой до зверства. Неприятием всего, что лежит за рамками установленных кем-то правил и традиций: инакомыслия, цвета кожи, чужого языка.
И коли аура отношений героев фильма в некоторых сценах (вроде сближения той же красавицы-кореянки Кан Сэ Бёк (№ 067) и Чи Ён (№ 240), недавно вышедшей из тюрьмы) добавит в душу задиристого хулигана хоть капельку добра, то уже хорошо.
Может статься, одним потенциальным убийцей-террористом на нашей сине-зелёной планете (цвета облачения участников претенциозного Шоу) — станет меньше.
Игорь Фунт