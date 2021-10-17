Эффект “Кальмара”: секреты самого успешного сериала “Нетфликс”

Прошёл ровно месяц со дня релиза сверхнашумевшей “Игры в кальмара” (на экранах с 17 сентября), ставшей за эти 4 недели самым (!) популярным сериалом в истории стриминговой платформы “Нетфликс”.

Что же происходит? Почему относительно невзрачная и недорогая по исполнению картина прямо-таки взорвала зрительский интерес? Что в этом фильме архинеобычного и загадочного?

И это притом, что русскоязычный сегмент Фейсбука, например (а лично у меня он довольно возрастной), с пеной у рта ругает “Кальмара”. Твердят о безыдейности, режиссёрском непрофессионализме… И о ерундовом, недоработанном, и одновременно катастрофически кровавом сюжете, не стоящем серьёзного внимания.