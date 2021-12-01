Голливуд и советское кино: соревнование двух систем

Тяжело приходилось и операторам. Люди уже ждали необычного и фантастического на экранах, а возможности снять это так же фантастично попросту не было. Многим мастерам киноискусства знаком процесс дорисовывания и накладывания картинок. Съёмки фильма “Унесённые ветром” сами по себе могут считаться отдельной эпопеей, начиная с того, что процесс создания картины затянулся более чем на 5 лет, заканчивая тем, что за роль в этой истории чернокожая актриса (Хетти МакДэниел) получила премию “Оскар” впервые за всю историю кино. Для продюсера проекта, Дэвида Селзника, отдельным кошмаром стал поиск локаций. В фильме идёт речь о войне Севера и Юга, а потому операторам предстояло снимать планы шикарных южных домов с красивыми садами. К несчастью, именно этой роскоши не было в настоящих домах южан, которые когда-то обслуживали тысячи рабов. Тогда съёмочной группой было принято решение ставить на объектив стёклышко с дорисованными фрагментами. Такая методика привела к тому, что большую часть кадров с пейзажами снимали по принципу сегодняшнего хромакея: актёров размещали в пустой местности, а всё необходимое добавляли рисунками.

Нечто подобное произошло и в СССР во время съёмок фильма “Таинственный узник” (1986 г.) В одной из сцен солдаты стреляют по беглецу — всё бы ничего, если бы не решение снимать это в сумеречном освещении. Конечно же, никаких пуль и видно не было. Когда этот момент всплыл на обсуждении уже готовой ленты, руководство Госкино потребовало от директора картины переснять сцену за его счет. Тогда директором и оператором было принято легендарное решение нарисовать пули на плёнке. К слову, руководство осталось довольно.