Голливуд и советское кино: соревнование двух систем

Время чтения: 5 минут.
Двадцатый век подарил миру мощнейший толчок для развития одного из самых невероятных видов искусства — кинематографа.
Как и в борьбе за покорение космоса, СССР соперничал с “условным Голливудом” — назовём так американское и европейское кино — за самые интересные съёмки, исходя из технических возможностей того времени. Конечно, масштабы американских прокатов и бюджетов не могли сравниться с отечественными, но там, где дело касалось идей, конкуренция шла на равных.
Что не так с идеальными героями?
Для начала давайте возьмём любой американский классический боевик, будь то “Терминатор” с Арнольдом Шварценеггером или “Апокалипсис сегодня” с Мартином Шином. Абсолютно разные фильмы объединяет наличие ключевого героя. В голливудской классике всегда есть один конкретный персонаж, который исключительно благодаря своим талантам и ловкости спасает мир, не забывая по ходу дела приласкать сногсшибательную красотку.
В советском кино так было не принято. Тут всегда есть система, общество — разумеется, советское, самое прогрессивное в мире, — и герои могли победить только все вместе и общими усилиями. Каким бы ни был враг и какая бы опасность не грозила героям. Порой такой “опасностью” выступала не покорённая до конца природа — например, целина, на которую отправлялся Иван Бровкин и под веселые песни выполнял пятилетку за день (из фильма “Иван Бровкин на целине”). Даже в знаменитом советском боевике “Пираты ХХ века” ситуация та же: моряки везут груз, на них нападают пираты, но нет одного героя-индивидуалиста, побеждающего негодяев, действует правило “один за всех и все за одного”.
Где снимали?
В конце семидесятых началась эпоха “Звездных войн”. Перед создателем самой великой в мире космической истории, Джорджем Лукасом, встал вопрос: где снимать те или иные сцены с разных планет. Например, эпизод на Татуине снимался не в павильоне, а во вполне себе реальном и настоящем Тунисе. Тунису даже стали поступать угрозы от Ливии, поскольку Песчаный краулер ливийцы приняли за стянутую к их границам военную технику.
В СССР же несколькими годами позднее вышел фильм “Через тернии к звёздам”, который, к слову, получил некоторую известность даже в США. Ситуация была похожая — необходимо было где-то снять пейзажи далекой планеты Десса. Режиссёр остановил свой выбор на Таджикистане, где главным фоном стали горы, но и здесь не обошлось без скандала. На финальном этапе одобрения прилёт землян на другую планету сочли намёком на ситуацию в Афганистане, где в то время был развёрнут “ограниченный контингент” советских войск. Из-за этого некоторые сцены были вырезаны прямо перед премьерой.
Как создавался звук?
При съёмках фильмов особенную роль всегда играли звуковые эффекты. Тут уж каждый режиссёр стремился придумать что-то необычное. Так родился голос Чуббаки, состоявший из рычания моржа, медведя, льва и даже барсука, или звуки светового меча как сочетание повреждённых гулов кинопроектора и кинескопа.
В СССР была распространена и другая оригинальная методика — “бумажный звук”. Благодаря специальной технологии вырезания бумаги и изобретённому кинооператором Николаем Воиновым инструменту “Нивотон” уже к 30-м годам XX века советские кинематографисты могли синтезировать шумы почти любого типа, даже имитируя голос человека.
А что же персонажи и декорации?
По замыслу Джорджа Лукаса, Магистра Йоду из “Звёздных войн” должна была играть обезьяна в маске, что было затруднительно из-за темперамента животного. Во время съёмок фильма “Империя наносит ответный удар” (1980 г.) это была сложно устроенная кукла, для управления которой требовалось сразу несколько кукловодов. И вот незадолго до съёмок очередной сцены кукловод и озвучивший героя Фрэнк Оз умудрился уронить голову Йоды, разбившуюся вдребезги. Создатель куклы отреагировал лаконично: “Мне надо выпить”.
Тяжело приходилось и операторам. Люди уже ждали необычного и фантастического на экранах, а возможности снять это так же фантастично попросту не было. Многим мастерам киноискусства знаком процесс дорисовывания и накладывания картинок. Съёмки фильма “Унесённые ветром” сами по себе могут считаться отдельной эпопеей, начиная с того, что процесс создания картины затянулся более чем на 5 лет, заканчивая тем, что за роль в этой истории чернокожая актриса (Хетти МакДэниел) получила премию “Оскар” впервые за всю историю кино. Для продюсера проекта, Дэвида Селзника, отдельным кошмаром стал поиск локаций. В фильме идёт речь о войне Севера и Юга, а потому операторам предстояло снимать планы шикарных южных домов с красивыми садами. К несчастью, именно этой роскоши не было в настоящих домах южан, которые когда-то обслуживали тысячи рабов. Тогда съёмочной группой было принято решение ставить на объектив стёклышко с дорисованными фрагментами. Такая методика привела к тому, что большую часть кадров с пейзажами снимали по принципу сегодняшнего хромакея: актёров размещали в пустой местности, а всё необходимое добавляли рисунками.
Нечто подобное произошло и в СССР во время съёмок фильма “Таинственный узник” (1986 г.) В одной из сцен солдаты стреляют по беглецу — всё бы ничего, если бы не решение снимать это в сумеречном освещении. Конечно же, никаких пуль и видно не было. Когда этот момент всплыл на обсуждении уже готовой ленты, руководство Госкино потребовало от директора картины переснять сцену за его счет. Тогда директором и оператором было принято легендарное решение нарисовать пули на плёнке. К слову, руководство осталось довольно.
И кони, и люди, и Кинг-Конг: как снимали массовые сцены?
Самыми знаменитыми массовыми сценами в советском кино можно назвать сражения в экранизации “Войны и мира”. Так, для подготовки сцены, после которой Андрей Болконский любуется небом Аустерлица, понадобилось 150 вагонов — и это только для оборудования. Для съёмок самой сцены потребовалось более 2 000 статистов и артистов массовки.
Если посмотреть на Голливуд, придётся еще раз вернуться к “Унесённым ветром”.
Продюсер Селзник долго размышлял над сценой горящей Атланты, захваченной войсками северян. Изначально не было понятно, где именно устраивать пожар, но здесь вовремя появились лишние декорации. Дело было в том, что после съёмок фильма “Кинг-Конг” остались декорации города, которые надо было разбирать и выбрасывать. Совместив приятное с полезным, создатели “Унесённых ветром” сняли убегающую от войны героиню и охваченную огнём Атланту, по факту действительно сжигая город — но из другого фильма.
Напоследок вспомним самые очаровательные и забавные попытки Голливуда и СССР снять кино друг про друга
На первом месте, конечно же, легендарная “Красная жара” всё с тем же “терминатором” в главной роли. Фильм конца 80-х запомнился несколькими моментами: в частности, Шварценеггер заговорил на русском, правда, с таким акцентом, что его “хулиганов” до сих пор помнят. Лента должна была показывать улучшающиеся взаимоотношения США и СССР после окончания холодной войны.
Фильм “Северная звезда” снимали не просто так, а по просьбе самого президента США Рузвельта. В фильме показана спокойная и хорошая жизнь в украинской деревне до самого начала войны в июне 1941 года. Фильм должен был продемонстрировать американцам СССР с хорошей стороны.
Конечно же, это лишь исключения из правила: обычно в американском кино Россия и русские изображались злобными и коварными врагами. Fitzroy подробно рассказывал об этом в статье “Папа по имени Козел. Почему русские в США всегда злодеи?”
Но и советский кинематограф преуспевал в своих попытках познакомить нашего зрителя с язвами американской системы. Так, трёхсерийный фильм “Рафферти” Семёна Арановича показывал не только моральную дилемму, но и коррумпированность капиталистического общества, в особенности — взяточничество и работа с мафией.
Фильм “Богач, бедняк…”, который стал вольной экранизацией романа Ирвина Шоу, наглядно демонстрировал не только жизнь мигрантов в США в ХХ веке, но и конфликты между социальными классами и борьбу за “возвышение” над остальными.
Фильм “Братья Рико” (1980 г.) рассказывал об итальянских мафиози в Америке, но включал в себя посыл: быть хитрее и сильнее своих соперников — единственный верный способ выжить в этом мире. Конечно, для советских зрителей это было довольно экзотично, однако меньше чем через десять лет вся страна стала жить по таким правилам.
Анастасия Убрятова