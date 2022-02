«Чемпион мира» Алексея Сидорова и драма Камилы Валиевой

Шахматы и фигурное катание в великой войне цивилизаций

Писать о фильме, вышедшем на экраны под самый Новый, 2022 год, вроде бы и необязательно — в конце концов, все, кто хотел, уже посмотрели «Чемпиона мира», если и не в кино, то скачав с торрентов. К тому же к бесспорным удачам нашего кинематографа эту ленту отнести мешает её провал в прокате — при бюджете в 675 миллионов рублей она собрала чуть больше 400 миллионов. Новогодние праздники, когда кинотеатры забиты битком, не спасли новый спортивный блокбастер Алексея Сидорова («Бригада», «Бой с тенью», «Т-34»). Народ ломился на «Последнего богатыря – 3», «Зверопой-2» и прочие нехитрые шоу для всей семьи, а интеллектуальный поединок двух великих шахматных умов второй половины XX века привлекал немногих. И всё же фильм о битве за шахматную корону, состоявшийся в далёком уже 1978 году в экзотическом Багио, заслуживает того, чтобы о нём поговорить именно сейчас, когда весь мир наблюдает за зимней Олимпиадой в Пекине и разворачивающейся там драмой, главной жертвой которой оказалась юная российская фигуристка Камила Валиева.

Хотя бы потому, что и в Багио-1978, и в Пекине-2022 речь не столько о спорте, сколько о жестоком, до скрипа зубов и треска костей, противостоянии двух цивилизаций. Известные слова Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!» на поверку оказались прекрасной ложью. Полная цитата из написанной в 1912 году «Оды спорту» звучит так:

О спорт! Ты — мир!

Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами.

Ты — согласие.

Ты сближаешь людей, жаждущих единства.

Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодёжь уважать друг друга.

Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования.

Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамёна.

О спорт!

Ты — мир!

Спустя два года после того как «Ода» увидела свет, молодёжь Европы пошла умирать на поля Фландрии и в Мазурские болота отнюдь не под мирными знамёнами. Огонь олимпийского факела померк на фоне пожаров Первой мировой войны.

Считается, что спортивные соревнования являются тем свистком, в который уходит пар вооружённых конфликтов — поэтому, в частности, футбольные матчи между командами разных стран вызывают такое свирепое сопереживание болельщиков.

Что поделать: человечество — агрессивный и неуживчивый биологический вид, уничтожающий не только братьев своих меньших, но и себе подобных, и подобная сублимация необходима ему, чтобы удержаться от коллективного самоубийства.



Но давайте посмотрим правде в глаза — то, что происходит сейчас в большом спорте, не столько уберегает человечество от войны, сколько является её очередной формой. Без авиации и артиллерии, и даже без убитых на поле боя (раненые, впрочем, бывают) — но всё же войной. Наше время, впрочем, и без того обогатило военный словарь многими новациями — тут тебе и гибридные войны, и диверсии в киберпространстве, и атаки дрессированных вирусов…

В этом смысле Олимпиада в Пекине — всего лишь один из фронтов великой войны цивилизаций, где коллективный Запад всей своей мощью гнёт и давит разрозненные армии Востока. Стоило России получить первое золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, как вокруг юной чемпионки Камилы Валиевой разразился допинговый скандал — в пробах, полученных ещё в декабре, были обнаружены следы триметазидина. История мутная со всех сторон: и триметазидин никак не может улучшить показатели фигуристок, и Валиева несовершеннолетняя, и результаты проб должны были быть обнародованы за две недели до начала Олимпиады, но скандал вышел громким и был использован для очередной дискредитации российского спорта в целом и фигурного катания в частности. А ведь женское фигурное катание — это именно тот вид спорта, где России сегодня нет равных и не будет, видимо, ещё долго.

И ПУСТЬ РОССИЯ СДАЛА СВОИ ПОЗИЦИИ В СРАВНЕНИИ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ, КОТОРЫЙ БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ЯДЕРНОЙ, НО И СПОРТИВНОЙ СВЕРХДЕРЖАВОЙ, НО В ЖЕНСКОМ ФИГУРНОМ КАТАНИИ МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ.

А это для наших вечных противников (они же — «уважаемые партнёры») недопустимо. С трогательным простодушием эту мысль выразила канадская журналистка Сара Дженкинс: «No need for figure skating because of Russia». А норвежский журналист Ян Петер Салтведт после того, как русский лыжник Александр Большунов завоевал золото, оставив далеко позади норвежцев, написал: «Проблема Большунова и других русских спортсменов состоит в том, что их не должно быть на этой Олимпиаде».

Аналогичные цитаты можно приводить ещё и ещё, но суть и без того ясна: с точки зрения Запада, Россия должна выступать на Олимпийских играх в максимально униженном состоянии (без флага, без гимна и т. д.), а русские не имеют права выигрывать у спортсменов «Первого мира». Дело тут, конечно, не в допинге — те же норвежские лыжники получают свои золотые медали главным образом благодаря «лекарствам от астмы», а скандалы с американскими спортсменами вообще стали притчей во языцех (кстати, по словам президента WADA Витольда Баньки, 90% американских спортсменов находятся вне юрисдикции этой организации). Безусловно, отдельных западных атлетов тоже карают и отстраняют — но тотальные репрессии применяются только против России.

Теперь самое время вернуться к фильму Алексея Сидорова и посмотреть, как обстояли дела со спортивным противостоянием двух цивилизаций сорок с лишним лет тому назад.

Советский Союз был силён и почти непобедим во многих видах спорта, но всё же был один — не олимпийский — спорт, в котором русские удерживали мировое лидерство на протяжении полувека. По странному совпадению, эта гегемония практически совпала с существованием Ялтинской системы мира, оформившейся после Второй мировой войны. В 1948 г. чемпионом мира стал Михаил Ботвинник, и с этого момента до 2000 г. (по версии ФИДЕ) или даже до 2007 г. (по версии ПША) корону уверенно удерживали в своих руках советские, а затем российские шахматисты. Исключением стал период с 1972 по 1975 г., когда титул чемпиона мира принадлежал американскому гению Роберту (Бобби) Фишеру. Но Фишер сам сделал всё, чтобы лишиться этого титула — условия, которые он выдвинул ФИДЕ перед матчем за первенство мира, были сочтены неприемлемыми, и корона перешла к Анатолию Карпову.

Собственно, с этого момента и начинается фильм «Чемпион мира», задумывавшийся, судя по всему, как наш ответ «Ферзевому гамбиту» (в отечественном прокате — «Ход королевы), симпатичной, но фантастической истории о том, как американская девушка из сиротского приюта победила русских гроссмейстеров.

Большой и несомненный плюс ленты Сидорова в сравнении с нетфликсовским сериалом о гениальной Элизабет Хармон в том, что она описывает совершенно реальные события. После 1975 г. на Западе не осталось ни одного мастера, способного оспорить лидерство советской шахматной школы. Но для захватывающей истории обязательно нужен антагонист — и таким антагонистом стал сбежавший на Запад экс-чемпион (четырежды) Советского Союза Виктор Корчной.

В последнее время стало популярным выражение «война под чужим (или ложным) флагом» — но само явление возникло не сейчас. Противостояние Карпова, олицетворявшего спортивную и интеллектуальную мощь СССР и восточной цивилизации, и Корчного, попросившего политического убежища в Голландии (кстати, там ему отказали, и опальный гроссмейстер был вынужден переехать в Швейцарию), — классический пример такой войны. Не имея собственных игроков, равных русским шахматистам, Запад выставил против молодого чемпиона мира матёрого шахматного волка, воспитанного в том же СССР (Корчной начал заниматься шахматами в блокадном Ленинграде) и владеющего теми же приёмами, что и его противник — но перешедшего на сторону западной цивилизации.

Именно поэтому противостояние в Багио и приковало к себе взоры всего мира: решалась судьба не только шахматной короны, но и того, чья цивилизационная модель интеллектуально сильнее. С точки зрения советского человека, боролись коммунизм с капитализмом, с точки зрения человека западного — тоталитаризм со свободой и демократией.

Поскольку фильм Сидорова снимался в совершенно других идеологических условиях, то и акценты в схватке Карпова с Корчным смещены скорее на их личные качества. Корчной изображён обиженным и озлобленным на систему нарциссом, которого к бегству на Запад подтолкнуло… решение спортивного начальства урезать ему гроссмейстерскую стипендию с 300 до 200 рублей. Это, конечно, значительное упрощение — на самом деле Корчной попросил убежища, твёрдо веря, что на Западе ему удастся полнее реализовать свой творческий потенциал — и, кстати, не ошибся. Впрочем, Константин Хабенский играет Корчного отлично — в этого нервного психопата, способного на адреналине разгромить даже самого могучего соперника (вспомним, что перед битвой в Багио Корчной выиграл в матче претендентов у двух экс-чемпионов мира — Петросяна и Спасского), веришь с первых же кадров. Если бы протагониста — то есть Карпова — сыграл бы столь же убедительный актер, «Чемпион мира», возможно, стал бы явлением в новом российском кинематографе.

Увы, Иван Янковский играет на порядок хуже Хабенского. Авторы фильма явно хотели показать героя, который стремится целиком и полностью отдавать себя игре (об этом он прямо говорит своей жене), но слишком эмоционален и раним, чтобы стать «ледяным сфинксом» шахматной доски. Иногда это получается — трогательная история отношений Анатолия с тяжело больным отцом (который и научил его играть в шахматы) одна из самых убедительных в фильме. Но чаще — не получается. Прежде всего, это касается линии взаимоотношений Карпова с женой (в фильме её зовут Вероника).



Диана Пожарская, знакомая зрителям по весёлой и пустой комедии с Милошем Биковичем «Отель “Белград”», не вытягивает важную для сюжета роль жены шахматного гения. И дело тут не только в пластике губ, совершенно не характерной для СССР конца 70-х годов прошлого века. Как многие отечественные актеры и актрисы нового поколения, Пожарская просто не может играть что-то другое, кроме хорошо известного ей «по жизни» образа современной российской девушки. Эта неспособность существенно снижает впечатление от важной сюжетной коллизии — охлаждение между Карповым и его женой из-за её предательства (впрочем, довольно сомнительного) и их примирение в конце фильма, когда она в последний момент отыскала в архивах мужа забытый им «выигрышный ход».

Для создателей фильма были важнее другие стороны этой драмы. Анатолий Карпов бьётся в Багио за честь советского спорта, преодолевая козни соперника (Корчной включает в свою команду зловредных экстрасенсов, в номер советскому чемпиону подбрасывают огромную змею, над снятой для него виллой ночью летают вертолеты, не давая ему уснуть), не зная, что начальники этого спорта готовы от него откреститься. Глава спорткомитета СССР Градов (убедительно сыгранный Владимиром Вдовиченковым) не верит в его победу над опытнейшим Корчным и из чиновничьей осторожности приказывает подготовить «меморандум», осуждающий переоценившего свои силы и не слушавшего старших товарищей чемпиона. В своём рвении Градов успевает «накапать» на Карпова самому генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу — правда, никаких последствий, кроме командировки на Филиппины самого главы спорткомитета, этот донос не имеет.

ОДНАКО СУТЬ ЭТОЙ ЛИНИИ ФИЛЬМА ДОСТАТОЧНО ЯСНА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА НЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕХ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ СРАЖАЮТСЯ ЗА ПРЕСТИЖ СВОЕЙ СТРАНЫ, ЕСЛИ ЭТА ПОДДЕРЖКА ГРОЗИТ БЛАГОПОЛУЧИЮ ФУНКЦИОНЕРОВ ОТ СПОРТА.

И в этом смысле фильм Сидорова более чем актуален: достаточно вспомнить, какие репутационные потери терпит современный российский спорт из-за безответственности его начальников. И велика ли разница между советским спортивным чиновником Грамовым (прототипом которого был реальный Марат Градов) и депутатом Госдумы РФ Ириной Родниной, поторопившейся обвинить Камилу Валиеву во всех смертных грехах как только начался допинг-скандал? Продуманная травля Валиевой, в которой поучаствовали далеко не только западные, но и российские СМИ, привела к тому, что объективно лучшая на сегодняшний момент фигуристка мира заняла лишь четвертое место в одиночном катании. Сразу же вспомнили об угрозах МОК отменить церемонию награждения победителей командного турнира фигуристов, если Валиева получит медаль. Ну, допустим, теперь эта карательная мера нашим спортсменкам не грозит, и кое-кто выдохнул с облегчением. Ну а если бы? Если бы Камила заняла призовое место, и МОК обрушил на российских фигуристок свои санкции, лишив их церемонии награждения? Стала бы Россия протестовать, принимать какие-то контрмеры, вообще бороться за своих чемпионок – или ограничилась бы ритуальными озабоченностями? Опыт последних лет подсказывает, что второй вариант был бы гораздо вероятнее…

Фильм «Чемпион мира» заканчивается поражением «злодея» Корчного и триумфальным возвращением Анатолия Карпова на Родину. Чем закончится зимняя Олимпиада в Пекине, пока судить рано, но ясно одно — великая война цивилизаций будет продолжаться, и каждая победа, как и каждое поражение в ней, навсегда останутся в истории. Относиться к олимпийским соревнованиям только как к спорту — значит недооценивать глубину и мощь тех процессов, которые и определяют судьбы нашего мира. Это справедливо и для шахматных битв сорокалетней давности, и для выступлений спортсменов двадцатых годов XXI столетия.