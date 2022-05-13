Бэтмен, просто Бэтмен

«Мстители» встречают «Джокера» (О фильме «Бэтмен», 2022)

Конечно, многим стоило бы поучиться могучей благородной американской наглости. В очередной раз перезапуская франшизу о знаменитом комиксовом супергерое, снова назвать ее предельно просто и без обиняков: «Бэтмен» — это, безусловно, высший пилотаж запредельной самоуверенности.

Запусков франшизы, включая этот, в истории осталось не три, а четыре. Но у Нолана благородной наглости просто назвать свое творение именем главного героя не хватило, поэтому его фильм назывался «Бэтмен. Начало», а второй и вовсе «Темный рыцарь». Однако новый «Хеллбой» убедил продюсеров, что и так тоже можно — названия предыдущего все равно никто не помнит, иначе это дискриминация по расовому, половому, умственному или иному признаку. Отчего бы, право, и не существовать двум «Хеллбоям», разделенным всего пятнадцатью годами? (Между двумя «Бэтменами», стоит признать, разница все же вдвое больше, но между ними еще влез Нолан). Отчего бы двум благородным донам… и далее по тексту.

Многие критики и зрители уже отстрелялись по новому фильму из всех корабельных орудий — это мы чего-то подзастряли, лелея глупую надежду, что «Уорнер бразерс» не захочет впустую терять деньги и все-таки выпустит фильм в широкий российский прокат, благо уже давно готовы и трейлеры, и дубляж, и POS-материалы (у нас в плазе у дверей кинотеатра до сих пор сиротливо стоит картонный Бэтмен, видимо, тоже все еще надеется на прокат). И вот тогда уже можно будет сделать полноценную прокатную рецензию.

Но нет, похоже, Уорнеры (или те, кто выкручивал им руки) всерьез уверовали в то, что если простым зрителям не показывать свое кино, то Путин дрогнет и немедленно прекратит спецоперацию на Украине, иначе его, как в западных фильмах, сметут озверевшие фрустрированные толпы киноманов. Поэтому, несмотря на невыносимые моральные страдания, новинку пришлось смотреть бесплатно дома. А попкорну-то хочется.

Главным образом критикующие данный фильм проходятся по Паттинсону в образе Бэтмена. Основные претензии: он не такой, какой нужен для этого героя, и еще спину так смешно топорщит в голом виде, чтобы казаться шире, чем есть. Почему-то массам кажется, что Бэтмен непременно должен быть человеком-скалой с непоколебимой спиной или хотя бы агентом 007 в исполнении Джорджа Клуни.

Что ж, однажды сыгранная ураганно знаменитая роль юного милашки и любимца девочек — серьезная засада для любого актера, каким бы характерным он ни был. Леонардо Ди Каприо, Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф могут это подтвердить под присягой. Паттинсона вот угораздило как-то сыграть роль влюбленного гламурного вампира в «Сумерках», ставшую бешено популярной, и теперь он покорно пожинает плоды нелюбви более взрослой аудитории. Типа что может быть хорошего из Назарета или от Паттинсона?

Ну, то есть угораздило — это, что называется, дай Бог каждому такой мучительной популярности, уничтожившей дальнейшую карьеру. Денег он с этого отгреб вполне достаточно, запросто может батистовые портянки носить и крем Марго кушать.

Однако, в отличие от того же Рэдклифа, которому теперь приходится сниматься во всяком трэше, чтобы доказать свою актерскую состоятельность, или Вуда с Ди Каприо, которым пришлось оспаривать одну и ту же роль жуткого маньяка-каннибала у Родригеса, чтобы доказать всем-всем, что они уже выросли, Паттинсону удалось после «Сумерек» проскользнуть по бритвенному лезвию популярности и быстро стать большим актером, которому доверяют важные роли большие режиссеры (как, в общем-то, и Ди Каприо — он просто дольше сосредотачивался). После «Воды слонам!», «Маяка» и «Довода» мне вот как раз было любопытно посмотреть на Паттинсона в образе Бэтмена — я был практически уверен, что этот вполне потянет новую маску. В «Доводе» он был довольно убедителен в похожей роли дурашливого спецагента.

Собственно, так и получилось. Начальные сцены мордобоя, увы, слабы и даже смешны, но это уже вина не актера, а режиссера (Мэтт Ривз — «Монстро», «Планета обезьян») для которого экшн, в отличие от детективного триллера, предмет определенно темный и малопонятный. Но в целом Паттинсон вполне вписался в образ.

Тут еще важно с самого начала осознавать, что новый «Бэтмен» — не сюрреалистическое гиньольное буйство Бёртона и не фантастическая трагическая драма Нолана; в обоих случаях супергерой в костюме летучей мыши — фигура достаточно органичная. Это — традиционный нуар, приближенный к реальности, в котором классические суперзлодеи, имеющие узнаваемые черты, лишь слегка намечены небрежными взмахами японской кисти. Мы сразу узнаем Женщину-кошку в исполнении Зои Кравиц, хотя ее так ни разу не называют и не позиционируют, мы узнаем Пингвина в исполнении загримированного до неузнаваемости Колина Фаррела, хотя это отнюдь не причудливый комиксовый персонаж, а вполне реалистический криминальный босс с изуродованной внешностью, делающей его похожей на пингвина, и т. д.

Но костюмированными злодеями они не являются. В этой вселенной единственный фантастический элемент — нелепый ночной мститель в нелепом костюме летучей мыши, который пытается вершить нелепое правосудие, как он его понимает (в недавнем втором «Веноме» эту черту Бэтмена неплохо протащили, когда Веном тоже пытается остановить уличное ограбление — но лишь для того, чтобы сожрать грабителя, потому что он плохой).

Сюжет фильма Ривза тоже вполне нуарный: предательства друзей, темные семейные секреты, мордобой и пальба. Нет только обязательного номера программы — роковой женщины, приводящей героя к саморазрушению. То есть женщина есть — та самая Кошка, — но она как раз помогает Бэтмену и, вопреки законам жанра, не предает его в последний момент, хотя позывы порой испытывает.

Понятно, конечно, почему возник новый перезапуск Бэтмена, когда еще не успел остыть предыдущий нолановский, и почему Темный рыцарь в нем именно такой. Грандиозный коммерческий успех недавнего «Джокера» никак не мог не подвигнуть DC на новые эксперименты в области этого комикса, вновь обернувшегося курицей, которая несет золотые яйца. Причем «Джокер» полностью и решительно избавлен от фантастики, всё в нем происходит здесь и сейчас; решив, что в этом может быть секрет успеха, создатели новой версии «Бэтмена» тоже максимально избавили свой перезапуск от фантастического допущения, основной упор сделав на реальных социальных проблемах сегодняшнего дня. Не оставлена без внимания и циклопическая касса, собранная «Темным рыцарем» Нолана, в результате чего Паттинсону в новом фильме неоднократно предстоит решать сложные моральные ребусы («а вдруг секрет популярности в этом?» — подумали продюсеры).

Сам Джокер появляется только в последних кадрах нового «Бэтмена» — как запертый в клинике Аркхэм безумец. В общем, понятно, о чем будет вторая часть: Джокер непременно вырвется на свободу, и Темному рыцарю определенно будет чем заняться. Пока же роль главного антагониста исполняет Загадочник — злодей второго эшелона, которого в свое время воплотил на экране Джим Керри.

Только монстр этот в исполнении Пола Дано (помимо прочих ролей, Пьер Безухов в мини-сериале «Война и мир» 2016 г.) весьма брутален и скорее напоминает именно Джокера, чем тот образ Загадочника, который сложился в комиксе, а еще больше — маньяка из фильма «Семь», который жестоко убивает людей, чтобы воззвать других к нравственности. Впрочем, поскольку все остальные персонажи лишь намекают отдельными характерными чертами о своей принадлежности к миру комиксового Бэтмена, нет ничего удивительного в таком переосмыслении образа.

А дела, которые Загадочник творит в Готэме, вполне подходят Джокеру: например, попытка утопить город, разрушив дамбу. Вообще-то он за всё хорошее против всего плохого и пытается покарать крупных гангстеров и продажную городскую власть, но делает это, как уже было сказано, кроваво и наотмашь, так что Бэтмену неизбежно приходится вмешаться. Но вся прелесть комбинации в том, что она закручена вокруг покойного отца Брюса Уэйна, который, оказывается, вовсе не был таким законопослушным няшкой, как это представляется Брюсу. В общем, интрига завертелась.

В целом смотреть это любопытно. Некоторые моменты по-настоящему напряжены — скажем, эпизод, когда Бэтмен пытается обезвредить бомбу, закрепленную на живом прокуроре. Внушительная касса, которую собрал и продолжает собирать перезапуск франшизы, демонстрируют, что секрет успеха нащупан верно и многочисленные поклонники киносериала «Мстители», пополам с любителями «Джокера», вполне благосклонно приняли новую картину.

Безобразно выглядит лишь финал — когда Бэтмен спускается в воду и по мелкому броду выводит на сушу утопающих, словно Иисус на Генисаретском озере. Аллюзия вполне прочитывается, но она подана настолько в лоб, что скулы сводит от оскомины — тем более после того, как герой узнал правду о папе. Стало быть, папа был негодяем, но я подумаю об этом завтра, я не такой, мне нужно спасать людей. Как это было у классика: непробиваем, непромокаем, непрокусаем. Рефлексировать некогда, надо распространять.