Будущее
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Смартфоны на колесах

А также машины-хамелеоны, автомобили без руля и прочие чудеса

Cadillac
Cadillac Innerspace (концепт 2022)
@cadillac.ru

Эксперты автомобильной промышленности с нетерпением ждут начала продаж нового гибридного кроссовера от производителя цифровой техники Huawei. По заявлениям представителей компании, старт продаж назначен на февраль этого года.

О развороте на 180 градусов китайского гиганта — производителя смартфонов и планшетов — говорили последние три года. После ссоры с властями США и отключения Huawei от всех сервисов Google компания решила создавать собственные автомобили, и, судя по опубликованным характеристикам, старт в этой области у неё более чем успешный. 

В 2020 году Huawei договорилась о сотрудничестве с автоконцерном Chongqing Jinkang New Energy Automobile. На базе кроссовера Seres SF5 началось создание совершенно новой машины, получившей название Aito M5. 

Конструкторы обеих компаний решили, что цифровые технологии Huawei должны сделать из обычного автомобиля высокотехнологичный пятидверный кроссовер, внешне похожий на Porsche Macan. При этом интеллектуальная начинка «смартфона на колесах» будет превосходить все существующие аналоги конкурентов.

Aito M5
Aito M5
@flabbergasted_lf

Именно поэтому было решено создать гибридную силовую установку с двигателем внутреннего сгорания 1,5 литра, который будет выдавать мощность в 125 лошадиных сил и заряжать через генератор литий-ионную батарею объемом 40 кВт/ч.

В движение машину будут приводить два электродвигателя мощностью более 315 кВт, установленные на передней и задней осях, благодаря чему у кроссовера будет постоянный полный привод. Зарядить кроссовер можно будет и от обычной электросети.

Такое сочетание ДВС и электродвигателя при полном баке бензина и заряда батареи обеспечит запас хода почти 1 300 км. Разработчики обещают, что средний расход топлива будет 800 грамм на 100 км.

Но главной особенностью Aito M5, как пишут СМИ, будет интеллектуальная начинка от Huawei. Приборная панель будет цифровой, подрулевой дисплей планируется сделать размером 10,4 дюйма, также на торпеде будет установлен изогнутый монитор размером в 15,6 дюйма — фактически это будет огромный планшет со всем мультимедиа, к которому можно подключить любые гаджеты. Даже дистанционно управлять системой «умный дом».

Huawei
Huawei Aito M5 @news.drom.ru

Пока такие кроссоверы будут продаваться исключительно в Китае по цене 250–320 тысяч юаней (около 4 млн рублей). 

Чёрно-белый хамелеон

Удивить поклонников немецкого автопрома решили и баварцы. BMW разработала уникальный электрокроссовер, который будет менять цвет. Пока в палитре только два цвета: чёрный и белый. Перекрашиваться новый BMW iX Flow будет благодаря системе электронных чернил E-Link, которая используется в цифровых книгах.

Как рассказали конструкторы, весь кузов машины покрыт небольшими ячейками, которые и содержат капсулы с чернилами толщиною с волос. Электроимпульс меняет магнитное поле в каждой ячейке, таким образом меняя цвет. Белый — это отрицательно заряженные сегменты, чёрные — положительно заряженные. 

Свой необычный концепт немцы презентовали на выставке потребительской техники в Лас-Вегасе. Благодаря меняющейся двухцветной окраске кроссовер сможет экономить энергию. Так, в безоблачную погоду белый цвет будет отражать солнечные лучи, а корпус машины — меньше нагреваться.

В салоне установлены три ЖК-дисплея с мультимедийной функцией с выходом в интернет, благодаря чему в поездке можно будет посмотреть любимые фильмы и сериалы в сверхвысоком разрешении 8К и пользоваться стриминговыми сервисами.

Пока компания не сообщает, когда начнется серийное производство электрохамелеонов. В частности, до сих пор неясно, подлежит ли ремонту такой инновационный кузов в случае небольшого ДТП. Вряд ли сейчас в мире есть автосервисы, способные восстанавливать ячейки с электронными чернилами.

Аэродинамика истребителя

Космический дизайн презентовали и конструкторы из Штутгарта. В новый Mercedes Vision EQXX компания вложила все самые передовые разработки. Так удалось создать четырёхдверный электроседан лифтбек длиною в 5 метров, который на одном заряде батареи может проехать до 1 000 км. 

Mercedes Vision EQXX
Mercedes Vision EQXX
@mercedes-benz.com

Это стало возможным благодаря необычному аэродинамическому силуэту, который снижает сопротивляемость воздуха, и облегчённому кузову. Масса концепта меньше на 20% по сравнению с его предшественниками с двигателями внутреннего сгорания CLK класса и другими электрокарами. Детали седана будут делать из вторсырья, что тоже снижает вес. Также используются композитные материалы, а тормозные диски сделаны из алюминия.

Над силовой установкой потрудились конструкторы гоночного подразделения Mercedes, установившие один электродвигатель на заднюю ось мощностью в 204 кВт с КПД 95%, что превышает показатели Tesla. Новые аноды в батарее при движении выжимают 900 вольт из двух аккумуляторов объёмом 100 кВт. А управление осуществляется одним небольшим блоком. Все это снизило массу двигателя на 30%. Чтобы батарея не перегревалась, разработана система автоматического открытия жалюзи на переднем бампере.

На дальность хода также работает крыша седана, где установлены солнечные панели, аккумулирующие электроэнергию даже в пасмурную погоду. Благодаря этому штатные системы автомобиля не используют энергию основной батареи.

В салоне, как сообщается, будет установлен дисплей во всю ширину размером 47,5 дюймов с разрешением 8К. А мультимедиа будет работать в связке с искусственным интеллектом.

Правда, автоэкспертов смущает стремление компании использовать вторсырьё в отделке автомобиля, который позиционируется как седан экстракласса. Так, вместо респектабельной кожи кресла планируется обшивать материалом на основе бамбука и кактуса — очень прогрессивно и в соответствии с модной нынче «зелёной» повесткой, но не слишком роскошно. Впрочем, возможно, Mercedes ещё изменит свое решение, ведь в серийное производство электромобиль пойдёт не раньше чем через два года.

Возрождение легенды

В гонку электрокроссоверов включилась и американская компания Chrysler, которая решила возродить легендарную линейку Airflow. В 30-е годы прошлого столетия полноразмерный седан с обтекаемыми линиями кузова был невероятно популярен.

Chrysler Airflow 1934 года
Chrysler Airflow 1934 года
Chrysler Airflow (современная концепция)
Chrysler Airflow (современная концепция)
@motor.ru

К 2025 году должен быть запущен в серийное производство автомобиль, который, по заявлениям создателей, сможет проехать на одном заряде почти 700 км. Он будет оснащён беспилотным круиз-контролем, а в салоне установлены три мультимедийных ЖК дисплея. 

Вечные конкуренты Chrysler из того же Мичигана — Cadillac — решили создать автомобиль… вообще без руля. Двухдверный электрический концепткар InnerSpace будет оснащён интеллектуальным беспилотным круиз-контролем, управляемым искусственным интеллектом. Пока двухместный болид представлен только в качестве концепции, и конструкторы не рассказывают, на каком этапе находится разработка «умной» системы. 

Cadillac Innerspace (концепт 2022)
Cadillac Innerspace (концепт 2022)
@cadillac.ru

На сегодняшний день никто из автопроизводителей так и не смог создать безопасный автопилот. Даже Tesla, тестирующая свой круиз-контроль не один год по всему миру, не может похвастаться этим: в её багаже многочисленные аварии, в том числе и с человеческими жертвами. 

Но в целом инженерная мысль не стоит на месте, и мечта конструкторов создать полностью автономную беспилотную машину в ближайшем будущем, скорей всего, осуществится, что существенно сократит аварийность, ведь будет исключена главная причина трагедий на дорогах — человеческий фактор.

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Артем Кол

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