Нейросеть в прокурорских погонах

О чем предупреждал создатель «Терминатора»

Планета сделала еще один шаг навстречу SkyNet и совсем скоро человечество будет готово без оглядки броситься в цифровые объятия искусственного интеллекта. Идея апокалиптического фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор», все больше воплощается в реальность по всему миру.

Еще в 2005 году ученые из Академии наук Китая задумались о том, что пришло время доверить компьютеру… правосудие. С этой целью они начали создавать систему цифровых прокуроров, которые заменят в судах живых гособвинителей.

Тестировать беспристрастных и бесчувственных блюстителей порядка решили в самой загруженной прокуратуре страны в Шанхае, сообщает South China Morning Post.

На протяжении пяти лет в компьютер, подключенный к искусственному интеллекту, загружали 17 тысяч уголовных дел. Выбирали не самые сложные и широко распространенные преступления — мошенничество, в том числе с кредитными картами, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнения служебных обязанностей и «провоцирование неприятностей».

Нейросеть скрупулезно рассматривала дела, анализируя тысячи данных перед тем, как выдвигала обвинение подозреваемому.

По итогам тестирования погрешность составила всего 3%, в остальных 97% ИИ-прокуроры сформировали правильное решение. Но эти показатели не впечатлили живых работников прокуратуры, которые стали критиковать работу ученых, спрашивая, кто возьмет на себя ответственность в случае ошибки (все-таки 3% от 17000 — это 510 дел, за каждым из которых — судьба конкретного человека). И если обвинение будет составлено неправильно, за решеткой могут оказаться невиновные. Ведь система формирует решение на основе прошлых уголовных дел и не сможет учитывать ни новые обстоятельства, ни изменение законодательства. Кроме того, ИИ вряд ли сможет предвидеть общественную реакцию. Итоговое решение, по мнению китайских юристов, всегда должно оставаться за человеком, а не за машиной.

При этом гособвинители полностью поддерживают ученых в разработке и улучшении программы «Система 206», которая при помощи нейросети анализирует доказательства в рамках уголовного расследования. Цифровые помощники прокуроров уже работают с 2016 года. И это действительно облегчает и ускоряет процесс — ведь ИИ берет на себя анализ данных, и уже на его основе предлагает рекомендации, а саму ответственность за судьбу подозреваемого берет на себя настоящий прокурор из плоти и крови.

Подобные технологии стали применять в последние годы по всему миру. В частности, в Германии ИИ используют для судебной экспертизы и анализа изображений, которые привлекаются в качестве доказательств в рамках уголовного дела.

Но ученые, несмотря на критику, продолжают разработки. Издание The Conversation рассказало об эксперименте международной группы исследователей, которые выяснили, что с помощью оксида никеля и водорода обучение нейросети проходит быстрее.

Биологи заметили, что эти элементы отвечают за обучаемость живых организмов. Эксперименты проводили на морских слизнях. И благодаря этому выяснилось, что при воздействии на оксид никеля поочерёдно кислородом и водородом его кристаллическая решетка менялась и со временем оксид никеля «привыкал». Из чего и был сделан вывод, что эту технику можно использовать и при создании искусственного интеллекта. Разработки в этом направлении применяются для создания электронного мозга, который уже умеет играть в пинг-понг и работает значительно лучше стандартного ИИ.

Впрочем, ученые уверены, что исследования в этом направлении еще не готовы заменить технологию нейросети. Поэтому параллельно развивается и машинное обучение, в том числе и в России.

Отечественные программисты в прошлом году в тестовом режиме запустили «искусственного судью» в Белгородской области. Сейчас нейросеть работает на трех участках мировых судей, но система пока не выносит решений, а только помогает служителям Фемиды оформлять документы и приказы по взысканию налогов, что ускоряет процесс.

Российский судебный ИИ презентовал председатель Совета судей России Виктор Момотов на пленарном заседании в мае 2021 года. Сегодня нейросеть используется при взыскании имущественного, транспортного и земельного налогов.

Система проверяет правильность данных ответчика, реквизиты, а также оперативно отправляет уведомления через сайт Госуслуг. И подобная автоматизация в будущем будет внедряться повсеместно.

В Госдуме уже предложили расширить возможности ИИ, чтобы система составляла уведомления по административным взысканиям нарушения ПДД.

Сообщается, что на сегодняшний день в систему загружено более 2,8 млн судебных актов всех инстанций и более 120 тысяч исковых заявлений. На основании этих документов нейросеть продолжает свое обучение и в будущем сможет принимать простые решения по налоговым спорам, обжаловать решения органов власти, например, вердикты государственной экспертизы дорожного движения. Внедрение ИИ в судебную систему одобрил даже президент России Владимир Путин.

Сегодня разработчики говорят о том, что до полноценного участия нейросети в судебном процессе понадобится около 10 лет. Но не исключают, что мировой опыт может ускорить развитие российского искусственного интеллекта. А в том, что подобные технологии безусловно помогут выносить беспристрастные и объективные решения, не обращая внимания на эмоции и исключат коррупцию, не сомневается никто.

Вот только можно ли доверять машинам человеческие судьбы — самый болезненный вопрос, на который ответил еще в 1984 году Джеймс Кэмерон.