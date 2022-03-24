Беспилотная Россия

Самоуправляемые машины поедут по Российским дорогам уже в этом году

Российским дальнобойщикам, кажется, пора задуматься о поиске новой работы, ведь технический прогресс дошел и до России, совсем скоро «баранкой» грузовиков будут управлять цифровые шоферы. Точнее мы стоим на пороге, где будет совсем не нужен руль, потому что машинами будет управлять искусственный интеллект.

Беспилотный континент

Так российский автомобильный концерн «Камаз» сообщил о том, что в этом году выпустит первые 4 тестовых беспилотных грузовика, которые будут курсировать по трассе М‑11 «Нева». До конца года беспилотники на колесах «КамАЗ Continent» должны откатать более 20 тысяч километров, это около 20 поездок из Москвы в Санкт-Петербург.

Модель «КамАЗ Continent» автоконцерн презентовал еще в 2019 году. Инновации коснулись силовой тяги и внешнего вида тягача. Так конструкторы решили установить под капот 2 двигателя: дизельный с уменьшенным расходом топлива и электрический. Модель сразу разрабатывали для внедрения в кабину беспилотника.

С 2018 года Минтранспорта России запустило проект «Беспилотные логистические коридоры» и планирует, что с 2024 года автономные фуры будут курсировать по трассе М‑11, а к 2030 году и по М‑4 «Дон», М‑1 «Беларусь».

Под эту программу «Камаз» сейчас запускает тест своих новых тягачей. Если проект окажется удачным, то в будущем конструкторы, скорей всего, откажутся от водительской кабины и грузовики будут больше похожи на тентованые платформы с колесами.

Официальный youtube канал сообщает, что рабочее название концепта КАМАЗ-3373 «Челнок». Это полностью электрический грузовик с грузоподъемностью 10 тонн. Но пока такой электро беспилотник без подзарядки может ездить на расстояния не более 50 километров.

Разработчики говорят, такими моделями интересуются крупные предприятия с огромной территорией, где электро Камазы без кабины могут использоваться для перевозки грузов по территории.

О таком использовании осенью прошлого года рассказала «Российская газета». В Югре нефтяники начали использовать беспилотные Камазы. Систему протестировали в ямальской тундре. Три грузовика выстроили в колонну, в головном тягаче ехал водитель за рулем, остальные машины двигались самостоятельно.

В Хакасии уже курсируют на угольном разрезе два самоуправляемых Белаза. Перевозят породу, под дистанционным наблюдением операторов.

Гражданские беспилотники

Но пока разработчики беспилотных грузовиков не готовы отправить машины на улицы городов, где больше нештатных ситуаций, и чтобы все их учесть нужна более совершенная система. Этим решили заняться в конструкторском бюро НАМИ, где год назад отчитались, что готовы проводить уличные тесты, установив электроводитель в обычную Ладу Веста. Но пока прототип беспилотника тестируют на специальном полигоне.

Сотрудники НАМИ оборудовали Ладу датчиками, лидерами и видеокамерами и установили в салон компьютерный модуль, в который пока загружен только один маршрут. Но разработчики стараются сделать условия полигона приближенными к городским реалиям. Так перед машиной переходят дорогу пешеходы, даже в неположенных местах. На обочинах могут быть неправильно припаркованы другие автомобили, и пока искусственный водитель справляется со всеми испытаниями. Перестраивается в соседние полосы, объезжая препятствия. За год обучения машина научилась определять другие объекты и менять оперативно траекторию движения.

Главными конкурентами у сотрудников НАМИ в России на сегодняшний день — программисты из «Яндекса», которые уже не первый год тоже тестируют свою беспилотную систему для такси на улицах Сколково, Иннополисе (Татарстан) и в США.

В гонку самоуправляемых машин включился и Сбербанк, «дочка» которого презентовала концепт полностью беспилотного электромобиля. Конструкторы SberAutoTech разработали необычный дизайн. Машина больше похожа на средства передвижения из фильмов про далекое будущее.

Модульная конструкция может применяться, как для пассажирских перевозок, так и для небольших грузов и планируется использовать беспилотник в городских условиях.

Пока авторы концепта под названием «ФЛИП» не раскрывают технические характеристики и не говорят даже о сроках выпуска первого образца. Главной особенностью платформы станут сменные аккумуляторы, которые будут меняться за несколько минут, что сравнимо с обычной заправкой бензинового автомобиля.

В салоне смогут разместиться до 6 человек и беспилотник будет подключен ко всем цифровым сервисам Сбера, управляться с помощью голосового помощника «Салют».

Стоп беспилотная машина!

Российские конструкторы не на много отстают от зарубежных коллег, но все передовые разработки упираются сейчас в законодательство, которое запрещает беспилотные автомобили.

В декабре 2018 года Правительство сделало послабление и одобрило поездки самоуправляемых концептов в научных города, но с обязательным присутствием в салоне машины инженера, который для предотвращения ДТП сможет взять управление в свои руки.

В этом году чиновники обещали еще раз пересмотреть поправки в ПДД и принять постановление «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств». Если проект примут, то в Москве начнут работать беспилотные такси и, возможно, на базе Лада Веста.