“Убийцы вирусом” и “Слуги тьмы”: почему меня достали ваксеры и антиваксеры?

От редакции:
Становится уже традицией каждую статью на самую болезненную тему этого года предварять небольшим редакционным вступлением. Что ж, видимо, за два (почти) года пандемии мы потеряли умение терпеливо выслушивать оппонента, даже если его точка зрения кажется нам глубоко ошибочной. И это, конечно, грустно. Дискуссию об обязательности или, напротив, сугубой добровольности вакцинации от коронавируса мы, возможно, продолжим и в следующем году – надеяться, что тема потеряет актуальность, конечно, хочется, но шансов на такой вариант развития событий, скажем честно, немного.
Но нынешний виток дискуссии, начатый статьей Олега Дивова, за которым последовал ответ Эльвиры Дюбуа, редакция Fitzroy Magazine хотела бы завершить текстом одного из самых популярных авторов нашего журнала – Георгия Зотова. Георгий, как обычно, не стесняется в выражениях и режет правду-матку так, что достается и «ваксам», и «антиваксам». Жестко? Да. Справедливо? Увы. Возможно, именно такой грубоватой проповеди мы все, разучившиеся слышать и понимать друг друга, и заслуживаем.
В битве мнений по поводу вакцины люди уже откровенно готовы вцепиться друг другу в глотку. И тут возникает вопрос — отчего для нашего общества оказалось проще запрещать и наказывать, чем организовать правильную информационную кампанию?
Сражения ваксеров и антиваксеров уже не напоминают комическое противостояние остроконечников и тупоконечников. Это развилось в настоящую гражданскую войну между истово верующими двух разных религиозных направлений: так ненавидели друг друга католики и гугеноты. Обе стороны фанатично молятся на свои аргументы и поднимают на смех доказательства противника. Инвалиды информационной войны исчисляются миллионами, с каждым днём их становится всё больше. Давно пролилась первая кровь и потеряны остатки разума. В Канаде полицейские застрелили старика, отказавшегося надеть маску в супермаркете. В Москве военный пенсионер открыл огонь и убил двух людей в МФЦ после замечания, что надо закрыть лицо “средством защиты”. В Австрии вводят штраф за отказ от прививки в 3 600 (!) евро, а некий либеральный ресурс публикует мнение: нашей дивной оппозиции пора оседлать революцию против кровавого режима, ведь народ доведён вакцинацией до отчаяния. Хочется вздохнуть и сказать фразу из фильма “Тот самый Мюнхгаузен”: “Господи, если бы вы знали, как вы мне все надоели”.
Горбатые демоны режима
Антиваксеры дружно уверовали в заговор миллиардера Билла Гейтса с фармацевтическими компаниями (BigPharm), жидкие чипы и план сокращения населения Земли таинственным мировым правительством. Сначала коронавирус просто отрицался — так же, как и смертность от него. Дескать, умирают сугубо старички в силу естественных причин, заразившись обычным гриппом. По мере увеличения количества гробов мнение поменялось — теперь злом номер один стала вакцина. Я помню, как отечественные либералы хором чморили “Спутник V”: ибо чего там горбатые демоны режима способны создать своими когтистыми лапами в подземельях мрачных застенков? Нам до белозубой науки прекрасного Запада как за семь вёрст киселя хлебать. Объяснялось, что есть целительная западная вакцина и наша самопальная хреновая “жижа”, придуманная для бездумных ватников и спившихся трактористов. “Да режим всем банальный физраствор колет, — прочёл я мнение одного знатока в комментариях на “Фейсбуке”. — Откуда у него вакцина вообще?”. Затем все эти яростные интеллигенты тихой сапой привились, никому не сообщив о своём выборе. Иначе ж придётся признавать себя дураками, а это у нас ой как не любят.
“Лечитесь экскрементами”
Ваксеры поначалу вели себя бледно. Режим сидел, чесал репу, и в толк не мог взять, чего это добропорядочные граждане наотрез отказываются прививаться. Голосуют как надо, а тут упёрлись намертво. Никому в Кремле в голову не пришло: 30 лет подряд жителям России рассказывали по телевизору (и не только по РЕН-ТВ): таблетки — жуткая лажа, прививки — изобретение бесов, лечиться следует заряженной у экрана водой, мумиём с Алтая (в оригинале — экскременты летучих мышей), лимонами и имбирём — бешеные цены на имбирь в начале пандемии-то помните? Зато теперь наши власти удивляются — как, люди стройными колоннами вовсе не маршируют на вакцинацию? Ну так ещё бы! Их давно выучили фальшивые теледоктора: заварите стакан мумиё с имбирём и выздоровеете, а всякая химия есть уничтожение организма. Телевидению не нужно повышение IQ зрителя, ему важен рейтинг — хлебайте, господа, результат полной ложкой. Затем режим стал выглядеть ещё жальче: в качестве поощрения объявили, что привившимся пенсионерам заплатят аж по 1 000 рублей. Узрев убогие подачки, народ убедился в своём мнении — что-то тут не так. Штрафы по поводу отсутствия масок и строгость поспешно введённых государством правил никого не волновали, поскольку мы уже давно знаем — ужасы российских законов всегда компенсируются необязательностью их исполнения. Ввели обязательную вакцинацию для ряда работников, но, само собой, и это не помогло.
“Чёрный рынок” сертификатов
Я лично знаю семью, купившую поддельный сертификат о вакцинации — за 12 000 рублей с занесением в “Госуслуги”. Спокойно продали врачи, кои и поныне сидят в своих кабинетах. Это не только у нас, данная фишка по всему СНГ процветает. Та семья — люди небогатые, но приобрели четыре фальшивых сертификата родителям и взрослым детям, поскольку верят в слухи, что все привившиеся умрут в течение двух лет, а на работе требуют прививку. Бред? Разумеется, только вот в одном Подмосковье, говорят, подобных случаев больше сотни тысяч. И ничего — режим не трогает докторов, торгующих “левыми” сертификатами, я не слышал о массовых задержаниях и показательных процессах. Кстати, вскоре после покупки та самая семья поголовно вырубилась с ковидом, болели тяжело и долго, но, к счастью, все выжили. Стало ли случившееся уроком? Ничего подобного. Глава семейства сожалел лишь об одном — о зря потраченных деньгах. Дескать, знали б, что всё равно заболеют — не выкинули бы столько бабла на сертификат. Госчиновники прекрасно об этом осведомлены, но им пофиг. Они лучше по телевидению запустят кислые ролики с надоевшими уговорами прививаться: по качеству столь же эффективно, как призывать население тараканов жрать. Но какая разница, бюджет-то освоен!
Полстука сердца до грызни
QR-коды — отдельная тупость. Опять мы ничего своего придумать не можем, кроме как Запад копировать. Ощущение, что борьба с COVID-19 существует только на бумаге и в фэнтэзийных отчётах чиновников. В самолётах объявляют: “Соблюдайте социальную дистанцию”. Да у вас с головой всё в порядке? Как я буду её соблюдать, если в кресле стиснут соседями справа и слева, как пельмень в пачке? Ввели летом QR-коды в ресторанах, люди берут на вынос и устраиваются всей компанией на ступеньках: вот там им сидеть можно, а внутри нельзя. Каждый раз, возвращаясь в Россию, я заполняю на сайте госуслуг анкету о состоянии здоровья — зачем, мне кто-то может объяснить? Там же можно написать чего угодно. Смертность от коронавируса попросту зашкаливает, но что делать — никто не знает, вот у нас и изображают борьбу с пандемией идиотскими нововведениями. Главное — галочку поставить, а действует ли — неважно. Подобная политика не приводит ни к чему, кроме повышения градуса взаимной ненависти, разделения людей на два противоборствующих лагеря. Одни кричат: “Вы нас убиваете”, отказываясь вакцинироваться, поэтому надо заставить всех насильно, а кто будет сопротивляться, держать в наручниках и вкалывать им благую вакцину. Другие орут: “Вы стадо баранов, цифровые рабы, душители свободы и слуги тьмы!” Слева летят обвинения в невежестве и средневековье, справа — в мировом заговоре, потворстве рептилоидам и людоедстве. Все находятся на полстука сердца от того, чтобы вцепиться соседу в глотку.
“Ящик” умеет только пропаганду
Ещё лишь два года назад решение проблемы выглядело достаточно простым. Тщательно и вежливо объяснять людям, в чем польза прививки. Давать полную информацию. Не изъясняться лозунгами. Честно предупреждать о последствиях. Но нет. Сперва телевидение десятилетиями вымывало у народа мозги, а сейчас не в состоянии донести до него элементарные вещи. “Ящик” умеет штамповать только пропаганду, по-человечески разговаривать с людьми разучился. Глядя на страны, где прививку получили 80% населения, а всё равно вводятся жесточайшие локдауны, трудно сподвигнуть трудящихся Российской Федерации колоть себе прививку. Но профессиональной информационной кампании у нас не придумали, вернувшись к прежнему, хорошо испытанному правилу — “давить и не пущать” с QR-кодами. Эта методика лишь поспособствует накалу страстей в обществе и выводу ситуации на грань острого безумия, а уровень вакцинации наших людей и количество фальшивых сертификатов оставит прежним.
Скоро третий год, как ходим по кругу. Знаете, это уже слишком.
Георгий Зотов