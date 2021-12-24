“Убийцы вирусом” и “Слуги тьмы”: почему меня достали ваксеры и антиваксеры?

Ещё лишь два года назад решение проблемы выглядело достаточно простым. Тщательно и вежливо объяснять людям, в чем польза прививки. Давать полную информацию. Не изъясняться лозунгами. Честно предупреждать о последствиях. Но нет. Сперва телевидение десятилетиями вымывало у народа мозги, а сейчас не в состоянии донести до него элементарные вещи. “Ящик” умеет штамповать только пропаганду, по-человечески разговаривать с людьми разучился. Глядя на страны, где прививку получили 80% населения, а всё равно вводятся жесточайшие локдауны, трудно сподвигнуть трудящихся Российской Федерации колоть себе прививку. Но профессиональной информационной кампании у нас не придумали, вернувшись к прежнему, хорошо испытанному правилу — “давить и не пущать” с QR-кодами. Эта методика лишь поспособствует накалу страстей в обществе и выводу ситуации на грань острого безумия, а уровень вакцинации наших людей и количество фальшивых сертификатов оставит прежним.

Скоро третий год, как ходим по кругу. Знаете, это уже слишком.