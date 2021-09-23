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СССР — рай или Мордор?

Споры о погибшей империи
Коллаж от Алисы Курганской
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От редакции

Опубликовав в рубрике “Мнения” эссе Игоря Фунта “Кондуит и Швамбрания “новых красных””, редакция Fitzroy Magazine, безусловно, рассчитывала на резонанс — текст был, мягко говоря, дискуссионный — но не ожидала, что полемика вокруг него очень быстро выйдет за общепринятые рамки и приобретёт такие формы, что часть откликов на статью придётся жёстко модерировать.

Хотелось бы напомнить читателям, что с самого начала существования нашего журнала мы заявляли, что позиционируем себя как интеллектуалов-консерваторов, но при этом готовы давать слово представителям самых разных политических течений. Так оно и было — достаточно сказать, что первым интервью, опубликованном в Fitzroy, было интервью с Сергеем Станкевичем, а тексты памяти Константина Крылова писали для нас как правые, так и левые политики и литераторы. И каждый раз подобный плюрализм вызывал непонимание тех, кто пытался записать Fitzroy Magazine в тот или иной лагерь.

На самом деле, единственный путь противостоять соблазну тоталитарного мышления (торжество которого мы видим сейчас, например, в США) — это спокойно выслушивать самые разные мнения и либо соглашаться с ними, либо возражать им, всегда оставаясь в рамках цивилизованной дискуссии. То, что культура подобных дискуссий почти утеряна — и не только в России — не может не вызывать сожаления.

Мы всегда были открыты для полемики. Открыты и сейчас, так что если вы не согласны с тем или иным автором или статьей, гораздо эффективнее не исходить ядом в комментариях к фейсбучному посту, а написать критический отзыв, который мы — если он будет соответствовать критериям журнала — обязательно опубликуем.

Сегодня мы публикуем эссе постоянного автора Fitzroy Magazine Георгия Зотова, которое фактически является ответом на вызвавшую негодование наших читателей статью Игоря Фунта. Посвящено оно той же теме — осмыслению феномена рухнувшей тридцать лет назад советской империи. Чем был Советский Союз — раем всеобщей справедливости или жутким царством зла? И почему воспоминания о нём по-прежнему вызывают столь яростные споры?

Редакция Fitzroy Magazine

На днях я услышал от одного человека, каким же прекрасным был СССР. Там всех желающих выпускали за границу. Магазины ломились от товаров — на прилавках скучали копчёная колбаса, икра и бараньи отбивные. Автомобили стоили крайне дешёво (эта знающая личность уверяла меня, что тысячу рублей за штуку). Молодым семьям бесплатно дарили квартиры через год после брака. Чуть ранее я обсуждал с другим знатоком жизни кошмары Советского Союза. Оказывается, у всех граждан СССР в квартире стояла “прослушка”, за каждым прохожим по улице шёл агент КГБ, фиксируя его слова, а за анекдот про Брежнева отправляли к моржам на Чукотку. Соль, сахар и спички выдавали по карточкам: народ умирал с голоду в очередях, так и не вкусив буханку из глины и отрубей. Ах, да, стоит отметить — обоим моим собеседникам было по 25 лет: я специально попросил их рассказать — как ребята представляют себе Советский Союз? Прошло только 30 лет со времён распада СССР, а о нём ходят такие легенды — хоть супергеройское кино снимай. Интересно, какие мифы родятся к столетию краха нашей страны? Видимо, с одной стороны станут рассказывать, что в КПСС состояли вампиры и каннибалы в красных плащах, а с другой — объяснять про общество розовощёких сверхлюдей, разъезжавших по солнечной Москве на лимузинах и живших в хрустальных дворцах у райских кущ.

Измена Родине за стакан сока

Нынешнюю ситуацию можно назвать избирательной амнезией. Сторонники идей, что СССР был хорош/плох успешно стирают из памяти всё, о чём бы им не хотелось помнить. Народная же молва украшает события буйством красок, от души прибавляя спецэффектов. В комментариях к статье на тему побоища в Перми мне твёрдо сообщили: в СССР не было терактов. Причём утверждал это не один человек, а с полсотни. Про страшное событие в молдавской школе №20, массовый расстрел на Привокзальной площади в Курске, бомбы в метро Москвы и на борту самолёта Ту-104 (летевшего в Читу), взрыв автобуса в Краснодаре, угоны авиалайнеров они сумели забыть. Со стороны поборников демократии огонь пылает не менее жарко. Ностальгирующая 57-летняя чиновница мэрии Киева поставила у себя в соцсети фотку пионера, пьющего газировку из автомата советских времён, с мечтательной надписью — “времена, когда стакан воды с сиропом стоил три копейки, а билет на автобус — пять копеек”. Сознательные жители незалежной Украины тут же напихали бедной чиновнице полную панамку патриотизма, зайдясь в праведном гневе — почему в посте нет ни слова о кровавом режиме, ГУЛАГе, страдании украинцев и Голодоморе? И основное — уму непостижимо: как она вообще посмела опубликовать позитивные факты о злобном СССР?!

Доллар по курсу — 76 копеек

Романтики стало через край. Комсомольские собрания, достававшие нудятиной до печёнок, вспоминаются с умилением — надо же, молоденькие были, вихрастые! Покупка подпольных рок-пластинок на тусовке у магазина “Мелодия” — лафа и восторг, а щас скачивай из Интернета сколько хочешь, скучновато. Потерялся чудесный авантюризм, приключения. Эвон у меня мама ездила в 1978 году в Италию, так ей 26 рублей (!) на 30 долларов поменяли, и тащила она с собой в Рим (как и другие из её тургруппы) сувениры, водку и икру, дабы у буржуев на барахло поменять. Ей нравится это вспоминать — молодая 32-летняя женщина, всё весело, и прямо как на спецоперации — соверши обмен тайно, чтобы не настучали коллеги (мама-то партийная была), привези ребёнку игрушки и жевательную резинку, одноклассники помрут от зависти! Многие обретают экстаз в советском курсе доллара — Боже, он стоил аж 76 копеек! Годами! Слава тебе, дорогая КПСС! Однако при этом как-то упускается из виду, что никаких обменных пунктов не существовало, сдать доллары по официальному курсу было можно, а вот купить — нельзя. Но какая разница — сумма в копейках затмевает разум, поскольку в ближайшем банке “бакс” порой стоит тоже 76… но уже российских рублей.

“Хочу зарплату в 200 тысяч”

Ужасы от либералов накрывают СССР столь плотным чёрным покрывалом, что Малевич обзавидуется. Секту отрицателей благ Советского Союза особо колбасит от бесплатной медицины и бесплатного образования. Объясняется — дескать, медицина была хренового качества, и врачам давали взятки (помните — “цветы и конфеты не пью”). Правда, в наши славные времена за удачную операцию доктору тоже положен “барашек в бумажке”, но либералы неприятную инфу попросту не хотят знать. Сказать, что образование было плохое — сложнее, есть ведь зримые доказательства обратного. Но и там выкручиваются — ой лихо-то, приходилось бедному москвичу ехать как молодому специалисту на три года в ледяной Магадан, и там пахать, отрабатывая бесплатное обучение. Хотя такая работа давала практический опыт, а то, знаете ли, сейчас норма — приходит к нам в редакцию после университета молодое дарование, хочет зарплату в 200 тысяч рублей (“это минимум”, как уточняется сразу), и при этом пишет с ошибками. А, главное забыл. Материальное — оно всё блажь, прах и тлен, чего настоящего не было в СССР — реальной Свободы. Сокрушаются об этом милые люди, каковые за мнение, хоть слегка несовместимое с их собственным, в бешенстве бросаются тебе горло перекусывать.

Сталин превратился в религию

Ребята, да так от настоящего СССР скоро ничего не останется. Одни только мифы с комиксами и будут. Неокоммунисты забыли, как их духовные предки взрывали церкви, и умилённо стоят в храме со свечками — молятся истово, едва не плачут. Со Сталина уже готовы иконы писать, и эдакая прелесть — нигде не упоминается, что вождь народов грузин. Ну что вы — он такой же русский, аки наш Иисус Христос. Неодемократы сделались ещё безумнее, чем в девяностых, у них давно своя религия — мантра “Сталин хуже Гитлера”. Им говоришь — а что, разве при Сталине были газовые камеры, и за два года в одном-единственном лагере, таком, как Освенцим, уничтожали полтора миллиона человек? Неужели Сталин построил “Киндер КЦ” в Лодзи, где за колючей проволокой тысячами содержались дети от двух месяцев до трёх лет? Сталин ли постановил полностью превратить в пепел всех до одного евреев и цыган, включая младенцев, женщин и стариков? В ответ слышится либо блеяние “нет, но…”, либо откровенный визг и истерика. Да, СССР — отныне народные сказания, в стиле песен калик перехожих с гуслями. Только на сей раз хор песен транслирует Интернет, он ведь всё стерпит.

Спецэффекты станут ещё круче

Забавно, что ни одна сторона не в состоянии осознать — в Советском Союзе было и плохое, и хорошее. 30 минувших лет размыли способность думать начисто. Осталась лишь функция определения, как в истребителе — “свой-чужой”. В своё время в Китае я удивился, узнав, что последний император страны Пу И не был казнён — отсидев 9 лет, он работал в ботаническом саду и библиотеке. А его брат Пуцзе (тоже выйдя из лагеря) был избран депутатом парламента КНР, а после вошёл в состав Политбюро. Как заметил мне один местный бизнесмен: “У нас великая страна и великая история…и император, пусть и неважный — часть её. Если мы будем неустанно плевать в лидеров своего прошлого, что от нас тогда вообще останется?” Ну как же я с ним согласен! “Ошибки” Мао Цзэ-дуна в КНР признаны повсеместно — и всё равно всюду портреты “кормчего”, включая изображения на национальных деньгах. Увы, у нас не оценивают историю адекватно. Либо сплошной мёд и сахар, либо черепа во тьме. Взболтать, но не размешивать. Оба молодых человека 25 лет (один по убеждениям коммунист, другой либерал), коих в самом начале статьи я опрашивал о Советском Союзе, откровенно понятия не имели, кто такие Егоров и Кантария. И вот этот грустный факт — пожалуй, худший итог распада СССР.

В дальнейшем мифов будет ещё больше, спецэффекты станут куда круче.

Послушать бы через 70 лет рассказы, как автомобиль при социализме стоил 1 (одну) копейку, а спецотряды КГБ отлавливали на улицах профессоров, запекая их на обед Брежневу.

Жаль, не доживу.

Георгий Зотов

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