СССР — рай или Мордор?

От редакции

Опубликовав в рубрике “Мнения” эссе Игоря Фунта “Кондуит и Швамбрания “новых красных””, редакция Fitzroy Magazine, безусловно, рассчитывала на резонанс — текст был, мягко говоря, дискуссионный — но не ожидала, что полемика вокруг него очень быстро выйдет за общепринятые рамки и приобретёт такие формы, что часть откликов на статью придётся жёстко модерировать.

Хотелось бы напомнить читателям, что с самого начала существования нашего журнала мы заявляли, что позиционируем себя как интеллектуалов-консерваторов, но при этом готовы давать слово представителям самых разных политических течений. Так оно и было — достаточно сказать, что первым интервью, опубликованном в Fitzroy, было интервью с Сергеем Станкевичем, а тексты памяти Константина Крылова писали для нас как правые, так и левые политики и литераторы. И каждый раз подобный плюрализм вызывал непонимание тех, кто пытался записать Fitzroy Magazine в тот или иной лагерь.

На самом деле, единственный путь противостоять соблазну тоталитарного мышления (торжество которого мы видим сейчас, например, в США) — это спокойно выслушивать самые разные мнения и либо соглашаться с ними, либо возражать им, всегда оставаясь в рамках цивилизованной дискуссии. То, что культура подобных дискуссий почти утеряна — и не только в России — не может не вызывать сожаления.

Мы всегда были открыты для полемики. Открыты и сейчас, так что если вы не согласны с тем или иным автором или статьей, гораздо эффективнее не исходить ядом в комментариях к фейсбучному посту, а написать критический отзыв, который мы — если он будет соответствовать критериям журнала — обязательно опубликуем.

Сегодня мы публикуем эссе постоянного автора Fitzroy Magazine Георгия Зотова, которое фактически является ответом на вызвавшую негодование наших читателей статью Игоря Фунта. Посвящено оно той же теме — осмыслению феномена рухнувшей тридцать лет назад советской империи. Чем был Советский Союз — раем всеобщей справедливости или жутким царством зла? И почему воспоминания о нём по-прежнему вызывают столь яростные споры?

Редакция Fitzroy Magazine