Выборы-2021: перспективы для страны

Можно констатировать, что прошедшие выборы продемонстрировали ослабление позиций “Единой России” в целом ряде регионов страны (Кировская, Ярославская области, Коми, НАО, Хабаровский край, Якутия) и некоторое усиление позиций КПРФ. Кроме того, в парламенте первый раз за долгие годы появилась пятая партия — “Новые люди”. Хотя “НЛ” считается чисто политтехнологическим проектом Администрации президента, её программа разрабатывалась с учётом наиболее актуальных запросов и тенденций как российского общества, так и передовых обществ Запада (в частности, США и Франции). И если говорить о социал-консерватизме в том его варианте, который был описан выше, то ближе всего к нему из всех прошедших в Думу партий сегодня стоят именно они.

Парадоксальным образом, партия, провозглашающая цели, в основном совпадающие с той самой идеологической триадой, которую видит в качестве фундамента России будущего большинство наших сограждан, едва-едва набрала на этих выборах необходимые для прохождения в ГД 5% голосов.

Причин тому несколько. И главная из них — отсутствие, или, во всяком случае, чрезвычайно низкий уровень обратной связи между обществом и властью. По большому счету, российская власть в принципе мало обращает внимания на то, чего хочет общество — исключение составляют периоды острой политической турбулентности, на которые, хочешь не хочешь, нужно реагировать. В остальное время передача сигналов в государстве осуществляется в одном направлении: сверху вниз.

Как могла бы осуществляться такая обратная связь? Не откроем Америки, если скажем, что классическая представительская демократия до сих пор является основным каналом, по которому сигналы “снизу” (от общества) не просто идут “вверх” (к власти), но и во многом определяют конкретные формы этой власти. Но сейчас эта модель размывается на наших глазах: опробованная на референдуме за поправки к Конституции гибридная форма голосования (или, как ехидно выразился один ТГ-канал, “трёхдневные пеньковые электровыборы”) позволяет власти успешно решать свои тактические задачи, но делает её слепой и глухой в отношении реальных чаяний и желаний электората.

В результате власть использует всю мощь административного ресурса на поддержание своей “карманной” партии — ЕР, и на борьбу с “опасностью слева” (хотя в своём нынешнем виде КПРФ вряд ли может угрожать кому бы то ни было). И выигрывая чисто технологически (большинство в новой Думе по-прежнему у единороссов), проигрывает идеологически и — в перспективе — политически.

Реальная обратная связь подразумевает, прежде всего, использование классического инструментария представительской демократии (без её “гибридных” форм, позаимствованных, кстати говоря, из опыта США, где в 2020 г. Демпартия в союзе с интернет-гигантами с помощью многодневного голосования по почте свергла неугодного ей президента, заменив его на послушного маразматика). Но поскольку выборы, как правило, случаются реже, чем Рождество, а обратная связь должна функционировать постоянно, то в государстве должны существовать и перманентные механизмы, обеспечивающие прохождение информационных сигналов снизу вверх. Это и свободные СМИ (мы понимаем, разумеется, что “идеальной журналистики в вакууме” в природе не существует, и все крупные медиа так или иначе выражают интересы тех или иных финансовых и политических игроков — но речь идёт не столько об аффилированности, сколько о свободе писать на любые темы, в том числе, и неприятные для власти). Это и развитые институты гражданского общества, которые сейчас подвергаются жёсткому прессингу во имя священной политической стабильности.