Несколько слов перед Новым годом от главного редактора Fitzroy Magazine

Мир увидит новые штаммы коронавируса — какую-нибудь сигму или ипсилон. За публичные выступления против вакцин начнут давать небольшие тюремные сроки. Сторонников вакцинации будут отлавливать партизаны-антиваксеры и насильно колоть прививки от бешенства. Чтобы получить стандартный “шенген”, придётся проходить медкомиссию. Куар-коды станут вкладышем в паспорте…

И это — тоже вполне вероятное будущее.

Но в том-то и заключается магия последних минут перед Новым годом: они содержат в себе неисчислимое множество потенций. В это волшебное время мы все похожи на детей, ещё не растерявших веру в чудо, — хотя как взрослые понимаем, что чудеса бывают не только добрыми. Мы не знаем, что ждёт нас под яркой оберткой коробки, скрытой ветвями новогодней ёлки — но мучительно хотим угадать.

Fitzroy Magazine весь этот год стремился держать руку на пульсе событий, знакомя вас с самыми важными и значительными проблемами современности, открывая позабытые страницы российской и мировой истории, читая вместе с вами новые книги, обсуждая новые фильмы, наблюдая за созданием новых сериалов… Мы искренне надеемся, что вместе с отличным авторским коллективом журнала (а он за год стал ещё больше и разнообразнее) сделали для вас уходящий 2021 год ярче и интереснее.

И как бы ни сошлись звёзды в 2022-м, мы будем продолжать наше дело (cosa nostra — ит.). FitzroyMagazine верит в то, что будущее можно если не предсказать, то предвидеть. Поэтому в новом году мы будем уделять больше внимания самым перспективным тенденциям в науке и технологиях — от искусственного интеллекта до возможности путешествий со сверхсветовой скоростью. Мы расскажем вам о шоу-бизнесе XIX века и о сериалостроении века XXI. Мы продолжим увлекательную экскурсию на берега Нила, где пересекались интересы мировых империй, включая Российскую. Мы заглянем под полог индийских джунглей, где до сих пор живут потомки легендарных головорезов-коньяки, приоткроем завесу тайны над неизвестными эпизодами Большой игры русской и британской разведок в Центральной Азии и на Кавказе…

И, конечно, мы будем и дальше знакомить вас с произведениями авторов, работающих в самых разных жанрах — рубрика “Проза”, полюбившаяся нашим читателям, в 2022 году пополнится новыми именами…

От всего коллектива редакции Fitzroy Magazine и от себя лично желаю нашим читателям, чтобы 2022 год стал для всех нас годом свободы, путешествий и приключений, годом новых открытий и прекрасных начинаний.

Без страха, без иллюзий, без напрасных сожалений — вперёд!