Гражданская война Кайла Риттенхауса

Последний защитник старой Америки
Освободите кайла
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Герой

Достаточно взглянуть на фотографии Кайла Риттенхауса и Аллена Арментраута, чтобы убедиться: у зловещего “белого супрематизма”, которым американские левые пугают сами себя и весь мир, лицо вовсе не страшное. Скорее, наоборот: оба они, и Риттенхаус, и Арментраут такие домашнего вида пухляши, безобидные и даже в некотором смысле провоцирующие на агрессию по отношению к себе. На самой известной фотографии Арментраута тот едва ли не с испугом отворачивается от сующей ему под нос средние пальцы темнокожей девицы; всё, что в нём в этот момент есть героического — это флаг Конфедерации на плече (дело происходило летом 2017 г. в Шарлоттсвилле, куда Арментраут приехал защищать от леваков памятник генералу Ли). Риттенхауса, тоже приехавшего в соседний город — Кеношу, штат Висконсин — помочь своим друзьям уберечь магазин от грабителей (а это уже лето 2020 г., бунты BLM по всей стране), пытались убить разбушевавшиеся погромщики. Вероятно, посчитали, что этого полноватого паренька с круглым детским лицом бояться нечего, пусть даже у него в руках винтовка. Внешность, однако, бывает обманчива.

Риттенхаус побежал, его догнали, сбили с ног. Один из нападавших ударил его скейтбордом. Второй выстрелил в него из пистолета — не попал. Кайл, уже лёжа на земле, несколько раз нажал на спусковой крючок — и оказался куда более метким стрелком. Двоих — Джозефа Розенбаума и Энтони Хубера — он убил, третьего, Гейджа Гросскройца, ранил в руку.

Два момента, на которые мало кто обратил внимание: во-первых, все трое нападавших были значительно старше Кайла. Риттенахусу на момент схватки на тёмных улицах Кеноши было 17. Розенбауму — 36 (14 из них он провёл в тюрьме за растление малолетних), Хуберу — 26, Гросскройцу — 28. И второй момент — все трое расстрелянных Риттенхаусом были белыми.

Помимо этого, общего у них было мало. Розенбаум — типичный white trash, подонок общества, преступник-рецидивист. Хубер — безработный уличный клоун, ловко управлявшийся со скейтбордом. Гросскройц, фельдшер скорой помощи, как выяснилось в ходе процесса над Риттенхаусом — “профессиональный бунтарь”, член коммунистической организации “Народно-революционное движение Милуоки”.

Хотя нет, было и ещё кое-что. Всех троих объединяло желание воспользоваться охватившими страну беспорядками, чтобы выплеснуть скопившуюся внутри ненависть. Немаловажная деталь: за несколько часов до того, как напасть на Риттенхауса на парковке у автомагазина, Розенбаум выписался из психушки, куда попал за попытку самоубийства.

А Риттенхаус, напротив, всю свою сознательную жизнь был сторонником порядка. Он работал спасателем, участвовал в программе, знакомившей школьников с работой полицейских (их, в частности, учили оказывать первую помощь при травмах и авариях, и, отправляясь в Кеношу, Кайл взял с собой аптечку, чтобы помогать пострадавшим в уличных столкновениях), подавал заявление в морскую пехоту.

Но в глазах либеральной Америки преступником стал именно Риттенхаус.

Арментраут и нападение на Риттенхауса

Процесс

27 августа округ Кеноша обвинил Риттенхауса в самых тяжких преступлениях штата Висконсин, в том числе в умышленном убийстве первой степени, наказанием за которое является пожизненное заключение. Другие обвинения в уголовном преступлении включали непредумышленное убийство, а также было предъявлено обвинение во владении штурмовой винтовкой АR-15. Американские СМИ наперебой цитировали помощника окружного прокурора Томаса Бингера, заявившего: “Мы не позволяем подросткам бегать с оружием. Это так просто”.

Процесс над Кайлом Риттенхаусом длился пятнадцать месяцев, и всё это время мало кто сомневался, что его осудят и приговорят к большому тюремному сроку. Особенно после того, как в апреле присяжные признали виновным в убийстве Джорджа Флойда полицейского Дерека Шовина и тот загремел в тюрьму на 22 года. А пока шёл суд, на телефон матери Кайла приходили сообщения от незнакомцев: “Твой сын — сука-убийца, выступающий за превосходство белой расы. Тебе и твоей семье нужно считать свои грёбаные дни”. Или: “Мы сделаем ваш дом похожим на Бейрут”. Приходили анонимные угрозы и судье Брюсу Шредеру: “Под черной мантией судьи вы носите белый балахон Клана” (имеется в виду Ку-Клукс-Клан). “Если я когда-нибудь вас встречу лично, то плюну вам в лицо, чего бы мне это ни стоило”. В то же время выражения солидарности с Риттенхаусом жёстко блокировались теми же интернет-гигантами, которые зимой 20/21 гг. заткнули рот самому президенту США. Facebook и Twitter удаляли все посты в поддержку Риттенхауса, ссылаясь на правила, запрещающие прославление насилия и одобрение стрелков, устраивающих массовые расстрелы. Facebookотключил поиск по запросу “Кайл Риттенхаус”. А фандрайзинговая платформа GoFundMe запретила фонду защиты Риттенахуса собирать для него пожертвования (официально — из-за запрета сбора денег для юридической защиты предполагаемого насильственного преступления, но то же самое было в 2017 г. с Алленом Арментраутом, который не только никого не убил, но и вообще пальцем ни к кому не притронулся).

В середине ноября процесс подошёл к своей кульминации. Когда присяжные, выслушав все аргументы обвинения и защиты, удалились на совещание, перед зданием суда начались столкновения между Антифа и BLM, с одной стороны, и сторонниками Кайла Риттенхауса — с другой. Страсти накалялись три дня, а на четвёртый присяжные вынесли свой вердикт: Кайл Риттенхаус невиновен. Судья Шредер, не испугавшись анонимных угроз, вынес оправдательный приговор. Кайл Риттенхаус, последний защитник Америки, расплакался и едва не упал — и упал бы, если бы адвокаты его не поддержали.

Казалось бы — happy end. Но нет, это только начало.

Вердикт Риттенхаусу

Реакция

Мы дадим оружие всем семнадцатилетним чернокожим детям в Милуоки и отправим их к белым. Вы увидите, что произойдёт, вы, мать вашу, увидите!”кричит присяжным на ступенях здания суда здоровенный негр в бандане.

Федеральное правительство должно предъявить Риттенхаусу обвинение в убийстве!”требует активист BLM Трой Гастон на митинге “Остановить превосходство белых!” в Чикаго. — Как может быть мир, если нет справедливости? Без справедливости не может быть мира!

Гастон вообще большой специалист по справедливости. Во время одного из первых митингов BLM в мае 2020 г. он был арестован за нанесение побоев полицейскому. Мы же все понимаем, что в Штатах может ожидать человека, побившего копа при задержании? А Гастону не было ничего: после того как активисты BLM подали петицию прокурору штата и мэру Чикаго, статью ему поменяли на сопротивление при аресте и отпустили, взыскав небольшой штраф. Правда, до того как американская юстиция, устыдившись убиения Флойда, стала удивительно невнимательна к преступлениям чернокожих, Гастон всё-таки отсидел десять лет за кражу со взломом, подделку документов и использование чужой кредитной карты (и где только он ее взял?). Три года из десяти он провел в одиночной камере, но теперь считает, что был несправедливо осуждён. В настоящее время Гастон посещает онлайн-занятия в университете Рузвельта и планирует получить докторскую степень в области антропологии. “Я создан для борьбы, — признается он журналистам. — Всё существование чёрных людей — это сопротивление”.

Ну допустим. Но Кайл-то Риттенхаус тут причем?

Напавшие на Риттенхауса погромщики не были чёрными. Они всего лишь участвовали в беспорядках, вспыхнувших в Кеноше после того, как офицер полиции ранил чернокожего Джейкоба Блейка, угрожавшего ему ножом. Блейк выжил, но остался частично парализованным. Спустя два дня в Кеноше начались уличные столкновения и грабежи магазинов — естественно, под лозунгами “Нет превосходству белых”. Кстати, суд полицейского, стрелявшего в Блейка, оправдал, но это уже детали…

Трудно сказать, чем завершился бы судебный процесс, если бы на Риттенхауса набросились бы не белые. Но так ситуация даже прозрачнее: левая Америка требовала — и требует — крови Риттенхауса не за то, что он убил чернокожих, а за то, что он, белый подросток, посмел взять в руки оружие, чтобы защищать порядок от тех, кто этот порядок стремился обратить в хаос.

Ибо — если уж раскручивать этот клубок, то до конца — вся система “новой этики”, культуры отмены, критической расовой теории и т. д. направлена на то, чтобы поменять правила игры, подменить порядок “отживший”, “старый”, “патриархальный”, “белый” — эпитетов можно набрать ещё две корзины — новым, “прогрессивным”. Но сам процесс подмены, в полном соответствии с единственно верным марксистским учением, лежит через революцию, то есть через хаос.

Этот хаос — вместе с очень вовремя грянувшей пандемией — в прошлом году смёл ненавистного либералам президента Трампа. Но если у кого-то были иллюзии, что после “победы” — простите, не могу не взять это слово в кавычки — Байдена и Ко эпоха хаоса закончится, то реакция американского общества на оправдательный приговор Риттенхаусу свидетельствует об обратном. Вечером в пятницу начались беспорядки в Портленде — городе, где традиции битв между Антифа и правыми группировками особенно сильны. В Бруклине, Нью-Йорк, сотни активистов BLM вышли ночью на улицы под лозунгами “Нет справедливости в расистской системе” и “Расизм — болезнь, революция — лекарство!”. И зная, как нетерпимы левые к поражениям — в чём, кстати, правым и консерваторам стоило бы брать с них пример, — можно держать пари: основное веселье ещё впереди.

Кирилл Бенедиктов

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