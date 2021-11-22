Гражданская война Кайла Риттенхауса

Достаточно взглянуть на фотографии Кайла Риттенхауса и Аллена Арментраута, чтобы убедиться: у зловещего “белого супрематизма”, которым американские левые пугают сами себя и весь мир, лицо вовсе не страшное. Скорее, наоборот: оба они, и Риттенхаус, и Арментраут такие домашнего вида пухляши, безобидные и даже в некотором смысле провоцирующие на агрессию по отношению к себе. На самой известной фотографии Арментраута тот едва ли не с испугом отворачивается от сующей ему под нос средние пальцы темнокожей девицы; всё, что в нём в этот момент есть героического — это флаг Конфедерации на плече (дело происходило летом 2017 г. в Шарлоттсвилле, куда Арментраут приехал защищать от леваков памятник генералу Ли). Риттенхауса, тоже приехавшего в соседний город — Кеношу, штат Висконсин — помочь своим друзьям уберечь магазин от грабителей (а это уже лето 2020 г., бунты BLM по всей стране), пытались убить разбушевавшиеся погромщики. Вероятно, посчитали, что этого полноватого паренька с круглым детским лицом бояться нечего, пусть даже у него в руках винтовка. Внешность, однако, бывает обманчива.

Риттенхаус побежал, его догнали, сбили с ног. Один из нападавших ударил его скейтбордом. Второй выстрелил в него из пистолета — не попал. Кайл, уже лёжа на земле, несколько раз нажал на спусковой крючок — и оказался куда более метким стрелком. Двоих — Джозефа Розенбаума и Энтони Хубера — он убил, третьего, Гейджа Гросскройца, ранил в руку.

Два момента, на которые мало кто обратил внимание: во-первых, все трое нападавших были значительно старше Кайла. Риттенахусу на момент схватки на тёмных улицах Кеноши было 17. Розенбауму — 36 (14 из них он провёл в тюрьме за растление малолетних), Хуберу — 26, Гросскройцу — 28. И второй момент — все трое расстрелянных Риттенхаусом были белыми.

Помимо этого, общего у них было мало. Розенбаум — типичный white trash, подонок общества, преступник-рецидивист. Хубер — безработный уличный клоун, ловко управлявшийся со скейтбордом. Гросскройц, фельдшер скорой помощи, как выяснилось в ходе процесса над Риттенхаусом — “профессиональный бунтарь”, член коммунистической организации “Народно-революционное движение Милуоки”.

Хотя нет, было и ещё кое-что. Всех троих объединяло желание воспользоваться охватившими страну беспорядками, чтобы выплеснуть скопившуюся внутри ненависть. Немаловажная деталь: за несколько часов до того, как напасть на Риттенхауса на парковке у автомагазина, Розенбаум выписался из психушки, куда попал за попытку самоубийства.

А Риттенхаус, напротив, всю свою сознательную жизнь был сторонником порядка. Он работал спасателем, участвовал в программе, знакомившей школьников с работой полицейских (их, в частности, учили оказывать первую помощь при травмах и авариях, и, отправляясь в Кеношу, Кайл взял с собой аптечку, чтобы помогать пострадавшим в уличных столкновениях), подавал заявление в морскую пехоту.

Но в глазах либеральной Америки преступником стал именно Риттенхаус.