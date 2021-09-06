Афганистан двадцать лет спустя: кто проиграл?

Поражение глобального гегемона
Кирилл Бенедиктов
Фото: Алексей Антонов

В статье, вышедшей три недели назад, я писал, что главными выгодоприобретателями от победы “Талибана” (пока ещё запрещённого на территории РФ) являются Китай, Пакистан и Иран. Последующие события подтвердили этот тезис.

Но там, где есть победители, всегда есть и проигравшие. Кто проиграл в результате вывода американских войск из Афганистана и установления там власти “студентов”?

Прежде всего, разумеется, это бывшие власти Афганистана во главе с экс-президентом этой страны Ашрафом Гани. Сам Гани и его родственники, правда, вряд ли остались в накладе — последние месяцы они предусмотрительно занимались выводом денег за рубеж. Но, откровенно говоря, то, как сложится судьба последнего президента Афганистана, мало кого волнует и уж точно ни на что не влияет.

А вот игрок, чей проигрыш в большой афганской игре действительно имеет первостепенное значение для всего мира — это США, двадцать лет платившие за своё доминирование в этом регионе не только деньгами (согласно докладу Института Брауна, за 20 лет расходы на афганскую войну, с учётом операций в Пакистане, составили $978 млрд), но и жизнями своих граждан — как на днях заявил Байден, с 2001 г. в Афганистане было убито 2 448 солдат и офицеров армии США. К этой цифре нужно прибавить несколько (возможно, десятки) тысяч бойцов ЧВК, а также гражданских контрактников, работавших в этой стране. До недавнего времени американскому избирателю, далекому от хитросплетений большой геополитики, было вполне достаточно сознавать, что все эти “хорошие парни” умерли где-то на другом конце света не зря, а ради торжества демократии. Пропагандистский миф рассеялся за считанные дни в августе 2021 года, когда американские войска эвакуировались из Афганистана в такой позорной спешке, что это действительно напоминало бегство.

Это не выглядело как организованный отвод войск. И даже как поспешное отступление. Это выглядело как разгром”, — пишет независимое британское издание The Article. “Трусливый, нелояльный, унизительный, позорный, глупый, некомпетентный, постыдный, ужасающий, трагичный. Капитуляция. Разгром. Фиаско”, — далеко не полный набор эпитетов, которые используют очевидцы для описания кабульского исхода.

И если в первые дни этого бегства ещё можно было встретить мнения, что это всего лишь хитрый ход со стороны сверхдержавы, которая просто избавляется от ставшего ненужным “обременения”, высвобождая силы и ресурсы для решения других задач, то реакция на стремительное бегство американцев как в самих США, так и в мире, эту версию быстро опровергли.

Хотя решение о выводе войск из Афганистана было принято ещё Дональдом Трампом (соглашение с талибами было подписано в феврале 2020 г. в Дохе), вся ответственность за него легла на старческие плечи Джо Байдена. Под ударом оказался не только сам Сонный Джо, но и вся его администрация. Последние опросы общественного мнения показывают, что деятельность президента на его посту одобряют только 44% опрошенных избирателей. Ещё хуже для демократов, что согласно опросу Emerson College, Байден проигрывает Трампу в гонке за Белый дом, если оба они будут баллотироваться в 2024 году.

И это при том, что большинство американских СМИ честно отрабатывают левую повестку, ругают Трампа и хвалят Байдена. В такой ситуации только одно может убедить избирателя в том, что на уши ему вешают лапшу: событие глобального масштаба, которое невозможно скрыть от аудитории. Таким событием и стал вывод американских войск из Афганистана. Согласно тем же опросам, 68% американцев считают, что США войну в Афганистане проиграли. И проиграли именно при демократической администрации в Вашингтоне.

Насколько этот тренд закрепится в сознании американского избирателя, сказать сложно: всё-таки совокупную мощь медиакорпораций и гигантов Big Data не стоит недооценивать. Но если либеральным психоаналитикам не удастся избавить ширнармассы от переживаний в связи с поражением в Афганистане до промежуточных выборов в Конгресс (ноябрь следующего года), демократы почти наверняка потеряют своё большинство на Капитолийском холме. А это, в свою очередь, поставит под угрозу реализацию их плана на бессрочное доминирование в политической жизни страны, о котором мы не раз писали на страницах Fitzroy Magazine.

Но негативными последствиями для Демпартии дело отнюдь не исчерпывается. Поражение сильнейшего государства планеты в Афганистане стало симптомом уже не кризиса, а серьёзной болезни мирового гегемона, которым США — как лидер “глобального Запада” — продолжали оставаться с момента окончания Холодной войны, несмотря на все разговоры о переходе к многополярному миру.

Кадры из аэропорта Кабула свидетельствуют не просто о неудачной военной операции. “Во-первых, для западных экспертов по “стратегическим коммуникациям” это означает, что управление информацией, хлынувшей из Кабула, очень быстро вышло из-под контроля. Но реальный смысл этих слов и образов, который лидеры Запада до сих пор, кажется, не могут понять, заключается в том, что почти всё, что связано с западной стратегией, сейчас находится под вопросом и может оставаться таким на долгие годы”, — считает профессор Лондонской школы экономики Пол Корниш.

Когда американцы в 1975 году эвакуировались из Сайгона, это было крупным поражением в противостоянии двух сверхдержав, у каждой из которых была своя стратегия и своя правда. Проиграть сильному сопернику обидно, но не стыдно.

В 2021 году американцы проиграли пустоте. Талибы, безусловно, пользуются поддержкой Пакистана, Ирана и других стран, но неверно было бы интерпретировать ситуацию так, будто это Исламабад или Пекин сражались в Афганистане с Вашингтоном руками талибов. Поражение Америке нанёс не какой-то конкретный враг, а сама логика вещей. Их стратегия — стратегия Запада — оказалась нагромождением ошибок. И в августе 2021 г. это увидел весь мир.

Проигрыш США в Афганистане не замедлил сказаться на их отношениях с союзниками: Британия уже ставит под сомнение компетентность вашингтонской администрации (премьер Джонсон публично назвал Байдена “Сонным Джо”, а Тони Блэр назвал уход США из Афганистана “имбецильным” — можно представить, какие выражения используются в кулуарах). Лондон, кстати, несмотря на популярные конспирологические теории о том, что именно там находится истинный центр управления мировой политикой, тоже можно считать проигравшим — во всяком случае, имиджу Великобритании, связанной с США узами англосаксонской общности, был нанесён серьёзный удар.

Можно без особого преувеличения сказать, что главным проигравшим в результате победы “Талибана” в Афганистане стал глобальный Запад, продемонстрировавший свою неспособность управлять важнейшими военно-политическими процессами. Разумеется, никому не хочется выглядеть неудачником: именно поэтому в своей речи 31 августа Джо Байден попытался изобразить дело так, будто уход из Афганистана позволит Америке пересмотреть свою внешнюю политику, сосредоточившись на вызовах со стороны Китая и России. Для этого ей необходимо заручиться поддержкой союзников и, возможно, даже некоторых конкурентов.

Но в ситуации, когда США на глазах у всего мира только что спасовали перед силами архаики в Центральной Азии, претендовать на роль лидера объединённого Запада в борьбе с куда более сильными противниками, мягко говоря, странно. Тем более, что в ценности союзнических отношений с Вашингтоном после кабульского позора усомнились не только в Великобритании.

Ещё одним проигравшим в результате ухода США из Афганистана является Израиль. Экс-директор разведки МОССАД Йосси Коэн в статье в израильской газете Yediot Aharonot пишет, что быстрое падение Афганистана в результате наступления талибов в сочетании с продолжающимся натиском со стороны администрации Байдена по возвращению к ядерной сделке с Ираном — “это формула катастрофы, которой необходимо что-то срочно противопоставить”.

Если, как предполагает Коэн, США повторят афганский сценарий, быстро и полностью покинув Ирак, это может привести к падению нынешнего иракского режима и полному доминированию Исламской Республики Иран в регионе.

Итак, тройка главных проигравших от победы “Талибана” — США, глобальный Запад и Израиль. Но помимо бенефициаров и проигравших, есть ещё страны, положение которых на большой геополитической доске для игры в нарды до сих пор не определено. О них мы поговорим в следующий раз.

Кирилл Бенедиктов

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