Съеденные заживо, или Зомбиапокалипсис в России

Много лет мы наблюдали, как в интернете раскручивается (и переползает оттуда в традиционные масс-медиа) бесконечное фрик-шоу. И не заметили, как персонажи с “милыми особенностями” поведения и “люди своеобразные” стали доминировать. Мы криво усмехались и вяло поругивались, когда странные типы заваливали публику терабайтами мифов и легенд по всем темам, от истории и культуры до науки. Но пока одна половина страны хмыкала, другая — внимала. И врастала в новую реальность, где человек живёт в атмосфере постоянной лжи, верифицировать которую у него — никаких шансов, да он и не хочет.

Потом случилось то, что случается всегда.

На хорошо разогретую аудиторию обрушился информационный вирус, не поддающийся критике. Это не в его свойствах. Он не лечится. Аудитория впитала его — и заразилась.

И сегодня уже неважно, что интернет наглухо оккупирован моральными уродами и пассионарными безумцами, что на каждого доктора Проценко там четыре политолога Кургиняна и пять историков Понасенковых.

Важно только то, что антиваксерство даже в лёгкой форме — не мировоззрение и не образ мыслей, а полноценная вакцинофобия с широким комплексом признаков: избегающее поведение, негативные ожидания и так далее. А в основе антиваксерства как идейная подкладка лежит чей-то детально проработанный бред. Хороший такой, убедительный, прямо мечта параноика с элементами бреда воздействия.

От этой дряни нет вакцины.

Любой, кто имел опыт общения с антиваксерами в соцсетях и не ограничился баном, а посмотрел, с кем говорит, мог заметить ряд особенностей, которые у них пугающе одинаковы.

Как правило, у антиваксера задолго до ковида была какая-то сверхценная идея. Он уже с чем-нибудь или за что-нибудь вдохновенно боролся. При этом для основной массы людей, готовых от малейшего толчка съехать с катушек, очень важно, чтобы их сверхценная идея лежала в конвенционном поле. Говоря по-русски: если не одобрялась обществом, то хотя бы не считалась неприличной.

Борьба с вакцинацией стала для неустойчивой публики даром небес и легитимным поводом наконец-то двинуться рассудком всерьёз.

А качественный хорошо выдержанный параноидный бред — то, что доктор прописал, извините за чёрный юмор.

При взгляде на безнадёжного антиваксера со стороны, пожалуй, самое мучительное — знать, что характерные черты человека с бредовыми концепциями — это ясность сознания и сохранность интеллекта. Вступая с ним в диалог, вы до самого конца не поверите, что говорили с душевнобольным. Оппонент скорее выглядит неглупым человеком, который запутался в информации. Зачастую антиваксер попросту умён. И непременно, на беду свою, образован.

В отдельных посылках антиваксер будет прав стопроцентно, при этом он искажённо воспринимает ситуацию в целом, но переубедить его вы не сможете никогда. В его построениях есть логические дыры, но пытаться указывать на них бессмысленно: человек просто не услышит ваших аргументов. Если начать давить, он озлобится или уйдет в уже упомянутую схему высокомерного сочувствия.

И правильно сделает.

Сочувствовать ему — поздно.

А вот нам с вами — не помешает. Жалко нас.