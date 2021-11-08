“Русский вопрос” в “день народного единства”: угрозы национальной безопасности и территориальной целостности России

4 ноября Россия в очередной раз отметила “день народного единства”. Официальная пропаганда преподносит Российскую Федерацию как “страну 666 народов”, где царят дружба, взаимное понимание и согласие, которое, по словам одного из второстепенных героев романа “Двенадцать стульев”, есть “продукт при полном непротивлении сторон”. В советские времена “дружба народов” привела к самороспуску СССР и, по факту, к распаду исторической России, от которой отделились её окраины. В результате этих процессов русские негаданно-нежданно для многих стали “разделённым народом”, причём одним из крупнейших в мире: за границами возникшей на основе РСФСР Российской Федерации оказалось около 25 млн человек.

Положение их в разных республиках бывшего Союза было различным, постоянно менялось и продолжает меняется. Однако не внушающим опасений оно (если не считать одного-единственного исключения — Белоруссии), не было нигде и в дальнейшем уже вряд ли будет.

Русских, равно как и русский язык, ущемляли и притесняли в странах Прибалтики — в Латвии и в Эстонии, в Молдове, в Закавказье, в Средней Азии, в Казахстане, а со времён президентства Ющенко — и на Украине.

В Таджикистане доходило до погромов и прямой резни русских и русскоязычных граждан, причём нередко гибель этих несчастных сопровождалась не только глумлением над жертвами, но и пытками, а также другими проявлениями жестокости и садизма. Любопытно и показательно, что идеолог этнических чисток в этой стране, народный поэт Таджикистана и член Союза писателей СССР Гулрухсор Сафиева, которая в своё время кричала о “поруганной северными варварами … темноглазой Родине” и требовала, чтобы “кровь смыла русскую грязь”, как и многие другие таджикские беженцы, перебралась из горячо любимой отчизны — почему-то в Россию. Из Таджикистана её вывезли российские военные, чем, безусловно, спасли ей жизнь. Нашлась Сафиевой и чудесная квартира в столице “северных варваров” — Москве.