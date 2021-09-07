Радикальная реформа здравоохранения: возможный сценарий

Граждане больше не верят системе здравоохранения. Они потеряли надежду, что врачи им помогут. Это главная проблема российской медицины. Любой контакт пациента с лечебным учреждением приносит стресс, унижения и нулевой результат на выходе.
Люди боятся врачей, не идут к ним до последнего. Отсюда низкая продолжительность жизни — регулярный контроль состояния здоровья не проводится, а значит, нет самого главного –профилактики и ранней диагностики. Пациенты обращаются на поздних стадиях заболевания, вылечить их проблематично.
При этом рост продолжительности жизни — всего лишь одно из следствий хорошей работы здравоохранения. Путин ставит правительству задачу: “достижение ожидаемой продолжительности жизни в 75 лет по итогам 2025 года”.
Но какими методами? Сначала принципиальное улучшение системы здравоохранения, затем рост продолжительности жизни. По-другому не получится.
Правительству нужна другая директива — создание наилучшей медицинской системы для всех граждан. Причём системы полностью бесплатной, иначе в нашей стране быть не может.
Автор — медицинский журналист — предлагает вашему вниманию тенденциозное описание текущей медицинской реальности и провокационный план реформы здравоохранения.
1. Распродать все больницы. Либерал открывает шампанское
Вначале надо отказаться от безумной идеи, что государство должно владеть всей медицинской инфраструктурой, этими десятками тысяч коек. Частный владелец действует эффективней. Это непреложно.
Да, медицина — чувствительная область, ответственность собственника высока. Но нас ведь не смущают частные аптечные сети и продовольственные компании — чувствительность в этих сферах не ниже медицинской.
Государство выплачивает медицинскому учреждению стоимость лечения пациента вне зависимости от формы собственности. Главное — экономически обоснованный, справедливый тариф, одинаковый для всех игроков рынка. Государство платит больнице, пациент лечится бесплатно.
Следует приватизировать большинство госпиталей и центров. Государство должно дать гарантию оплаты медицинской услуги, тогда международные стратегические инвесторы смогут рассчитать свою рентабельность и придут к нам.
Вместе с деньгами такие специализированные фонды приносят передовые методики и технологии, ведь они владеют госпиталями по всему миру. У русского бизнеса тоже есть деньги, знания и интерес.
В результате должна сложиться олигополия из пяти-шести госпитальных сетей, способных качественно лечить, вовремя обновлять знания своих врачей и оборудование.
2. Отнять деньги у корпораций. Коммунист рвёт гармошку
В описанной выше схеме у государства были деньги на адекватную оплату медицинских услуг. Откуда они взялись? Подход к финансированию медицины должен быть экстремально “левым”. Специальный налог на пользование недрами, например. Новые налоги на богатых. Денег требуется много, а значит, кого-то придётся раскассировать.
Решиться на радикальную реформу нашего здравоохранения может только уверенная в себе власть. Потребуется несгибаемая политическая воля.
Объяснить простым людям смысл и выгоду реформы не получится, как не удалось объяснить им смысл и выгоду вакцинации от COVID.
Эффектное публичное изъятие денег у олигархов и корпораций — с помощью налогов, или более грубым методом — облегчит душевную боль электората, защитит правительство от нападок слева, заткнёт популистам рты.
3. Врача любит только Следственный комитет
Теперь взглянем на тех, кто лечит. Картина страшная. У людей ломаются жизни, они страдают и умирают из-за отсутствия у врачей необходимых знаний и желания помочь.
А врачи? Они нищие, перегруженные работой, забитые начальством, сходящие с ума от бесконечного написания бумажек.
Вдобавок Следственный комитет открыл на врачей охоту. Громкие дела следуют одно за другим, и каждому медику очевидна абсурдность выдвигаемых СК обвинений. В результате доктор боится оказывать помощь выше минимального норматива — он не хочет в тюрьму.
Как этого врача обвинять в некомпетентности? У него нет ни секунды на обновление своих знаний. У него нет мотивации. Системы непрерывного постдипломного образования врачей в России не существует. То, что есть — профанация.
Самая актуальная медицинская информация публикуется на английском языке. Бесплатных ресурсов достаточно, но большинству врачей они недоступны. В медицинских ВУЗах английскому не обучают.
4. Доставка компетенций в осаждённую крепость
Откуда берут компетентных врачей страны, успешно проводящие реформу здравоохранения? Их отправляют учиться в Европу, в Израиль, в США.
Китай поступил именно так. Перед началом реформы он имел советскую медицину образца 1970 года. Теперь Китай мировой лидер, прогресс колоссальный. Китайские врачи вполне способны обучить российских коллег.
Копирование лучших практик западной медицины — тоже политический момент. Если власть утверждает, что Запад наш враг, то ходить к нему на поклон за медициной будет как-то неудобно. Жителям осаждённой крепости не стоит посылать противоречивых сигналов.
Выхода два: либо смягчить антизападную пропаганду, либо обращаться к китайцам. Там, кстати, врачи на английском говорят отлично.
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5. Диплом есть, доктора нет
Высшее медицинское образование в России отстало от жизни на десятилетия. В ВУЗах ничто не работает системно. Есть хороший человек на кафедре — студенты знания получают. Нет хорошего человека — знаний тоже нет. В результате диплом вручают тому, кто является врачом едва ли на 30%.
Механизм обучения молодых врачей на рабочем месте отсутствует. Каждый сам крутится, как может. Передавать знания молодым опытные специалисты не желают. Одни слишком заняты, другие опасаются вырастить конкурента.
6. Медицинский чиновник делится властью
Государственные органы регулируют абсолютно все элементы медицинской системы. Все действия доктора ограничены инструкцией чиновника. Важная часть реформы — передача профессиональным медицинским ассоциациям права самостоятельно разрабатывать регламенты врачебной деятельности.
Профессиональные ассоциации дадут врачу уверенность. Он будет знать, к кому обращаться за помощью и защитой.
Медицинские ассоциации существуют и сегодня. По сути это синекуры, собирающие деньги с фармацевтических компаний и двигающие на рынок их препараты. Толка от них нет. Авторитет и уважение эти структуры утратили полностью.
7. Консенсус на руинах репутации
Профессиональные ассоциации должны играть первостепенную роль в разборе медицинских ошибок, суды обязаны учитывать их мнение.
Сейчас Следственный комитет сам подозревает врача в ятрогенном преступлении, сам ведёт следствие, сам проводит экспертизы и сам доказывает в суде виновность доктора.
Независимые медицинские ассоциации ограничат монополию СК. В суды над врачами вернётся отсутствующее там правосудие.
Но из кого собрать эти блестящие ассоциации медиков? Институт репутации в российской медицине уничтожен полностью. У нас нет ни одной фигуры консенсуса, ни одного великого врача-гуманиста, ни одного нравственного камертона.
Институт репутации нельзя просто привезти с Запада, купить за деньги или основать указом президента. Его придётся отстраивать с нуля своими силами.
8. Воля к величию ищет политика
Вы прочли краткое описание пути, который приведёт нас к главной цели — оказанию наилучшей медицинской помощи каждому гражданину России. Цель благородная, можно сказать — великая. Для её осуществления России требуется великий политик. Но таких пока не видно.
Политические партии идут на выборы в Думу. Ни одна из них не желает обсуждать медицинскую реформу всерьёз. В партийных программах и лозунгах только популизм и спекуляции — примитивный расчёт электоральных технологов.
Партии получат свои голоса и будут сидеть в новой Думе. Медицинские чиновники будут сидеть в министерстве и врать людям о повышении качества помощи. Пациенты будут сидеть дома без лечения, презирать врачей и бояться любой медицины.
Изменений не будет. Великий политик не придёт. Реформа здравоохранения — это красивая иллюзия. Обсуждать её можно, дожить до неё нельзя.
Юрий Гусаков