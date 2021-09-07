Радикальная реформа здравоохранения: возможный сценарий

Граждане больше не верят системе здравоохранения. Они потеряли надежду, что врачи им помогут. Это главная проблема российской медицины. Любой контакт пациента с лечебным учреждением приносит стресс, унижения и нулевой результат на выходе.

Люди боятся врачей, не идут к ним до последнего. Отсюда низкая продолжительность жизни — регулярный контроль состояния здоровья не проводится, а значит, нет самого главного –профилактики и ранней диагностики. Пациенты обращаются на поздних стадиях заболевания, вылечить их проблематично.

При этом рост продолжительности жизни — всего лишь одно из следствий хорошей работы здравоохранения. Путин ставит правительству задачу: “достижение ожидаемой продолжительности жизни в 75 лет по итогам 2025 года”.

Но какими методами? Сначала принципиальное улучшение системы здравоохранения, затем рост продолжительности жизни. По-другому не получится.

Правительству нужна другая директива — создание наилучшей медицинской системы для всех граждан. Причём системы полностью бесплатной, иначе в нашей стране быть не может.

Автор — медицинский журналист — предлагает вашему вниманию тенденциозное описание текущей медицинской реальности и провокационный план реформы здравоохранения.