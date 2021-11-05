Просто покажите мне сиськи

Время чтения: 5 минут
Знаете, новости последних месяцев ввергают меня в загадочное состояние. Один блогер спел идиотскую песню про теракт на мюзикле “Норд-Ост”, и закономерно угодил в цугундер. Другой типа комик простебался насчёт русских, матраса и дерьма, и его выслали из России. Некая отроковица подняла платье, явив филейные части на фоне питерской церкви, и её привлекли к суду. Таджикского гостя, имитировавшего со своей дамой радость в уста сахарные близ собора Василия Блаженного ради репостов и лайков, отправили шить варежки на 10 месяцев. И это ведь началось не вчера, верно? Добавим сюда девушку, поржавшую на тему замученного нацистами в Маутхаузене генерала Карбышева — “извините, я думала, он мифологический персонаж”. Ребята, у меня ощущение, что с юмором в нашей стране полнейшая катастрофа. Я сам люблю пошутить, и порой на грани — тонкой, как лезвие бритвы: ведь я равнодушен к любой мировой религии. А тут… как бы это мягче сказать… ну натурально вообще ни хрена не смешно. Раздача суровых приговоров тоже не выглядит умной. В своё время я сказал одному человеку, что за дурацкую выходку Pussy Riot достаточно 15 суток. “Ты реально прав, — вздохнул он. — Но я бы закатал жёстче. Иначе в другой раз найдутся умники, что в храм с…ь придут”. Как видите, отправка пуссистрадалиц в колонию не помогла. На их место встали легионы.
Афедрон у собора
Так что “жёстче” уже не действует. “Я не знал, я не думал, я полагал, это будет смешно, я всего лишь хотел хайпануть” — вот стандартный набор оправданий, льющихся из уст шутников, едва жандармы берут их за шкирман. Люди как будто в космосе живут. Я крайне не люблю слуг некоторых популярных культов, сделавших из храмов закрытые акционерные общества: теперь и молитву можно заказать, оплатив онлайн. Хотя их-то как раз не стебут, а вот продемонстрировать афедрон у собора — за этим, конечно, не заржавеет. Церковь наша в кои веки раз проявила себя мудро — предложила суду отпускать “заблудших овец” в случае раскаяния (нового Джордано Бруно отчего-то не находится — раскаиваются все). Но у нашего общества, возлюбившего вдруг методы маркиза де Сада, настроения одни — засадить, отправить в Сибирь убирать снег (желательно — весь), выслать в Антарктиду: я слыхал предложения вплоть до расстрела. Ну вот “Пусси Райот” после наказания сделали карьеру — раздавали платные интервью, снялись в топовом американском сериале “Карточный домик”: режим обеспечил им неплохую рекламу. Без него (режима) они так и остались бы группой фриков, извлекающих на известном перформансе мороженую курицу из лона любви. А тут поди ж ты — жертвы, знаменитости, актрисы.
Явление зомби и марсиан
Режим не отдаёт себе отчёта, что наказывай он ещё суровее — сие не подействует. У нас попросту пролюбили образование. Обратите внимание, ведь все герои скандалов — люди молодые, и нечего на зеркало пенять, коли школа крива. Это ж не марсиане в толк не возьмут, кто такой герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, не зомби, вылезшие из подвалов, не вкуривают, что оскорблять человека по национальному признаку — мерзко, а постить в Инстаграме оральные упражнения на фоне храма по меньшей мере глупо. Пришло то самое generation next, как нам пели в рекламе “пепси” в девяностых, приветствуйте и радуйтесь. Не-не, у нас ещё с княжения Рюрика принято страдать, как нынешняя молодёжь бездуховна и дохлокультурна, и как высокоумны и обалденны в её возрасте были мы. Возможно, мы на их месте даже были бы хуже, но в наше время отсутствовал Интернет. В этом смысле нам повезло. Эвон, люди уже морду в кровь друг другу бьют на стриме, лишь бы народ подписывался. Где уж там рассуждать, чего смешно, а чего нет. Сказать что-то поскандальнее, повыкаблучиваться, снять штаны на публику — вот это классно, сразу тонна лайков: победителей не судят. Не нравится? Господа, другого юмора у меня для вас нет. Не надо заставлять публику хохотать, следует её эпатировать, дабы она охренела. Тогда это ржач. Исполнил в эфире отвратительную песню про убийство детей террористами, и оправдание одно — я пошутил. Да блин! Ты совсем болен, если думаешь, что такое смешно?
iStockphoto
Мат с детского сада
Почему же хрень, выдаваемая за удачные шутки, стала повсеместной? Перефразируя Стругацких — нам смешные не надобны, надобны верные. КВН превратился беззубое и лизоблюдское по отношению к властям убожество: я перестал его смотреть, а прежде с нетерпением ждал каждый выпуск. В Comedy Club нечто искромётное встречается всё реже и реже. У нас разучились шутить. Хамить, оскорблять, шокировать — да. Веселить больше не умеют. Слушая скетчи о русских, матрасе и дерьме, а также о девушке с осетинским пирогом с рваным мясом между ног, хочется спросить — а где тут смеяться-то? Признаюсь — мне самому весьма нравится русский мат, я люблю его употреблять, да и работать в прессе без мата невозможно (плюс, у меня ещё детский сад был рядом с ремонтным училищем). Но когда со сцены гонят просто мат, без других слов, через запятую — тут уж даже у меня начинают уши вянуть. Естественно, наказывать за указанные случаи надо — хотя лично я против серьёзных тюремных сроков (да и всё равно они, как видите, не работают). Получится ли у власть имущих осознать, какой пипец — а по-другому и не скажешь — творится на святой Руси с образованием? Что касается шутников азербайджано-белорусских (насчёт матраса) и таджикских (насчёт уст сахарных), это, в конце концов, проблемы их средних школ. Однако у нас-то самих со школами какое счастье! Что делать? Не знаю. За пару месяцев ситуацию не исправишь, а на двадцать лет вперёд тут никто не думает.
Посмеяться над Шварцем
Вот так и ощутишь себя в полтинник ретроградом и консерватором. Сидишь со стаканом вискаря в руке, аки образцовый мрачный старикан, методом стандартного брюзжания рассуждаешь — мда, как прекрасно было раньше. Сатиру помните? Забыли? Я тоже, она совершенно исчезла на сцены. Про матрас и дерьмо шутить зачётнее и круче. “Дракон” Евгения Шварца? Да не, что вы.
“Однако пишут”. “Что?”. “Буквы “Л” на стенах. Это значит — Ланцелот”. “Ерунда. Буква “Л” обозначает — “любим президента”. “Ага. Значит, не сажать, которые пишут?”. “Нет, отчего же… сажай”. Сейчас кто-то над таким посмеётся, интересно? Меня терзают смутные сомненья. С телевидением-то понятно, но запрещают ли цепные псы режима изрекать крамолу со сцен в частных клубах? Нет, там полная свобода — а сатира улетучилась: люди не поймут, лайков не будет. Умерла так умерла, короче говоря.
Есть довольно скабрезная английская шутка — если вас насилуют, и вы ничего не можете сделать, постарайтесь расслабиться и получить удовольствие. Наверное, так нам всем и следует поступить. Нет, матраса мне не надо, равно как и дебильных скетчей на тему Карбышева. Но если пошутить смешно в новом мире не могут, пусть покажут сиськи.
На них, по крайней мере, хотя бы смотреть приятно.
Георгий Зотов