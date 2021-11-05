Просто покажите мне сиськи

Вот так и ощутишь себя в полтинник ретроградом и консерватором. Сидишь со стаканом вискаря в руке, аки образцовый мрачный старикан, методом стандартного брюзжания рассуждаешь — мда, как прекрасно было раньше. Сатиру помните? Забыли? Я тоже, она совершенно исчезла на сцены. Про матрас и дерьмо шутить зачётнее и круче. “Дракон” Евгения Шварца? Да не, что вы.

“Однако пишут”. “Что?”. “Буквы “Л” на стенах. Это значит — Ланцелот”. “Ерунда. Буква “Л” обозначает — “любим президента”. “Ага. Значит, не сажать, которые пишут?”. “Нет, отчего же… сажай”. Сейчас кто-то над таким посмеётся, интересно? Меня терзают смутные сомненья. С телевидением-то понятно, но запрещают ли цепные псы режима изрекать крамолу со сцен в частных клубах? Нет, там полная свобода — а сатира улетучилась: люди не поймут, лайков не будет. Умерла так умерла, короче говоря.

Есть довольно скабрезная английская шутка — если вас насилуют, и вы ничего не можете сделать, постарайтесь расслабиться и получить удовольствие. Наверное, так нам всем и следует поступить. Нет, матраса мне не надо, равно как и дебильных скетчей на тему Карбышева. Но если пошутить смешно в новом мире не могут, пусть покажут сиськи.

На них, по крайней мере, хотя бы смотреть приятно.