Принудительная вакцинация — оскал нового тоталитаризма?

Короче, в расход их, антипрививочников, в тюрьму или психушку, надеть на них смирительную рубашку! Судить их “по законам военного времени”! Под трибунал, на распыл! Все предложения расправы кратки, энергичны, образны и, главное, — продиктованы, конечно же, любовью к Отечеству и русским людям.

Что сказать? Очевидно же — они свихнулись. Они потеряли разум. Они сбрендили с ума.

Безумные призывы “покарать антиваксеров” разносятся в масс-медиа и соцсетях. И у них даже есть поддержка “в народе”. Похоже, что нас опять отбросило назад, в чудовищный, мрачный период нашей истории. А ведь казалось, что мы всё поняли и такое больше никогда не повторится…

Этот жуткий бред литературных и прочих Шариковых вместе с отирающимися в околовластных кругах Швондерами — которым вдруг стало можно открыто призывать к насилию и к расправе — этот леденящий кровь клич распространяется по стране и даже находит ярых сторонников, готовых приступить к исполнению. Вот уже появился какой-то чиновник из Рязанской области, готовый лично принимать участие в расстрелах, вот уже губернатор Забайкальского края предлагает “оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам”.



В обществе произошёл какой-то страшный сдвиг, прежние моральные законы вдруг оказались отменены. Распоясавшиеся “культурные деятели” — ведь именно они первыми запустили дискурс насилия — опять почувствовали себя красными комиссарами в пыльных шлемах и скрипящих кожанках.

Это потрясает, когда вы видите нормального, казалось бы, человека, вашего знакомого или друга, который вдруг преображается на ваших глазах. Вот у него грубеет голос, стекленеют глаза, странно деформируется лицо… И вот вы видите, что он превратился в НОСОРОГА! Вы не верите своим глазам, вы усиленно трёте их — да, мы действительно оказались в пьесе Ионеско! И вот носорогов становится всё больше и больше, они размножаются в геометрической прогрессии, они носятся по нашим улицам, мы слышим их топот и рёв, и мы чувствуем, что они готовы наброситься на нас.