Принудительная вакцинация — оскал нового тоталитаризма?

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От редакции:
Пожалуй, ни один из опубликованных за последний год на Fitzroy Magazine материалов не вызвал такой бурной реакции, как «Манифест ваксера» Олега Дивова. От бурного и безоговорочного одобрения — «так и надо этим антиваксам!» до столь же категоричного неприятия. Журнал даже обвинили в том, что мы «продались» таинственным кукловодам всеобщей вакцинации (уж не Биллу Гейтсу ли?) или «прогнулись» под политическую повестку. Между тем, редакция ни на миллиметр не отступила от своего главного принципа, озвученного ещё в самом начале плавания нашего корабля с гордым именем Fitzroy — не участвовать в политических играх, а предлагать читателю объективную, не искривлённую той или иной идеологией, картину современного мира. Поэтому после публикации «Манифеста ваксера» мы с неизбежностью должны были опубликовать и «Манифест антиваксера», с которым выступила постоянный автор журнала Fitzroy Magazine, переводчик, автор блога «Французский взгляд» Эльвира Дюбуа. Мы уверены, что этот текст разозлит сторонников тотальной вакцинации не меньше, чем текст Олега Дивова — ковидоскептиков. Но мы настоятельно советуем отодвинуть в сторону эмоции и вооружиться скальпелем анализа. Предлагаемая вашему вниманию статья не ставит своей задачей убедить вас в ненужности или опасности прививок. Речь о другом — о тектонических сдвигах в массовом сознании, которое из страха перед пандемией готово принять реальность нового тоталитаризма. И это, с нашей точки зрения, очень важный и актуальный предмет для разговора.
Для установления своего господства тоталитаризм использует различные психологические профили людей. Например, тип перверта. Этим людям будет позволено свободно действовать и утолять свои неосознанные порывы к власти, к жестокости, к садизму.
Ариана Билеран
Хроники тоталитаризма, 2021 [1]
Стоит ли отвечать людям, в воспалённом мозгу которых уже рисуются желанные сцены массовых репрессий? Которые мечтают — и чувствуется, что у них действительно чешется рука — лично поучаствовать в операциях (отнюдь не хирургических)?
Вот что предлагает, например, Михаил Леонтьев: “Ловить и колоть. Два удара по башке, обездвижил, уколол”. Антон Красовский: “Если ты не привился, ты — враг народа” (всем ясно, что с ними делают). Анатолий Вассерман: “Расстреливать прямо у стен домов”. Олег Дивов предлагает “выстрел в голову” или, как вариант, “галоперидол”. Отметились также, хоть и менее кровожадно, Жириновский, Соловьёв, Макаревич, Варламов и немало “интеллигентов-гуманитариев” рангом пониже.
Короче, в расход их, антипрививочников, в тюрьму или психушку, надеть на них смирительную рубашку! Судить их “по законам военного времени”! Под трибунал, на распыл! Все предложения расправы кратки, энергичны, образны и, главное, — продиктованы, конечно же, любовью к Отечеству и русским людям.
Что сказать? Очевидно же — они свихнулись. Они потеряли разум. Они сбрендили с ума.
Безумные призывы “покарать антиваксеров” разносятся в масс-медиа и соцсетях. И у них даже есть поддержка “в народе”. Похоже, что нас опять отбросило назад, в чудовищный, мрачный период нашей истории. А ведь казалось, что мы всё поняли и такое больше никогда не повторится…
Этот жуткий бред литературных и прочих Шариковых вместе с отирающимися в околовластных кругах Швондерами — которым вдруг стало можно открыто призывать к насилию и к расправе — этот леденящий кровь клич распространяется по стране и даже находит ярых сторонников, готовых приступить к исполнению. Вот уже появился какой-то чиновник из Рязанской области, готовый лично принимать участие в расстрелах, вот уже губернатор Забайкальского края предлагает “оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам”.
В обществе произошёл какой-то страшный сдвиг, прежние моральные законы вдруг оказались отменены. Распоясавшиеся “культурные деятели” — ведь именно они первыми запустили дискурс насилия — опять почувствовали себя красными комиссарами в пыльных шлемах и скрипящих кожанках.
Это потрясает, когда вы видите нормального, казалось бы, человека, вашего знакомого или друга, который вдруг преображается на ваших глазах. Вот у него грубеет голос, стекленеют глаза, странно деформируется лицо… И вот вы видите, что он превратился в НОСОРОГА! Вы не верите своим глазам, вы усиленно трёте их — да, мы действительно оказались в пьесе Ионеско! И вот носорогов становится всё больше и больше, они размножаются в геометрической прогрессии, они носятся по нашим улицам, мы слышим их топот и рёв, и мы чувствуем, что они готовы наброситься на нас.
Тоталитаризм на марше
Мы имеем дело с безумием в прямом смысле, точнее, с коллективным параноидальным психозом, который всё более распространяется в обществе, потому что имеет свойство заражать все слои населения…
Ариана Билеран
“Хроники тоталитаризма”
Билеран говорит о потере способности индивида различать, что есть правда и что не является ею. Тоталитарная пропаганда обрабатывает людей так, что они впадают в “отрицание болезни” (идея, что нужно искоренить определённую болезнь), затем это перетекает в отрицание самих больных (идея, что не должно быть больных, от них нужно избавляться, они воспринимаются как опасность). Всё это ради существования по принципу Zero Covid. Тогда как жизнь противоречит этому искусственному принципу. В жизни болезни и вирусы — необходимая составная ее часть.
Теперь понятно, что бьющие через край кликушеские эмоции Красовских-Макаревичей-Варламовых, радикальные предложения расправы с невакцинированными, поступающие от сорвавшихся с цепи “фантастов” (издержки профессии?) и стали тем реагентом, который запустил известный механизм коллективной девиации.
“Коллективный психоз всегда приводит к тому, что назначается “враг”. Образ врага тоже может эволюционировать. Здесь та же логика — поддерживать психологическое напряжение среди населения. Сначала врагом был вирус, потом врагом стали определённые люди. Враги сегодня — невакцинированные. Завтра это может быть что-то другое”, — пишет Билеран.
Казалось бы, современное человечество (по большей части) надежно “вакцинировано” от рецидивов тоталитаризма страшными травмами XX века. Как вообще оказался возможен реванш тоталитаризма в обществе, исповедующем ценности либеральной демократии? По мнению Арианы Билеран, ничего особенно сложного здесь нет. Достаточно внедрить в умы людей искажённую картину мира.
“Тоталитарная идеология оперирует ложным нарративом, который противоречит реальности опыта, — указывает Билеран. — И чем дальше отходит этот нарратив от реальности, тем настойчивее он требует от населения поверить в него. Дело доходит до того, что требуется не только отрицать реальность опыта, но пойти гораздо дальше — сделать так, чтобы реальность опыта стала соответствовать этой идеологии. То есть если вы назначаете определённой категории населения стать париями, то будет сделано так, чтобы эта категория действительно стала настоящими париями — с экономической точки зрения, гигиенической и т. д.”.
Мы долго пытались им объяснить
Мы приводили цифры, статистику, аргументы. Мы взывали к логике и здравому смыслу. К моральным соображениям, наконец. Мы думали, что они поймут, что вот-вот до них дойдёт, ведь нельзя же переступать через людей!
Но… “Тоталитарная идеология не подчиняется реальности. Она полностью отрицает реальность опыта и пытается заменить её мифом”, — пишет А. Билеран.
А мы без устали пытаемся вернуть их к действительности. Мы без устали приводим им факты:
- Вакцины, которые нам колют, — на экспериментальной стадии, и пока нет результатов клинических исследований. Значит, любой имеет право отказаться.
- Эти вакцины не защищают от ковида и не предотвращают заражения. Значит, они не могут называться вакцинами.
- Производители вакцин не несут ответственности за побочные явления и смерти. Интересно, правда? Тем более что информация о последствиях и смертях тщательно скрывается, и она должна восприниматься как “фейк”. Однако кое-где эти данные всё же публикуют. В Австралии, например, за шесть месяцев вакцинации зарегистрировано в восемь раз больше смертей от вакцин против COVID-19 (Pfizer, Astra Zeneca и других), чем за все предыдущие 50 лет от всех других вакцин, вместе взятых.
Одного-единственного из этих пунктов должно быть достаточно, чтобы отказаться от вакцинации.
Но добавим еще один факт (хотя на самом деле их гораздо больше):
- Всем очевидна монументальная коррупция санитарных властей и части специалистов в области медицины. Коррупция медиа и коррупция науки дают весьма мощный синергический эффект. Стало известно, что Билл Гейтс (главный вакцинатор планеты, как бы наши ваксеры ни хихикали при этом имени) сделал огромные вливания в крупнейшие СМИ США, Европы и арабского мира. Поэтому неудивительно, что масс-медиа всего мира с энтузиазмом подхватили и ковидопанику, и тему “спасёмся через вакцину”. Все видели также, что глава «Пфайзера» Альберт Бурла (вдобавок к тому что Pfizer, BioNTech и Moderna богатеют со скоростью 1 000 долларов в секунду!) получил недавно приз Leader of Business из рук Урсулы фон дер Ляйен. Которая, ясное дело, насаждает обязательную вакцинацию в Евросоюзе. Это примерно как если бы наша Попова вручила Гинцбургу премию «Биг Бизнесмен» (тут я, конечно, фантазирую).
Но нет, наши ваксеры закрыли глаза и уши, чтобы вопреки всем этим фактам удерживаться в рамках своего ковид-нарратива. “Уколемся — спасёмся!”. Их новый Символ Веры: “Веруем в Святую Всеспасительную Вакцину и чаем будущей жизни в полной санитарной безопасности!”
Да, они ещё держатся за миф “Наша вакцина лучше всех”. Бедные, что с ними будет, когда они лишатся и этого последнего утешения? Ковид-нарратив давно трещит по швам, он уже распался на самом деле, поэтому санитарная хунта так лихорадочно придумывает новые “штаммы” с затейливыми именами. Потому что закон жанра — поддерживать у населения вовлечённость в нарратив. Больше саспенса! Больше новых сюжетных поворотов! Этому фильму о конце света не будет конца. Если вы ему верите.
Но есть и хорошая новость
“Тоталитаризм возможен только тогда, когда в нём принимает участие значительная часть общества…”
Ариана Билеран
“Хроники тоталитаризма”
В России этому параноидальному дискурсу никак не удаётся победить, потому что у нас есть здоровые силы. Половина населения отказывается принимать странную инъекцию, а большинство из тех, кто получил укол, сделали это по принуждению, а не потому, что верят этой мифологии. Русским вообще не свойственно впадать в отрицание реальности, мы это уже проходили.
Не нужно иметь исключительного ума, чтобы понимать, что массовая вакцинация преследует цель, совсем не связанную со здоровьем общества. Несложно заметить, что QR-коды и прочие “ковидорегуляции” — это попытка установить цифровой контроль над населением. Понимают ли это параноики-ваксеры? Не сомневаюсь. Тем позорнее их поведение. Их имена останутся в истории. Им уже не отмыться.
Что же касается русского народа — думаю, что новый тоталитаризм к нему не пристанет. Вакцина от тоталитаризма, которую мы получили когда-то, всё-таки действует.
Россия внушает надежду.
Эльвира Дюбуа, переводчик, автор блога “Французский взгляд”
Справка. Ариана Билеран (Ariane Bilhéran) — философ, психолог-клиницист, защитила докторскую диссертацию по психопатологии. Автор многих книг, в том числе “Психопатология авторитета” (2020), “Психопатология паранойи” (2016), “Психопатология педофилии” (2013).
Примечания
Ариана Билеран. Хроники тоталитаризма (серия статей, написанных летом 2021 г.) https://www.arianebilheran.com/post/chroniques-du-totalitarisme-2-de-la-violence-en-phase-totalitaire
- Мягкий вариант перевода — “пукнуть выше попы”.
Ариана Билеран. Санитарный кризис как повод для установления господства над человечеством. Видео: ноябрь 2021. https://www.youtube.com/watch?v=WOC7eSeP1Q8
Графики, показывающие, как взлетает уровень заболеваемости после массовой вакцинации http://www.brujitafr.fr/2021/05/alerte-et-surgit-une-hecatombe-post-vaccinale.html