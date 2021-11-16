Почему медики закрыли себе дорогу к власти

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Если всё пойдёт правильным путём, а не к чертям, как идёт сейчас, то в большей части стран мира по итогам нынешней пандемии возникнет невидимый, а то и видимый барьер на пути людей медицинской профессии к политической власти. Примерно такой же барьер, который давно уже существует почти повсюду для военных.
Но сначала — вот очень хорошее видеоинтервью, советую его посмотреть всем англоязычным. Ключевой момент его выглядит примерно так: доктор Кулдорф, скажите, так почему же власти выбрали известные нам всем способы борьбы с вирусом: закрыть всё мыслимое, остановить экономику, не говоря о масках? И тот отвечает: а это не ко мне вопрос. Я — это медицинская наука, а к медицинской науке все эти меры не имеют никакого отношения.
Кто говорит: доктор Мартин Куллдорф — профессор медицины в Гарварде (США), биостатистик и эпидемиолог, специализируется на контроле за вспышками заразных болезней и применении вакцин, сам раньше работал с таковыми. Совсем недавно Fitzroy публиковал перевод статьи Куллдорфа и Бхаттачарьи, разоблачающую махинации Энтони Фаучи — советника президентов США по вопросам медицины. А ещё Мартин Куллдорф — один из трёх инициаторов знаменитой Баррингтонской декларации от 4 октября прошлого года. Сейчас под ней стоят подписи почти 900 тысяч человек, но особое значение имеют имена 44 тысяч практикующих медиков и почти 15 тысяч учёных от медицины. Элита из элит.
Сообщает нам эта декларация о том, что ни в коем случае не нужны все эти жуткие ограничения и прочий кошмар, который рушит под корень системы здравоохранения и вообще человеческую жизнь, а против вируса бесполезен.
Авторы Грейт-Баррингтонской декларации. Слева направо: Мартин Куллдорф, Сунетра Гупта, Джей Бхаттачарья
В жизнь эту декларацию воплотили несколько стран, из которых наиболее известна Швеция. И если сначала предполагалось, что в Швеции будет по части заражаемости и смертности то же, что и у всех, но без разгрома экономики и общества, то сейчас всё оказалось куда веселее. Выполнение рекомендаций Баррингтонской декларации вывело Швецию по показателям избыточной смертности во время пандемии на 21-е место из 31 европейской страны. Кстати, там же максимальный процент добровольно привившихся. И сколько раз глобальные санитары желали в последнее время, чтобы никакой Швеции в помине не было…
А доктор Куллдорф в видеоинтервью печалится. Говорит, что санитарный террор — самое большое фиаско служб общественного здоровья в мировой истории, потому что меры эти принимались вопреки базовым принципам здравоохранения. И они принесли больше зла, чем фанатики-антиваксеры сделали за десятилетия. Здравоохранение всегда было основано на доверии публики. Я двадцать лет работал с вакцинами и всегда ощущал это доверие, говорит он. Антиваксеры никогда не могли пробить дыру в нашей броне, но сейчас… А когда прививку насаждают силой, то мы имеем дело с вакцинными фанатиками, по разрушительной силе они — самые эффективные из антиваксеров. Те, кого прививают насильно, навсегда отвратятся от здравоохранения. Такой вот печальный итог.
К чему в нашем разговоре это интервью: а оно показывает, что не только “не все медики” были за карантинный террор, а наоборот — большинство специалистов, по Куллдорфу, было как раз против. То есть репутация медицинской науки благодаря Баррингтонской декларации имеет шанс на выживание. А мы говорим не о медиках вообще, а об особо опасной части сообщества — вот этих санитарах, кто бы они ни были.
С этой длинной оговоркой вернёмся к нашей мысли: общества и политические системы теперь будут искать страховочные механизмы против прихода медиков к власти, так же как они давно выработали такие механизмы против военных. Восхищаться людьми, жертвующими жизнями ради защиты людей — да, ставить им памятники — да, а вот видеть их у власти — только с очень большими оговорками.
Почему? Потому что военные — особые люди с особой системой ценностей, которая вырабатывается в их полузакрытом профессиональном сообществе (например, в гарнизонах и военных городках). Ценностей в нашей жизни много — друзья, семья, поездки по миру, театр, здоровье… Но для военных на первом месте стоит безопасность страны (и так и должно быть), а прочие ценности могут быть сильно придавлены, оттеснены на вторые места вот этой, главной для военных ценностью. А ещё они — люди, очень плохо разбирающиеся в том, как функционирует и как управляется гражданское, не всегда подчиняющееся командам, общество. Поэтому к власти их подпускают разве что ненадолго — резко остановить хаос, устроенный плохими политиками, и тут же уйти обратно, в тень.
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Медики… да мы же это сейчас наблюдаем. Мало того, что по части борьбы с вирусом специалисты переругались друг с другом — тут-то все нормально, медицина — это наука, а наука — это перманентный спор. Но мы видели, кроме уставших и замученных врачей, медиков за гранью нервного срыва, других медиков, готовых на немыслимые репрессии против своих пациентов и целых стран, чтобы заставить их быть здоровыми. Почему? А опять же там замкнутое сообщество, в котором такая ценность, как здоровье, подминает под себя все прочие смыслы человеческой жизни. И ещё медики — люди, плохо понимающие, как функционирует общество, что в управлении им делать можно, а чего ни в коем случае нельзя. Предлагаемые ими насильственные меры оттого и чудовищны, что предлагающие не способны оценить их последствия.
Вот это сейчас и происходит. Оставим в стороне разговор о том, как в целом сейчас придётся реформировать медицинское сообщество в глобальном масштабе, тем более что на страницах этого журнала такой разговор уже был. Так же оставим вопрос, что это — глупость или измена, то есть зачем те или иные санитарные власти тащили в Россию зверские, как бы антивирусные, меры: потому что “что-то надо было делать” (а значит — списать у зарубежных якобы отличников их сочинения), или же они понимали, что творят. Все эти разбирательства впереди.
А пока что можно и нужно просто сказать нашим санитарам: ребята, мы не нашли в себе сил сопротивляться вашим рекомендациям — это наша вина, что мы поддались. Но в итоге именно ваши предложения поставили страну на грань социальной катастрофы с политическим кризисом, и нам неинтересно, что в других странах то же самое. Вы привели людей в ярость зверствами по части ограничений — а они ответили массовым отказом прививаться. И вы ничего не можете сейчас предложить, кроме как удвоить зверства (ввести везде QR-коды и прочие формы насилия), а как иначе — ведь надо “сохранять жизни”. Причём исполнять ваши катастрофические рекомендации предстоит не вам, а кому-то ещё, то есть нам, и последствия тоже разгребать нам. В общем, хватит, отдохните, дальше нам придётся разбираться без вас.
Дмитрий Косырев