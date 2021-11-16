Почему медики закрыли себе дорогу к власти

В жизнь эту декларацию воплотили несколько стран, из которых наиболее известна Швеция. И если сначала предполагалось, что в Швеции будет по части заражаемости и смертности то же, что и у всех, но без разгрома экономики и общества, то сейчас всё оказалось куда веселее. Выполнение рекомендаций Баррингтонской декларации вывело Швецию по показателям избыточной смертности во время пандемии на 21-е место из 31 европейской страны. Кстати, там же максимальный процент добровольно привившихся. И сколько раз глобальные санитары желали в последнее время, чтобы никакой Швеции в помине не было…

А доктор Куллдорф в видеоинтервью печалится. Говорит, что санитарный террор — самое большое фиаско служб общественного здоровья в мировой истории, потому что меры эти принимались вопреки базовым принципам здравоохранения. И они принесли больше зла, чем фанатики-антиваксеры сделали за десятилетия. Здравоохранение всегда было основано на доверии публики. Я двадцать лет работал с вакцинами и всегда ощущал это доверие, говорит он. Антиваксеры никогда не могли пробить дыру в нашей броне, но сейчас… А когда прививку насаждают силой, то мы имеем дело с вакцинными фанатиками, по разрушительной силе они — самые эффективные из антиваксеров. Те, кого прививают насильно, навсегда отвратятся от здравоохранения. Такой вот печальный итог.

К чему в нашем разговоре это интервью: а оно показывает, что не только “не все медики” были за карантинный террор, а наоборот — большинство специалистов, по Куллдорфу, было как раз против. То есть репутация медицинской науки благодаря Баррингтонской декларации имеет шанс на выживание. А мы говорим не о медиках вообще, а об особо опасной части сообщества — вот этих санитарах, кто бы они ни были.

С этой длинной оговоркой вернёмся к нашей мысли: общества и политические системы теперь будут искать страховочные механизмы против прихода медиков к власти, так же как они давно выработали такие механизмы против военных. Восхищаться людьми, жертвующими жизнями ради защиты людей — да, ставить им памятники — да, а вот видеть их у власти — только с очень большими оговорками.

Почему? Потому что военные — особые люди с особой системой ценностей, которая вырабатывается в их полузакрытом профессиональном сообществе (например, в гарнизонах и военных городках). Ценностей в нашей жизни много — друзья, семья, поездки по миру, театр, здоровье… Но для военных на первом месте стоит безопасность страны (и так и должно быть), а прочие ценности могут быть сильно придавлены, оттеснены на вторые места вот этой, главной для военных ценностью. А ещё они — люди, очень плохо разбирающиеся в том, как функционирует и как управляется гражданское, не всегда подчиняющееся командам, общество. Поэтому к власти их подпускают разве что ненадолго — резко остановить хаос, устроенный плохими политиками, и тут же уйти обратно, в тень.