Зачем Москвичам памятник смятой глине?

Не успев открыться, новый Центр современного искусства мгновенно стал предметом обсуждения и бурных споров в СМИ и социальных сетях. Причина тому общеизвестна — перед зданием бывшей ГЭС установили титаническую алюминиевую конструкцию, по замыслу ваятеля изображающую “смятую глину”. Тем не менее, горожанам и блогерам воображение подсказало совершенно иную субстанцию. Острая и незамедлительная реакция общественности на появление в центре мегаполиса новых (и далеко не всегда вызывающих всеобщий восторг) памятников объяснима: это культура города, это эстетика, а в отдельных случаях даже идеология. Вспомним весеннюю историю со спорами вокруг монумента на Лубянской площади, после которой пришёл Собянин и всех разогнал, как лесник из старого анекдота.
Видимо, обсуждение восстановления памятника Феликсу Дзержинскому или замена такового на Александра Невского тогда было настолько бурным, что в этот раз, установив в центре города запредельно спорную монструозную поделку, решили просто никого не спрашивать. Реакция жителей Москвы последовала незамедлительно и оказалась практически единогласной: уберите немедленно и спрячьте подальше! Желательно — навсегда! Кстати, шутки о том, что поставить конструкцию следовало на Лубянке, уже вовсю гуляют в интернете, но, как мы помним, в любой шутке есть значительная доля истины — алюминиевая чучундра была бы лучшим ответом на откровенную информационную провокацию, состоявшуюся в минувшем феврале.
Устроители скульптурного безобразия вяло оправдываются, что, мол, конструкция временная, предваряющая открытие центра (будем честны — нагло рекламирующая), что для установки бесформенного монстра не требуется разрешения никаких комиссий, что достоуважаемый Сергей Семёнович тут совершенно не при делах, а деньги частные — фонда V-A-C, каковой обновлённую ГЭС и открывает. Нет, товарищи, так это не работает. Ваша условная свобода заканчивается там, где нарушается моя. Ваш центр современного искусства заканчивается вашими стенами, это не городской парк Музеон. “Большая глина №4” принудительно нависает над горожанами, не оставляя им выбора — смотреть или не смотреть, наслаждаться этим “произведением искусства” или наоборот, собраться толпой и под дружные аплодисменты выкинуть шедевр в Москву-реку. Стоит выразить благодарность Леониду Михельсону, купившему и отреставрировавшему заброшенное здание — новый центр выглядит намного красивее огромного забора в центре города — но при всём уважении, Болотная набережная не принадлежит ему целиком, чтобы распоряжаться городским пространством, как ему вздумается.
В обсуждении “глины” в социальных сетях было хорошо отмечено: “Очень простой тест на тему искусство это, или говно — представить данный объект на флорентийской площади Синьории. И вопрос сразу отпадает”. Что характерно, конструкция изначально на площади Синьории и стояла, столь же принудительно испоганивая туристам вид на Палаццо Веккьо. Какой смысл посещать Флоренцию, чтобы созерцать не восхитительный средневековый город, а эту металлическую безблагодатность? По счастью, влюблённые в свой город флорентийцы быстро убрали “Глину” с глаз долой, и есть надежда, что возмущённые москвичи тоже вскоре вынудят городские власти обратить внимание на проблему и приструнить разбушевавшихся “деятелей культуры”.
Площадь Синьории
Так что же это вообще за конструкция, и как она к нам попала?
Инсталляция “Большая глина №4” швейцарского художника Урса Фишера — это выполненная из алюминия двенадцатиметровая копия комка глины, который (якобы) смял сам автор. Смял, разделил на куски и положил их друг на друга. Затем Фишер сделал из этого 3D модель и отлил в металле. Инсталляция уже побывала и на Манхеттене в Нью-Йорке, и, как указано выше — во Флоренции. Ни там, ни сям произведение искусства предсказуемо не прижилось, и, в итоге, прибыло с гастролями в Москву — чем мы хуже Нью-Йорка, в конце концов? Заметим, приехала эта штуковина не одна, а на пару со странной подругой: “Пространство света” Джузеппе Перрони будет установлено во внутреннем дворе ГЭС. Смысл “Большой глины” трактуют по-разному. Это и воспевание мимолетного, “остановись мгновенье”, и дань глине, как материалу для творца, подобно краскам у художника, и просто хайп — желание позлить недалёкого обывателя, не ценящего шедевры современного искусства. По большому счёту, мы наблюдаем не культурное явление, а довольно грубую провокацию, устроители которой чётко осознавали, на что идут — скульптурная графомания обязательно заставит о себе говорить. Ну что ж — цель достигнута, скандал разразился неимоверный, внимание к храму культуры на ГЭС привлечено.
«Пространство света»
Другой вопрос — какой ценой? Москва и без алюминиевых мутантов эклектична до рези в глазах. На старинных переулках меж особняков XIX века стоят брежневские многоэтажки, над Цветным бульваром возвышается стеклянная “Легенда Цветного”, над Садовым кольцом торчит жуткий “Зиккурат”. Заодно можно вспомнить и о строящейся на пересечении Ленинградского проспекта с Третьим кольцом высотке, которая обезобразит сложившийся ещё в сталинские времена ансамбль. О том, какими архитектурными кошмарами застраивает спальные районы компания ПИК, лучше вообще не вспоминать. Стоило бы напомнить, что столица — прежде всего “витрина государства”, а на витрину не следует выкладывать изделия, обликом напоминающие то, о чём в приличном обществе вслух не упоминают.
А самое главное — возмущает людей не столько “Глина”, сколько полное пренебрежение мнением москвичей. И не важно, кто именно затеял очередное скульптурно-архитектурное непотребство: мэрия или безымянная “творческая интеллигенция”.
Попомнишь теперь советские худсоветы, которые в те давние времена воспринимались в качестве возмутительной “цензуры” и попрания священного права художника на свободу творчества. И тем не менее памятники эпохи СССР нечасто вызывают отторжение, а главное, их не приходится в пожарном порядке переделывать после открытия — вспомним хоть некрасивую историю с монументом М. Калашникову, когда аж целое Российское Военно-Историческое общество сперва на рассмотрело на памятнике немецкий “Штурмгевер”, а потом через руководителя департамента по информационной политике Н. Усманову уныло оправдывалось: “…мы не цензоры и не те, кто ограничивает творческих людей в их работе”. После ряда громких скандалов горожане испугались, что “Глина” останется в городе навсегда. Остаётся надеяться, что дело обойдётся только лёгким испугом.
Москва — не полигон для сомнительных экспериментов. Эту нехитрую истину следовало бы давно усвоить.
Стас Литвинов