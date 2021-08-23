Зачем Москвичам памятник смятой глине?

Не успев открыться, новый Центр современного искусства мгновенно стал предметом обсуждения и бурных споров в СМИ и социальных сетях. Причина тому общеизвестна — перед зданием бывшей ГЭС установили титаническую алюминиевую конструкцию, по замыслу ваятеля изображающую “смятую глину”. Тем не менее, горожанам и блогерам воображение подсказало совершенно иную субстанцию. Острая и незамедлительная реакция общественности на появление в центре мегаполиса новых (и далеко не всегда вызывающих всеобщий восторг) памятников объяснима: это культура города, это эстетика, а в отдельных случаях даже идеология. Вспомним весеннюю историю со спорами вокруг монумента на Лубянской площади, после которой пришёл Собянин и всех разогнал, как лесник из старого анекдота.

Видимо, обсуждение восстановления памятника Феликсу Дзержинскому или замена такового на Александра Невского тогда было настолько бурным, что в этот раз, установив в центре города запредельно спорную монструозную поделку, решили просто никого не спрашивать. Реакция жителей Москвы последовала незамедлительно и оказалась практически единогласной: уберите немедленно и спрячьте подальше! Желательно — навсегда! Кстати, шутки о том, что поставить конструкцию следовало на Лубянке, уже вовсю гуляют в интернете, но, как мы помним, в любой шутке есть значительная доля истины — алюминиевая чучундра была бы лучшим ответом на откровенную информационную провокацию, состоявшуюся в минувшем феврале.

Устроители скульптурного безобразия вяло оправдываются, что, мол, конструкция временная, предваряющая открытие центра (будем честны — нагло рекламирующая), что для установки бесформенного монстра не требуется разрешения никаких комиссий, что достоуважаемый Сергей Семёнович тут совершенно не при делах, а деньги частные — фонда V-A-C, каковой обновлённую ГЭС и открывает. Нет, товарищи, так это не работает. Ваша условная свобода заканчивается там, где нарушается моя. Ваш центр современного искусства заканчивается вашими стенами, это не городской парк Музеон. “Большая глина №4” принудительно нависает над горожанами, не оставляя им выбора — смотреть или не смотреть, наслаждаться этим “произведением искусства” или наоборот, собраться толпой и под дружные аплодисменты выкинуть шедевр в Москву-реку. Стоит выразить благодарность Леониду Михельсону, купившему и отреставрировавшему заброшенное здание — новый центр выглядит намного красивее огромного забора в центре города — но при всём уважении, Болотная набережная не принадлежит ему целиком, чтобы распоряжаться городским пространством, как ему вздумается.

В обсуждении “глины” в социальных сетях было хорошо отмечено: “Очень простой тест на тему искусство это, или говно — представить данный объект на флорентийской площади Синьории. И вопрос сразу отпадает”. Что характерно, конструкция изначально на площади Синьории и стояла, столь же принудительно испоганивая туристам вид на Палаццо Веккьо. Какой смысл посещать Флоренцию, чтобы созерцать не восхитительный средневековый город, а эту металлическую безблагодатность? По счастью, влюблённые в свой город флорентийцы быстро убрали “Глину” с глаз долой, и есть надежда, что возмущённые москвичи тоже вскоре вынудят городские власти обратить внимание на проблему и приструнить разбушевавшихся “деятелей культуры”.