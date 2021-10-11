Нобелевская премия мира досталась недостойному?

Впрочем, Бог с ним, с Нобелевским комитетом. Свою цыганочку с выходом он отработал на пять с плюсом, отслюнявив полмиллиона долларов откровенному агенту влияния, причём, к удивлению многих, агентом этим оказался не Навальный. И вот тут мы переходим к самому нечеловечески прекрасному, а именно к реакции нашей родной рукопожатной общественности. Казалось бы — ну вот, человеку из вашей среды повар Евровлас махнул кость с осьмушкой мяса, порадуйтесь же за счастливчика. Но нет. Полыхнуло. Всё оказалось не так.

Во-первых, как я уже отметил выше, премию не получил сиделец за правду и главный борец с коррупцией (хотя почтеннейшая Евг. Альбац, которой явно разблокировали платиноиридиевую скидочную карту сети “Красное и Белое”, выбивается из общего хора и полагает, что обидели не Навального, а общество “Мемориал”). А принимая во внимание принцип географической ротации, надо понимать, что он теперь вряд ли её получит. И уже только за одно за это лучшие люди Отечества начали чехвостить не только норвежцев, но и самого Муратова, а также тех своих единомышленников (к слову сказать, не очень многочисленных), которые кинулись с порога поздравлять лауреата. Например, тот же эталонный Леонид Гозман, рискнувший спеть осанну Муратову без всяких оговорок, мгновенно получил столько всякого в штраймл от своих благодарных читателей, что до сих пор носа не высовывает в Сеть. Замшелые Грани.ру назвали произошедшее “трусливой нобелевкой”, а заокеанский профессор Константин Сонин так и вообще прямо обвинил Нобелевский комитет в коррумпированности. По правде говоря, претензии критиков по бо́льшей части сводились не к тому, что премию дали не петушинскому сидельцу, а главреду “Новой” (уж в этом Муратов точно не виноват), а к его соглашательской позиции. Особенно упирали на его поддержку коллеги Венедиктова в его позиции по поводу электронного голосования, а также на давнишнюю опрометчивую похвалу в адрес председателя ЦИК Эллы Памфиловой. То есть, по мнению пуристов, бескомпромиссный борец за свободу слова оказался не столь бескомпромиссен и, следовательно, — недостоин.



Но это только один аспект. Живейшее внимание либеральных кругов привлекла также и чисто финансовая сторона вопроса, потому что шестьсот тысяч долларов — это всё же шестьсот тысяч долларов. Тут реакция была достаточно разнообразной — от хрестоматийного паниковского “Когда же мы будем делить наши деньги?!!!” до косплея сцены из “Места встречи…”, в которой хитроумный Глеб Жеглов ненавязчиво советует обалдевшему от выигрыша пятидесяти тысяч рублей оперу Соловьёву не жировать в трудную для страны минуту и сдать неожиданно свалившийся на того капитал в Осоавиахим. Роль Осоавиахима, понятное дело, исполняет всё тот же Навальный, окончательно получивший у светлоликих статус живого Будды (впрочем, иногда они попискивают и что-то насчёт Тихановской и Колесниковой). Дошло до того, что Муратова призывают отказаться от Нобелевской премии так, как будто это монарший престол. Не помогает даже то, что Муратов объявил о передаче части премии в благотворительный фонд на лечение редких детских заболеваний. Но, поскольку фонд “Круг добра” возглавляет не Нюта Федермессер и не Митя Алешковский, и вообще он создан по распоряжению Путина, это благодеяние вызывает у либеральных комментаторов в соцсетях такое свирепое жжение в области седалища, как будто лауреат пожертвовал эти деньги на нужды ЧВК “Вагнер”. В общем, всё как мы любим.

Однако, пока я писал эту заметку, ситуация начала заметно меняться, и меняться предсказуемым образом. Вой на болотах начинает постепенно заглушаться осанной. Уже и заокеанский профессор Сонин честно пишет: “Вчера моей первой реакцией на присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты» была «плохое решение». А сейчас я думаю, что это была плохая реакция”. Самые свободные люди России (включая Ашдод и Бруклин, разумеется) потихонечку перестают раздувать ноздри и привычно возвращаются в стойло. Добровольно и с песнями.

За что, их, собственно, и ценят.