Newsweek рассказал, как Фаучи дурачил Америку с ковидом

Кот из дома — мыши в пляс.

Эта русская поговорка — первое, что приходит в голову по прочтении публикации в Newsweek “Как доктор Фаучи одурачил Америку”. На днях Джо Байден покинул уютное кресло в Овальном кабинете и направил свои стопы в Европу (G20 в Риме, COP-26 в Глазго, да ещё кое-что по мелочи — за Украину потереть, немцев с их желанием убрать ядерные ракеты со своей территории поставить на место, etc.) Уехал лишь на короткое время, и вот — пожалуйста — зачатки бунта. Верноподданное, насквозь, казалось бы, издание Newsweek печатает мнение о пандемии, вакцинах и т.д., “несовместимое с политикой партии и правительства”. И потому на всякий случай снабжённое пометкой “Взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат авторам”. Обратите внимание — не традиционная формулировка “точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции”, но куда более изощрённая.

Потому что авторы — Мартин Куллдорф и Джей Бхаттачарья, обладатели многочисленных научных степеней и титулов, с точки зрения мейнстримной прессы, несут полнейшую крамолу. Но так как мудрые люди из редакции Newsweek, похоже, подозревают, что ситуация с политикой в отношении пандемии может вот-вот перевернуться с головы на ноги (или развернуться на 180 градусов), то сочли необходимым подстраховаться такой формулировкой, с помощью которой подать себя можно как сторонника каждой из противоборствующих сторон.

Нет, ни Куллдорфа, ни Бхаттачарью нельзя отнести к ковидоскептикам и уж тем более “антиваксерам”. Но, будучи серьёзными академическими учёными, они замахнулись на “святое” — на авторитет “медицинского царя” США, Энтони Фаучи.

Следует сказать, что тучи над головой Фаучи начали сгущаться ещё до публикации в Newsweek. Влиятельный сенатор-республиканец Рэнд призывает отправить главного медицинского советника президента в отставку за ложь под присягой в Конгрессе США. А свежие опросы общественного мнения показывают, что большинство (52%) американцев требование отставки Фаучи поддерживают.

Но одно дело — обвинения со стороны политиков и обывательский vox populi — и совсем другое — обоснованная критика со стороны своих же коллег-медиков. В этом и заключается ценность статьи Куллдорфа и Бхаттачарьи “Как Фаучи дурачил Америку”, перевод которой представляет сегодня Fitzroy Magazine.