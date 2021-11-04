Newsweek рассказал, как Фаучи дурачил Америку с ковидом

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Кот из дома — мыши в пляс.
Эта русская поговорка — первое, что приходит в голову по прочтении публикации в Newsweek “Как доктор Фаучи одурачил Америку”. На днях Джо Байден покинул уютное кресло в Овальном кабинете и направил свои стопы в Европу (G20 в Риме, COP-26 в Глазго, да ещё кое-что по мелочи — за Украину потереть, немцев с их желанием убрать ядерные ракеты со своей территории поставить на место, etc.) Уехал лишь на короткое время, и вот — пожалуйста — зачатки бунта. Верноподданное, насквозь, казалось бы, издание Newsweek печатает мнение о пандемии, вакцинах и т.д., “несовместимое с политикой партии и правительства”. И потому на всякий случай снабжённое пометкой “Взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат авторам”. Обратите внимание — не традиционная формулировка “точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции”, но куда более изощрённая.
Потому что авторы — Мартин Куллдорф и Джей Бхаттачарья, обладатели многочисленных научных степеней и титулов, с точки зрения мейнстримной прессы, несут полнейшую крамолу. Но так как мудрые люди из редакции Newsweek, похоже, подозревают, что ситуация с политикой в отношении пандемии может вот-вот перевернуться с головы на ноги (или развернуться на 180 градусов), то сочли необходимым подстраховаться такой формулировкой, с помощью которой подать себя можно как сторонника каждой из противоборствующих сторон.
Нет, ни Куллдорфа, ни Бхаттачарью нельзя отнести к ковидоскептикам и уж тем более “антиваксерам”. Но, будучи серьёзными академическими учёными, они замахнулись на “святое” — на авторитет “медицинского царя” США, Энтони Фаучи.
Следует сказать, что тучи над головой Фаучи начали сгущаться ещё до публикации в Newsweek. Влиятельный сенатор-республиканец Рэнд призывает отправить главного медицинского советника президента в отставку за ложь под присягой в Конгрессе США. А свежие опросы общественного мнения показывают, что большинство (52%) американцев требование отставки Фаучи поддерживают.
Но одно дело — обвинения со стороны политиков и обывательский vox populi — и совсем другое — обоснованная критика со стороны своих же коллег-медиков. В этом и заключается ценность статьи Куллдорфа и Бхаттачарьи “Как Фаучи дурачил Америку”, перевод которой представляет сегодня Fitzroy Magazine.
Мартин Куллдорф и Джей Бхаттачарья
“Когда разразилась пандемия, Америка нуждалась в ком-то, к кому можно было обратиться за советом. СМИ и общественность, естественно, смотрели на доктора Энтони Фаучи — директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, уважаемого лабораторного иммунолога и одного из советников президента Дональда Трампа по COVID. К сожалению, доктор Фаучи ошибся [нечаянно или намеренно, не уточняется — прим. Fitzroy] в основных вопросах эпидемиологии и общественного здравоохранения. Теперь реальность и результаты научных исследований настигли его.
Вот ключевые проблемы:
Естественный иммунитет. Проталкивая мандат на вакцинацию, доктор Фаучи игнорирует иммунитет, приобретённый естественным путём 45 миллионами человек в США, переболевшими COVID. Естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, полученный в результате вакцинации, свидетельствуют данные исследования состояния переболевших, число которых всё время увеличивается. В результате исследования, проведённого в Израиле, выяснилось, что у вакцинированных в 27 раз больше шансов получить симптоматический COVID, чем у невакцинированных, которые выздоровели от предыдущей инфекции.
Человечеству известно о естественном иммунитете от болезней, по крайней мере, со времён Афинской чумы 430 года до н.э. Об этом знают пилоты, дальнобойщики и докеры, а уж медсёстрам это ведомо лучше, чем кому-либо ещё. Но по распоряжению Фаучи больницы увольняют медсестер-героинь и медбратьев-героев, вылечившихся от COVID, которым они заразились, ухаживая за пациентами. А ведь обладая превосходным иммунитетом, они могут безопасно заботиться о самых старых и слабых пациентах — риск передачи инфекции от них ещё ниже, чем от вакцинированных.
Защита пожилых людей.
Хотя заразиться может любой человек, между старыми и молодыми существует более чем тысячекратная разница в вероятности смертельного исхода. Теперь, после того как в Америке было зарегистрировано более 700 000 смертей от COVID, мы знаем, что карантин не смог защитить пожилых людей из группы высокого риска. Столкнувшись с идеей адресной защиты уязвимых, доктор Фаучи признал, что понятия не имеет, как этого добиться, утверждая, что это невозможно. Такая позиция объяснима для лабораторного учёного, но специалисты-практики, привлечённые органами общественного здравоохранения, в своё время представили много конкретных предложений, которые помогли бы решить проблему, если бы Фаучи и другие официальные лица не проигнорировали эти идеи и советы.
Что мы можем сделать сейчас, чтобы минимизировать смертность от COVID? Текущие усилия по вакцинации должны быть сосредоточены на охвате людей старше 60 лет, которые не излечились от COVID и не прошли вакцинацию, в том числе малообеспеченных людей, живущих как в труднодоступной сельской местности, так и в центральных городах. Вместо этого д-р Фаучи выдвинул требования о вакцинации детей, студентов и взрослых трудоспособного возраста, которые уже имеют иммунитет. То есть всех групп населения с низким уровнем риска, что привело к огромным сбоям на рынках труда и затруднило работу многих больниц.
Закрытие школ.
Школы являются основными точками передачи гриппа, но не COVID. Хотя дети действительно заражаются, их риск смерти от COVID ничтожен, ниже, чем их и без того низкий риск смерти от гриппа. В течение весенней волны 2020 года в Швеции были открыты детские сады и школы для всех 1,8 миллиона детей в возрасте от 1 до 15 лет, без масок, тестирования и социального дистанцирования. Результат? Отсутствие смертей от COVID среди детей и риск COVID для учителей ниже, чем в среднем по другим профессиям. Осенью 2020 года большинство европейских стран последовали их [шведов — прим. Fitzroy] примеру и получили аналогичные результаты. Учитывая разрушительные последствия закрытия школ для детей, пропаганда закрытия школ доктором Фаучи может быть самой большой ошибкой в его карьере.
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Маски.
Золотым стандартом медицинских исследований являются рандомизированные испытания. Сейчас известны результаты двух таких испытаний, касающихся эффективности масок от COVID для взрослых. Убедительных научных доказательств того, что применение масок детьми работает, нет. Исследование в Дании обнаружило статистически незначимую разницу между результатами, которые даёт ношение масок и не использование их в период распространения коронавирусной инфекции. [Недавнее исследование показало, что маски снижают риск заражения, — прим. ред. Newsweek].
Исследование, проведённое в Бангладеш, с 95% уверенностью показывает, что маски снижают передачу инфекции между людьми от 0 до 18%. Следовательно, польза от масок либо нулевая, либо очень ограниченная. Доктор Фаучи мог бы предложить ещё много важных мер по борьбе с пандемией, таких как улучшение вентиляции в школах и наём для домов престарелых персонала с естественным иммунитетом.
Отслеживание контактов.
В случае некоторых инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Эбола и сифилис, отслеживание контактов имеет критически важное значение. Но для широко распространённой вирусной инфекции, такой как COVID, это — бесполезная трата ценных ресурсов общественного здравоохранения, которая не остановила болезнь.
Сопутствующий ущерб общественному здоровью.
Основополагающий принцип общественного здравоохранения состоит в том, что здоровье многомерно: борьба с одним [отдельно взятым] инфекционным заболеванием не является синонимом здоровья. Будучи иммунологом, доктор Фаучи не стал должным образом [то есть, профессионально, — прим. Fitzroy] рассматривать и взвешивать, какие катастрофические последствия имело бы введение локдаунов при обнаружении у пациентов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также при вакцинации детей, выявлении психических расстройств и передозировках наркотиками — список можно продолжить. Американцы будут жить с этим сопутствующим ущербом и умирать от него в течение многих лет.
В частных беседах большинство наших научных коллег соглашается с нами по этим пунктам. Почему же об этом не говорилось раньше? На самом деле некоторые пытались, но безуспешно. Другие молчали, видя, как их коллег порочили в СМИ, как на них клеветали или подвергали цензуре со стороны Big Tech их высказывания на эту тему. Некоторые из них являются государственными служащими, которым запрещено противоречить официальной политике. Многие боятся потерять позиции или гранты на исследования, зная, что доктор Фаучи находится на вершине самой большой кучи денег на исследования в области инфекционных заболеваний в мире. Большинство учёных [высказывавшихся по теме пандемии, — прим. Fitzroy] не являются экспертами по вспышкам инфекционных заболеваний. И будь мы, скажем, онкологами, физиками или ботаниками, мы, вероятно, также доверились бы доктору Фаучи.
Доказательства [обмана] существуют. Губернаторы, журналисты, учёные, руководители университетов, администраторы больниц и главы предприятий могут продолжать следовать указаниям доктора Энтони Фаучи или всё же открыть глаза. После более чем 700 000 смертей от COVID и разрушительных последствий карантина пора вернуться к основным принципам общественного здравоохранения”.
*Мартин Куллдорф, доктор философии, эпидемиолог, биостатистик и профессор медицины Гарвардской медицинской школы. Джей Бхаттачарья, доктор медицинских наук, профессор политики здравоохранения Медицинской школы Стэнфордского университета. Оба являются старшими научными сотрудниками недавно сформированного института Браунстоуна.
Взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат авторам.
Оригинал публикации: https://www.newsweek.com/how-fauci-fooled-america-opinion-1643839
перевод с английского Сергея Скворцова