Недоконсерватизм, или дыра в политическом пейзаже

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Когда твои взгляды почти дословно совпадают со взглядами главы государства — это как минимум приятно. Речь о выступлении Владимира Путина на очередном “Валдае”, где он показал себя как классического консерватора, постоянно возвращался к этой теме, цитировал Ильина, Бердяева, Гумилёва-младшего…
Но тогда тем более странно, что в стране нет такой же классической по набору тезисов консервативной партии. Посмотрите хотя бы на выборы 19 сентября — левых сколько угодно, а правых как будто нет в природе: тяжёлый случай недоконсерватизма.
Давайте представим, что такая партия всё-таки существует. Что она могла бы делать? Очень многое, потому что сегодня явно пришло её время, время движения самостоятельных, грамотных и весёлых молодых персонажей, которые, скорее всего, назвали бы свою организацию “партия нормальных людей”.
anewspost.com
Нормальность — это то, что вернул американцам Дональд Трамп за первые три года своего президентства. Он отменял тысячи и тысячи правил, запретов, регламентов и ограничений, которыми славился Барак Обама. Речь, заметим, идёт об экономике и — шире — о нормальной повседневной жизни, а не о свободе устраивать уличные побоища для свержения властей. И то были три года невиданного процветания, прежде всего для обычных, не очень богатых людей, и потребовалась “ковидная перезагрузка”, чтобы пустить прахом это уникальное достижение американского консерватизма.
Отменить пачками немыслимое количество запретов: сколько голосов взяла бы у нас партия с таким первым пунктом программы? Много — потому, что запреты не дают людям зарабатывать, так же, как и пользоваться плодами своего труда, то есть нормально жить.
Это был первый пункт. Есть и второй — людям нужен образ прекрасного будущего. Например, образ новой эпохи великой культуры и науки. Тут не будем забывать, что консерватизм — дитя эпохи Просвещения. Просвещение же, то есть российское образование, наука, культура и СМИ — это очень популярная у избирателя тема. Тот, кто пообещает вернуть людям атмосферу, например, 1960-х и части 1970-х годов, которая принесла стране невиданные достижения, выиграет много. Хотя проиграет голоса левых, которые хотели бы во все указанные сферы привнести дух уравниловки и прочей “социальной справедливости”, вместо того чтобы честно сказать: любой золотой век делается замечательными, яркими людьми, и уравнивать их в чём бы то ни было с незамечательными — дело бесполезное. В СССР этим постоянно пытались заниматься, и известно, чем закончили.
Особый разговор о науке. Вот размышления американского философа Шелдона Рихмана на тему того, что не так с Америкой: а там, оказывается, научились мгновенно превращать науку в окостеневшую и грозную религию, с уничтожением еретиков и прочими зверствами. В то время как наука — это постоянный спор, в котором выживают лучшие, что полезно и нации в целом, не говоря о всём человечестве. Запреты на мнения и свою позицию, преследование тех, кто не обеспечил своей точке зрения поддержку государства — это застой системы (то есть Запада в целом), и добром он не кончится. Что мы, собственно, и видим каждый день, наблюдая их, западников, разброд и шатания.
Кадр из фильма «Собачье сердце»
Запреты и прочие регламенты — это вообще верный признак деятельности не консервативных партий, а ровно противоположных, то есть левых (допустим, социалистов). Кстати, я сейчас повторяю или развиваю идеи, которые высказывал несколько месяцев назад — писал я тогда о странностях в убеждениях Захара Прилепина. В том материале я сказал, что левая идея — это всегда стервятник, прилетающий на запах крови. Прилетев же, эта птичка начинает изобретать самые жуткие способы заставить множество людей делать (для их же блага, конечно!) то, чего они делать не хотят и не будут, и при малейшей возможности обойти все эти придуманные леваками правила и запреты — обойдут их.
Что изменилось за полгода, прошедшие с публикации той статьи? Опыт полутора лет попыток российских властей “бороться с пандемией” хорошо показал, что у нас за страна и сколько в ней консерваторов: много, возможно — большинство. Чего стоит хотя бы прошлогодний опыт введения зверских, по западноевропейскому образцу, карантинов в Москве и других местах. Уже забыли об этом провале? За неделю всё, что было закрыто и запрещено, возродилось в виде системы — почти такой же, как прежде, но подпольной. Работало всё — автосервисы, парикмахерские и прочее, но — по звонку и договорённости.
То есть у нас внезапно оказалось очень много людей, способных не подчиняться очередным придуманным кем-то правилам, даже если эти правила, вроде как, должны “сохранять жизни”. Такие люди принимают решения (хорошие или плохие), касающиеся своей жизни и безопасности сами, это их естественная реакция. Вот классическая избирательная база консервативной партии.
И последнее: у нашей воображаемой консервативной партии есть задача — не повторить печальный опыт единомышленников из США и прочих подобных стран. А именно, не довести до действительно серьёзного конфликта с той частью избирателей, которые склоняются к левым. Когда внутри одной страны возникают две породы людей, которые расходятся буквально во всём — это плохо. Консерватизм должен уметь достигать соглашений и компромиссов.
Британские учёные однажды выдвинули идею, что консерваторы и леваки — это два отдельных биологических вида. И даже поставили всяческие опыты, как бы подтвердившие их идею. Так или иначе, проблема левых в их гипертрофированной стадности, которую они называют красивыми словами типа “общинность” или “солидарность”. То есть они считают, что следовать всем этим придуманным кем-то запретительным правилам должны обязательно все, иначе ничего не получится (кстати, оттого у них ничего никогда и не получается). Консервативная партия, которая сможет без скандала объяснить левым, что стадность — дело только добровольное, одержит массу славных побед.
Дмитрий Косырев