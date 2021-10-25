Недоконсерватизм, или дыра в политическом пейзаже

Запреты и прочие регламенты — это вообще верный признак деятельности не консервативных партий, а ровно противоположных, то есть левых (допустим, социалистов). Кстати, я сейчас повторяю или развиваю идеи, которые высказывал несколько месяцев назад — писал я тогда о странностях в убеждениях Захара Прилепина. В том материале я сказал, что левая идея — это всегда стервятник, прилетающий на запах крови. Прилетев же, эта птичка начинает изобретать самые жуткие способы заставить множество людей делать (для их же блага, конечно!) то, чего они делать не хотят и не будут, и при малейшей возможности обойти все эти придуманные леваками правила и запреты — обойдут их.

Что изменилось за полгода, прошедшие с публикации той статьи? Опыт полутора лет попыток российских властей “бороться с пандемией” хорошо показал, что у нас за страна и сколько в ней консерваторов: много, возможно — большинство. Чего стоит хотя бы прошлогодний опыт введения зверских, по западноевропейскому образцу, карантинов в Москве и других местах. Уже забыли об этом провале? За неделю всё, что было закрыто и запрещено, возродилось в виде системы — почти такой же, как прежде, но подпольной. Работало всё — автосервисы, парикмахерские и прочее, но — по звонку и договорённости.

То есть у нас внезапно оказалось очень много людей, способных не подчиняться очередным придуманным кем-то правилам, даже если эти правила, вроде как, должны “сохранять жизни”. Такие люди принимают решения (хорошие или плохие), касающиеся своей жизни и безопасности сами, это их естественная реакция. Вот классическая избирательная база консервативной партии.

И последнее: у нашей воображаемой консервативной партии есть задача — не повторить печальный опыт единомышленников из США и прочих подобных стран. А именно, не довести до действительно серьёзного конфликта с той частью избирателей, которые склоняются к левым. Когда внутри одной страны возникают две породы людей, которые расходятся буквально во всём — это плохо. Консерватизм должен уметь достигать соглашений и компромиссов.

Британские учёные однажды выдвинули идею, что консерваторы и леваки — это два отдельных биологических вида. И даже поставили всяческие опыты, как бы подтвердившие их идею. Так или иначе, проблема левых в их гипертрофированной стадности, которую они называют красивыми словами типа “общинность” или “солидарность”. То есть они считают, что следовать всем этим придуманным кем-то запретительным правилам должны обязательно все, иначе ничего не получится (кстати, оттого у них ничего никогда и не получается). Консервативная партия, которая сможет без скандала объяснить левым, что стадность — дело только добровольное, одержит массу славных побед.