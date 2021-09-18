Кондуит и Швамбрания “новых красных”

От редакции
Получив этот текст, редакция Fitzroy Magazine долго не могла решить, в какой рубрике его опубликовать — настолько он не укладывался в формат журнала. В конце концов, остановились на рубрике “Мнения”, поскольку, как известно, мнения авторов этой рубрики могут не совпадать (и очень часто не совпадают!) с мнением редакции, но поставить решили в субботу — день, который мы обычно отдаём художественной литературе. Потому что эссе Игоря Фунта написано на стыке худлита и публицистики, а мысли, в нём изложенные, может быть, и спорны, но совершенно точно искренни.
К тому же суббота, 18 сентября — второй день трёхдневных выборов в ГД РФ, которые явно сулят всем нам немало сюрпризов. Может быть, кого-то из тех, кто решил отложить своё волеизъявление на последний день этого удивительного электорального марафона, текст Игоря Фунта заставит задуматься над своим выбором или даже поменять решение. Но даже если и нет — проблема, которая затрагивается в предлагаемом вам эссе, безусловно заслуживает внимания. Ведь ностальгия по СССР, приобретающая всё большие масштабы по мере ухудшения экономической ситуации в стране — не исчерпывается тоской по вкусному мороженому или детству с ключом на шее. Это и оправдание жестоких преступлений, совершённых когда-то под эгидой “классовой борьбы”, и воинствующий антиклерикализм, и печально известный “культурный марксизм”, в предельном выражении доходящий до критической расовой теории и “культуры отмены”… Иными словами — это та самая левая повестка, которая одержала победу (хорошо бы — временную) на Западе, и которая неудержимо приближается к нашим бескрайним российским просторам.
Но если бы предлагаемая читателям Fitzroy статья Игоря Фунта ограничивалась бы только порицанием “новых красных”, её, право, не стоило бы публиковать. К чести автора, он идёт гораздо дальше и в результате приходит к неожиданным выводам. Впрочем, не будем заниматься пересказом текста — а просто ещё раз заметим, что при всей спорности авторской позиции, он безусловно заслуживает прочтения.
Редакция Fitzroy Magazine
Газировка, пончики, пломбир… По ним безумно ностальгируют люди, бегавшие при СССР в коротеньких пионерских шортиках, ни бельмеса не понимая в происходившем тогда.
Это знаете, как анекдот:
— Что ты всё власть ругаешь? В 90-х, что ли, лучше было?
— Конечно! Поел-поспал. Мама из садика забрала — сразу на каток.
Всё равно что костерить или восхищаться эпохой Льва Толстого, исходя из чьего-то литературоведческого ли, публицистического мнения: иначе ж никак. Так же и тут. Точнее, не совсем так: надо быть крайне осторожным с мифами о Союзе. До пунктуальности. Тем более, если печатаешься на каком-нибудь популярном ресурсе.
Википедийные всезнайки, галопом промчавшись по книжно-газетным верхам, делают глобальные до смехоты выводы про жизнь за железным занавесом вприкуску с пончиком. И гранёными стаканами, которые никто не тырил из автоматов. Все пили “с сиропом” или копеечное “без” — никто ничем не болел. Двери квартир нараспашку… Ну, и другой подобный бред.
Во-первых, воровали стаканы́, и ещё как: алкоголизм был непобедим! Во-вторых, хворали, и нехило. Прогрессировали туберкулез, сифилис, всевозможные венерические заболевания. Просто инфа была катастрофически зашифрована-закрыта.
В-третьих, не всегда надо бренчать словесами там, где вполне себе живёт и здравствует “бриллиантоворукое” поколение “оттуда”. Из приснопамятного застоя. Времени глубокого брежневского поцелуя “в дёсны”. Тёплое дыхание коего до сих пор мы, комсомольцы “былых времён”, ощущаем на своих заслуженных в боях за дефицит лысинах.
СССР. Фото из открытых источников
Но приступим…
В связи с беспрецедентным падением рейтинга правящей партии, “красное” движение вскинуло голову. Стряхнуло вековую пыль, напялив на плечи ленинский музейный пиджачок.
Левая повестка, за неимением реальной оппозиции, постепенно наполняет экраны ТВ, СМИ, Интернет.
Тут и выползают на свет, как в суперигре DotA, горластые безграмотные чудища, превозносящие прекрасную… нет, не Россию будущего. А — Россию далёкого прошлого. Россию Сталина и подобострастного генералитета в гулаговских тулупчиках. Россию Берии, Молотова, Жданова. Россию победившую. Россию поднявшуюся. Державу, построившую невиданные чудеса прогресса и “непрестанного развития”.
На самом же деле: “Народ для разврата собрался!”, как точно и цепко выразился Шукшин в “Калине красной” насчёт земных, в общем-то, соцмечтаний повеселевшего в оттепель совнарода.
Минуя звериные нравы, безвинные жертвы, продажность и ту же коррупцию (вспомним грузинско-социалистический капитализм хитрюги-Шеварднадзе), эти апологеты красного прошлого сразу переходят к великим свершениям, которые, несомненно, были. И которые опять непременно будут. Стоит только по-корчагински вздрогнуть: скинув с парохода современности ненужную шелуху, перхоть — в виде либеральных недоумков с “Эха Москвы” и других (оставшихся в меньшинстве) сайтов. Ни с того ни сего обернувшихся под выборы “нежелательными СМИ”, иноагентами, приспешниками Запада. Чуть ли не врагами народа.
А именно это определение — “враги народа” — само собой напрашивается после недавней (вполне удачной) провластно-массовой атаки на русские издания, журналы, телеканалы. Что наталкивает неглупого трезвого человека на мысль, — дескать, что-то тут явно не так! Тут — явное укрывательство нездоровых явлений внутри стана “кандидатов в депутаты”. Тёмных делишек. Тёмных денег. Серых схем: “Тебя посодют. А ты не воруй!”, “Твой дом тюрьма!”. Все эти яркие советские мемы особенно актуальны в нынешней предвыборной гонке компроматов.
Москвичи стоят в очереди на избирательный участок во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Ведь в век интернета, сколько ни сажай, ни закатывай в асфальт стальным катком Роскомнадзора журналистов-расследователей, компромата будет только больше. Звенеть он будет звонче. И шапка гореть на ворах — ярче. Возьмём для примера перекрасившуюся из оппозиционера в несгибаемого аппаратчика председательшу ЦИКа — следите за руками! “ЦИрК открывает двери!”. “Вижу-слышу лишь то, что положено”, — будто заявляет своим мудрым подобострастным взглядом Элла Александровна.
Чего стоят последние сливы “учебной” профподготовки “правильных” выборных штабов. Наговоривших себе по телефону на десятки тюремных лет: за фальсификации, создание ОПГ — для подлога с бюллетенями и вбросы “левака”.
Не уверен, что кого-либо из них по-папановски “посодют”. Тем не менее прецеденты растут как грибы. От них уже не отвертеться. Ни-ко-му.
На телевидение, словно глоток свежего воздуха, прорываются, пусть пока единично — ораторы, несущие правду. Обвиняющие по существу. Обвиняющие того, кого надо было обвинить давно. А не тех, кого прикажут. (И хотя потом телеканалы лихорадочно вычищают эту правду из разлетающихся по сети роликов — но “кэш Гугла помнит все”). Это навевает хоть какой-то позитив. Реально настраивает идти “спящих” на голосование.
Да, надо сходить. “Да, надо проголосовать”, — в который раз думаю политически индифферентный я. Что-то же надо сделать в сей жизни! Дак хоть это.
И мысль высвечивается единственно верная.
Голосовать — пусть и за левых, раз уж всех правых подчистили и посадили — но главное, не за “этих”. Потому что “эти” — сделали всё, что могли для своей выдающейся провальной дискредитации. Оттого, скажем, многие единороссы уже сменили масть, переформатировались и идут от сопредельных партий. И это тоже, слава Богу, видно. И слышно. Топая и крича, крысы бегут с корабля.
“Неугомонный не дремлет враг!” — Твёрдый блоковский могучий шаг, поступь чувствуется: типа вот-вот! — и платоновский коммунизм за поворотом.
Есть великолепные “красные” ораторы, глашатаи истин “на поверхности”. Превозносящие многословные диалектические конструкции, социальное равенство, приоритет равных возможностей перед клептократией и долларовым халифатом. Есть популисты — “Детя́м мороженое. Всем бабам — по мужику”. Ощущается также и “коричневый” перегиб в собственно ура-“патриотизм” в кавычках. Уж больно напоминающий, как ни странно, фашизм. (Не зря не утихают политспоры насчёт сравнения Гитлера со Сталиным).
Некая Согдиана, где живут пришибленные разумом люди — патриоты с твердокаменными лбами. Непрерывно горланящие про третью мировую войну, ядерный щит; слом традиций (гомосексуальность, феминизм, моббинг-харассмент, #MeToo); славные имперские завоевания, их историческую обоснованность. До кащенковского пароксизма доходят разговоры в дневных ток-шоу о политической ситуации на Украине, например. В РФ же нечего обсуждать.
Где тут же на голубом глазу подкатывают нужные “эксперты”-аналитики с мутным терешковским взглядом — как из иллюминатора ракеты “Восток”. Стуча ботинком по столу, криком объясняющие то, что на нормальном человеческом языке называется “преступлением”. Как зовётся в рядовом (!) цивилизованном государстве нарушение и переклеивание “под себя” законов, конституций, юридических постулатов, судебных решений, всяческих “пеньковых” обнулений.
Захар Прилепин — один из лидеров «новых красных»
И вот на этом фоне Моральный кодекс строителя коммунизма, вторящий древним библейским истинам, — хорош. С точки зрения предпочтения лучшего из худшего — и из того, что ещё хуже.
Хотя даже если левый крен в нынешних выборах сработает (а это далеко не факт!) — то станет лишь началом долгого пути очищения от скверны.
Так и хочется сказать “новым красным” с неосторожно облитым газировкой пионерским галстуком: “Брат! Сними ты уже с Гагарина седло. И сотвори хоть что-нибудь сам. Не бла-бла-бла — в “бла-бла”-блоге либо на ютубе-дзене-мэйле.ру. А — возведи плотину; накопай угля, как любимый твой герой-Стаханов; создай русский, а не иноагентский, автомобиль. Возведи дом без трещин: дешёвый, удобный. И — покажи нам. Просто возьми — и покажи, как ты сварганил что-то стоящее. Не виртуальное. А — собственными трудовыми руками”. Вот это вот, а не навязшее в зубах балабольство про чудеса советской жизни — под хоругвями шукшинского “разврата”.
Поверь, социалистическое бытие не было столь счастливо-розовым, как оно мнится твоему воспалённому трёхкопеечным сиропом мозгу. Напитанному благими, но бесполезными мечтами Льва Кассиля из бессмертных “Кондуита и Швамбрании”.
И главное — не делай опрометчивых выводов: “Здесь вам не тут!”, как изрекал незабвенный Черномырдин.
Игорь Фунт