Кондуит и Швамбрания “новых красных”

От редакции

Получив этот текст, редакция Fitzroy Magazine долго не могла решить, в какой рубрике его опубликовать — настолько он не укладывался в формат журнала. В конце концов, остановились на рубрике “Мнения”, поскольку, как известно, мнения авторов этой рубрики могут не совпадать (и очень часто не совпадают!) с мнением редакции, но поставить решили в субботу — день, который мы обычно отдаём художественной литературе. Потому что эссе Игоря Фунта написано на стыке худлита и публицистики, а мысли, в нём изложенные, может быть, и спорны, но совершенно точно искренни.

К тому же суббота, 18 сентября — второй день трёхдневных выборов в ГД РФ, которые явно сулят всем нам немало сюрпризов. Может быть, кого-то из тех, кто решил отложить своё волеизъявление на последний день этого удивительного электорального марафона, текст Игоря Фунта заставит задуматься над своим выбором или даже поменять решение. Но даже если и нет — проблема, которая затрагивается в предлагаемом вам эссе, безусловно заслуживает внимания. Ведь ностальгия по СССР, приобретающая всё большие масштабы по мере ухудшения экономической ситуации в стране — не исчерпывается тоской по вкусному мороженому или детству с ключом на шее. Это и оправдание жестоких преступлений, совершённых когда-то под эгидой “классовой борьбы”, и воинствующий антиклерикализм, и печально известный “культурный марксизм”, в предельном выражении доходящий до критической расовой теории и “культуры отмены”… Иными словами — это та самая левая повестка, которая одержала победу (хорошо бы — временную) на Западе, и которая неудержимо приближается к нашим бескрайним российским просторам.

Но если бы предлагаемая читателям Fitzroy статья Игоря Фунта ограничивалась бы только порицанием “новых красных”, её, право, не стоило бы публиковать. К чести автора, он идёт гораздо дальше и в результате приходит к неожиданным выводам. Впрочем, не будем заниматься пересказом текста — а просто ещё раз заметим, что при всей спорности авторской позиции, он безусловно заслуживает прочтения.

Редакция Fitzroy Magazine