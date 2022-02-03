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“Инопланетяне боятся русских”. Заставит ли угроза “вторжения России” прыгать политиков из окон?

Русофобия как психическая болезнь
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Нам ситуация с обещанием скорой оккупации армией РФ половины Европы кажется смешной. А вот европейцам правда не до смеха — они много лет в это верят.

…В общем-то, сложности с головой у человека начались давно. “Ещё в 1943-1944 годах он постоянно ходил и говорил — мы будем воевать с Советским Союзом, Сталин вторгнется в Америку, русские — главные враги США”, — вспоминал чиновник из его окружения. В дальнейшем у этой личности, занявшей пост министра, стало всё совсем плохо. 23 марта 1949 года он был снят с должности в связи с “психическим истощением” и помещён в Национальный военно-медицинский центр под надзор врачей. Там бедняга настойчиво жаловался навестившему его другу: “Русские идут. Русские идут. Они повсюду. Я видел русских солдат”. 22 мая 1949 года, спасаясь от толпившихся в мозгу военных из Советского Союза, экс-госсекретарь США по обороне Джеймс Форрестол выбросился из окна госпиталя и разбился насмерть. Одна из сотен версий его гибели, разумеется, гласит — был уничтожен советской агентурой. Наблюдая сейчас красочную истерику “Россия уже завтра на всех нападёт и оккупирует”, мне, с одной стороны, смешно (ибо такое в нашей истории происходит не в первый раз). А с другой — печально и тревожно за судьбы политиков США и Евросоюза. Они же, как правило, зачастую работают именно в высотных зданиях.

Злой Русский медведь

Гуманоиды с водкой и гармонью

Моя любимая публикация 2021 года — статья в британской Daily Star. Там известный эксперт по НЛО Ник Поуп объясняет: инопланетяне готовы установить контакт с человеческой цивилизацией, но не идут на него по причине “угроз войны со стороны Владимира Путина””. “Хотя российские войска и превосходят наши по численности, — предупреждает мудрый эксперт, — инопланетяне наверняка понимают — Великобритания обязательно устоит перед запугиванием со стороны России. Однако на данный момент из-за козней русских маловероятно, что мы получим приглашение вступить в Галактическую Федерацию”. Мнение столь превосходно, что мне хочется аплодировать стоя. До этого русские были виноваты в визитах шпионов, отравлениях, похищениях и политических убийствах. А теперь на нас повесили полный блеск: инопланетяне испугались загадочных гуманоидов в телогрейках, пляшущих вприсядку под гармонь с водкою, и не хотят отныне связываться с планетой Земля. Нет, конечно, Daily Star — обычная бульварная газета, таблоид, каковых в британском королевстве пруд пруди. Но проблема-то в другом. Минувшей осенью ещё более бульварная немецкая “Бильд” опубликовала кустарную карту вторжения армии России на Украину. И вполне уважаемые эксперты рассматривали её всерьёз.

Оккупация Эстонии за 2 часа

Вот мы тут с вами откровенно ржём, а они и в самом деле так живут. Вы знаете, что в Эстонии лет 20 на полном серьёзе идёт дискуссия, как скоро смогут захватить республику российские солдаты? В том, что захватят, вообще никто не сомневается. Скептики отводят на это два часа, оптимисты — двое суток. Дескать, восстанут храбрые эстонцы из лесов, заманят туда русского Ивана — и тот, распробовав клюкву как закуску, заблудится. Нет, я не преувеличиваю. Эту тему обсуждают и министр обороны, и эстонские генералы (да, там есть генералы), и уж тем более депутаты парламента. Каждый год разоблачаются всё новые планы России оккупировать Эстонию, полученные из тайных источников. Вы только задумайтесь. Мы живём себе, ездим в отпуска, работаем, растим детей. А там люди искренне полагают, что сие лишь прикрытие — а на самом деле мы сидим и думаем, как бы забрать соседнее государство. Ведь только тогда нам настанет счастье, а иначе его не случится. Правда, соперником по привлечению внимания опасной России является Норвегия. В славной скандинавской монархии вышло 3 сезона сериала “Оккупированные” — российская армия берёт норвежские города под контроль по просьбе… Евросоюза, однако затем решает прибрать себе газ и нефть, принадлежащие потомкам викингов. Популярное кино, скандинавы обожают.

“Вы нас хотите захватить”

В Польше подобное поведение — тоже норма. Я лично застал момент, когда всё та же немецкая “Бильд” (вот же мощная газета) напечатала мнение неназванного эксперта НАТО: эксперт утверждал, что Россия способна захватить Польшу за одну ночь. Господи, чего сразу началось! Пенсионеры обсуждали новость, гуляя с собаками, польские газеты моментально подхватили информацию, распространяя её, как вирус, а уж по сравнению с тем, что творилось в местном интернете, любой фильм ужасов — слабенькая детская комедия. Отдельные разумные голоса, вопрошавшие: “Зачем вообще России нужна Польша?” — утонули посреди океана паники. Как это зачем? Глупый вопрос. Польша отличная, бодрая, великолепная страна с чудесной экономикой и приятным интеллектуальным народом. Сами бы такое славное государство с удовольствием забрали, да вот Россия зарится. Происходящее в Польше кажется цирком-шапито, но разубеждать большинство поляков бесполезно. “Исторически так повелось, что вы нас хотите захватить”, — объяснял мне за хорошо накрытым столом польский интеллектуал. — “Россия не может считать себя империей, если в её составе нет Польши”.

Готовьте телогрейку летом

Забавно, что скандалы насчёт “вторжения России” в Европе возникали и раньше: все дружно начинали убеждать друг друга — скоро русские вот-вот захватят ту или иную страну. Ливонский Орден, потерпев в XVI веке поражения от войск Ивана Грозного, слал письма во Францию, объясняя — московиты, мол, дико агрессивны, следует ожидать нашествия варварских полчищ во французские пределы, а посему пора помочь ливонцам золотом и оружием. Во Франции, толком не знавшей, где находится Москва, отнеслись к “русской угрозе” сонно и недоверчиво — и денег не дали. В 1911 году европейские газеты яростно пугали читателей — Россия скоро атакует ослабевшую Турцию, дабы раздраконить её нежные проливы и забрать себе сладкие земли, полные мечетей. В парламентах стран Европы точно называли даты нападения и призывали остановить русских, собирающихся растерзать турок. Заламывали руки. Страдали. Ужасно огорчались. В Лондоне начали (летом) собирать тёплые вещи для граждан Турции, кои ввиду российской агрессии окажутся на морозе. Всё испортила Италия, атаковав Османскую империю и отобрав у неё Ливию. Затем в Турцию вторглись профранцузская Греция, пронемецкая Болгария и (хоть тут уж не совсем обманули!) пророссийская Сербия, разделав османов, как Бог черепаху. А вот Россия, вопреки всем ожиданиям, так и не напала, полностью разочаровав Европу. Интересно, куда делись потом тёплые вещи англичан?

“Обвинял во всём СССР”

Основная проблема пациентов сумасшедшего дома — они считают себя здоровыми. Пожалуйста, выстелите тротуары у правительственных зданий ЕС и США матрасами помягче. Если концерты, посвящённые русской угрозе, продолжатся до весны, неизвестно, с чем нам придётся иметь дело. Уже после смерти экс-госсекретаря обороны США Джеймса Форрестола в прессе раздались вопросы: как вообще мог больной параноидальной шизофренией человек занимать такой пост? Ответ сотрудников аппарата “Пентагона” выглядел довольно классическим: “Ну он постоянно обвинял во всех проблемах русских. Нам казалось, Джеймс вполне нормален”.

Георгий Зотов

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