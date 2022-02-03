“Инопланетяне боятся русских”. Заставит ли угроза “вторжения России” прыгать политиков из окон?

Нам ситуация с обещанием скорой оккупации армией РФ половины Европы кажется смешной. А вот европейцам правда не до смеха — они много лет в это верят.

…В общем-то, сложности с головой у человека начались давно. “Ещё в 1943-1944 годах он постоянно ходил и говорил — мы будем воевать с Советским Союзом, Сталин вторгнется в Америку, русские — главные враги США”, — вспоминал чиновник из его окружения. В дальнейшем у этой личности, занявшей пост министра, стало всё совсем плохо. 23 марта 1949 года он был снят с должности в связи с “психическим истощением” и помещён в Национальный военно-медицинский центр под надзор врачей. Там бедняга настойчиво жаловался навестившему его другу: “Русские идут. Русские идут. Они повсюду. Я видел русских солдат”. 22 мая 1949 года, спасаясь от толпившихся в мозгу военных из Советского Союза, экс-госсекретарь США по обороне Джеймс Форрестол выбросился из окна госпиталя и разбился насмерть. Одна из сотен версий его гибели, разумеется, гласит — был уничтожен советской агентурой. Наблюдая сейчас красочную истерику “Россия уже завтра на всех нападёт и оккупирует”, мне, с одной стороны, смешно (ибо такое в нашей истории происходит не в первый раз). А с другой — печально и тревожно за судьбы политиков США и Евросоюза. Они же, как правило, зачастую работают именно в высотных зданиях.