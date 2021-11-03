Даже Fitzroy пишет об iPhone 13

Можно сколько угодно шутить об очередях за новый айфоном, однако и очереди эти действительно существуют, и спрос на продукцию Apple растёт вместе с выручкой компании, достигшей уже космической цифры в $274,5 млрд.

Наблюдая за успехами “яблока”, нельзя списать суету вокруг гаджета ни на банальную моду, ни на безусловное техническое превосходство. Что их конкуренты из Samsung, что наступающие на пятки в технологической гонке “китайцы” дают пользователю все необходимые возможности смартфона. Звонить, пользоваться интернетом, камерой и играми можно на любом аппарате стоимостью от условных 10 до условных 100 тысяч рублей.

Списывать всё на гениальность Стива Джобса тоже не хочется. Во-первых, для этого есть мотивирующие фильмы о его биографии, во-вторых, я с cомнением отношусь к посылу, что успех всей корпорации зависит исключительно от одного человека.

Потому, ни в коей мере не считая эту статью рекламной (хотя мы были бы не против видеть Apple в числе наших рекламодателей), давайте составим пазл “секрета успеха” айфона. Пока вы ещё раздумываете, стоит ли брать новый.