Даже Fitzroy пишет об iPhone 13

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Несколько лет назад, при выборе нового ноутбука (точнее, лэптопа, но ноутбук — слово более привычное), я советовался с людьми о марках и моделях. Тогда несколько опрошенных с железной уверенностью убеждали меня брать именно макбук, опираясь не на цену/качество, хороший дизайн или производительность, а на престиж: “когда ты приходишь на встречу и достаёшь из сумки ноутбук, это может быть либо макбук, либо что-то другое, уже всё равно, что”.
К выходу нового флагмана iPhone 13 я решил посвятить статью истории успеха бренда и ответить на главный вопрос: а почему у всех айфон? Да, замечу сразу: ваш покорный слуга сам никогда им не пользовался.
Очереди за iPhone и личность Стива Джобса
Можно сколько угодно шутить об очередях за новый айфоном, однако и очереди эти действительно существуют, и спрос на продукцию Apple растёт вместе с выручкой компании, достигшей уже космической цифры в $274,5 млрд.
Наблюдая за успехами “яблока”, нельзя списать суету вокруг гаджета ни на банальную моду, ни на безусловное техническое превосходство. Что их конкуренты из Samsung, что наступающие на пятки в технологической гонке “китайцы” дают пользователю все необходимые возможности смартфона. Звонить, пользоваться интернетом, камерой и играми можно на любом аппарате стоимостью от условных 10 до условных 100 тысяч рублей.
Списывать всё на гениальность Стива Джобса тоже не хочется. Во-первых, для этого есть мотивирующие фильмы о его биографии, во-вторых, я с cомнением отношусь к посылу, что успех всей корпорации зависит исключительно от одного человека.
Потому, ни в коей мере не считая эту статью рекламной (хотя мы были бы не против видеть Apple в числе наших рекламодателей), давайте составим пазл “секрета успеха” айфона. Пока вы ещё раздумываете, стоит ли брать новый.
Модельный ряд iPhone 13
Немного истории
Сегодня компания Apple является одним из самых востребованных и дорогих брендов в мире. iPhone занимает лидирующие позиции на рынке смартфонов, каждый год улучшая предыдущую версию, фаршируя каждую новинку самыми передовыми технологиями. А за время своего существования “яблочный” смартфон собрал целую армию преданных фанатов, достаточную, чтобы новинки улетали с прилавков, как горячие пирожки — ещё и не всем достанется!
Разработка первого iPhone началась в 2005 году, когда компания Apple решила ворваться на рынок смартфонов, создав аппарат с сенсорным управлением. Выпуск первого iPhone (iPhone 2G) состоялся в январе 2007 года на выставке Macworld, где эстетичный и удобный смартфон вызвал большой ажиотаж. Однако первые продажи были далеко не такими впечатляющими, как сейчас. Отсутствие 3G-модема и передней камеры вызвало возмущение со стороны покупателей, а основными достоинствами смартфона в то время считались сенсорный экран, надёжная батарея и большой объём памяти.
С 2007 года компания Apple выпустила аж целых 15 поколений смартфонов (включая SE и XS) — из последних новинок на рынок вышли iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Несмотря на откровенную дороговизну, уровень продаж продолжает держаться на высоком уровне. Коллекция iPhone многообразна. Одни модели больше предназначены для фото и видеосъёмки, другие отлично подойдут для работы. Помните? “Когда ты приходишь на встречу и достаёшь из сумки ноутбук, это может быть либо макбук, либо что-то другое, уже всё равно, что”. Со смартфонами так же.
Модельный ряд Iphone. C Iphone до Iphone 6s | iphonelife.com
В чём секрет успеха?
Оценивая успех Apple максимально непредвзято (как вы заметили, я ставлю знак равенства межу iPhone и Apple, поскольку айфоны у нас известны куда более других продуктов компании), выделим несколько бесспорных преимуществ.
1. Внимание к дизайну
Компания делает акцент на элегантном и лаконичном дизайне устройств, за что все пользователи благодарны дизайнеру Джонатану Айва. Считается, что приснопамятный Стив Джобс лично обсуждал с ним внешний вид каждого продукта, сочетая в устройстве элегантность и удобство.
2. Кстати, об удобстве
По мнению руководства Apple, хорошая вещь — та, которая проста в дизайнерском исполнении и при этом не требует огромных производственных затрат. Можно заметить, что все устройства компании отличаются интуитивно понятным интерфейсом, не требуя дополнительных установок — никто не хочет тратить время на настройку смартфона, когда ты только что выстоял за ним многочасовую очередь в ГУМе.
3. Успешная реклама
Грамотно спланированная рекламная стратегия — ещё один элемент успеха. Её главный принцип — противопоставление продукции Apple остальным брендам, и эту стратегию — вы не поверите! — выбрал опять же Стив Джобс ещё в самом начале становления компании. Благодаря этому у покупателей возникает мнение, что айфоны принципиально, я бы даже сказал — колоссально — отличаются от гаджетов других брендов. Одно из проявлений такой рекламной стратегии — это создание лозунгов в стиле “Think Different” — именно этот слоган привлёк наибольшее внимание к продукции Apple и принёс ей популярность.
У компании есть и своя концепция продаж, в которой с хирургической точностью описаны все тонкости по оформлению и работе магазинов, технике продаж и обслуживания для продавцов. Вплоть до указания стоп-слов в разговоре с клиентом. Да, и обязательная форма с синей рубашкой — без неё Apple не получит такую выручку.
Легендарный слоган на презентации Apple со Стивом Джобсом
4. Возможность синхронизации устройств
В нашем “мобильном” мире совершенно необходимая деталь. Начинать читать книгу на смартфоне, продолжить на планшете и закончить на ноутбуке. Потом с них же просматривать записи домашней камеры, а в будущем — управлять пылесосом, кофемашиной и кондиционером. Ведь именно так мы и представляем себе будущее, не правда ли? Ну, исключая мрачные сценарии антиутопий, где все это используется для тотальной слежки и контроля за населением.
В конечном счете мы имеем основные составляющие успеха: технологичность, красота, удобство и хороший маркетинг.
Казалось бы — ничего сложного. Осталось лишь собрать все это воедино, предложить что-то “сверху” и вы — глава фирмы номер один на рынке.
Стас Литвинов